Suprema Corte: Los teléfonos en México tendrán más protección tras decisión judicial

La regulación establece nuevos protocolos en el sector de telecomunicaciones para proteger los datos personales de los usuarios contra fraudes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre fraudes por el uso indebido del número telefónico obliga a las compañías a modificar sus protocolos de seguridad y sus procesos de atención a víctimas.

El fallo señala que los operadores telefónicos ahora deben responder económicamente ante usuarios afectados por el llamado “SIM Swapping”.

Entre las consecuencias inmediatas, la Asociación Nacional de Telecomunicaciones indica que las empresas del sector están revisando sus políticas internas para cumplir con las nuevas obligaciones.

El fallo también obliga a reforzar las verificaciones de identidad antes de autorizar cambios de tarjeta SIM o transferencias de número, práctica que antes recaía principalmente en los usuarios.

Las compañías telefónicas tienen la responsabilidad de compensar a los usuarios que hayan sido víctimas de fraude, según la sentencia de la SCJN. El monto a pagar debe cubrir los daños económicos ocasionados por el uso indebido del número, lo que implica revisar cada caso para determinar el alcance del perjuicio.

Especialistas en derecho digital consideran que el fallo representa un precedente para el sector. La resolución exige que las empresas mejoren sus sistemas de validación y mantengan registros detallados de las operaciones relacionadas con la portabilidad y la reposición de SIM.

En este sentido, la sentencia obliga a los operadores telefónicos a asumir los riesgos de su actividad y a proteger aún más los datos personales de sus clientes.

La Profeco recomienda conservar documentación y presentar denuncias formales ante el Ministerio Público y el Instituto Federal de Telecomunicaciones - Infobae

Cambios inmediatos y retos legales para la industria

El sector de las telecomunicaciones enfrenta el reto de adaptar sus procedimientos internos. La Asociación Nacional de Telecomunicaciones advierte que las compañías ahora deben responder ante instancias administrativas y judiciales por los reclamos presentados por los usuarios.

La Profeco recomienda a las personas que hayan sido víctimas de “SIM Swapping” conservar toda la documentación y presentar quejas formales ante la autoridad.

La sentencia de la Suprema Corte fortalece la capacidad de los usuarios para exigir indemnizaciones y obliga a las empresas a elevar sus estándares de protección de datos personales. Las compañías ya no pueden deslindarse del fraude con el argumento de que solo fueron intermediarios en el robo de la identidad”.

Las compañías como Telcel, AT&T y Movistar deben asumir responsabilidad económica por daños ocasionados por el uso indebido del número telefónico - (foto: ANDINA)

Ruta para exigir compensaciones y precedentes destacados

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las víctimas de SIM Swapping pueden reclamar no solo la devolución de su dinero, sino también una indemnización por daños morales y afectaciones a la privacidad y la seguridad digital.

El proceso inicia con una denuncia ante el Ministerio Público por fraude o robo de identidad, seguida de una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor o el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y concluye con la posibilidad de presentar una demanda civil apoyada en este precedente judicial.

Según la resolución impulsada por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, las compañías de telefonía como Telcel, AT&T y Movistar están obligadas a verificar de manera estricta la identidad de quien solicita un duplicado de SIM, ya que el número telefónico funciona como llave de acceso a la vida financiera y personal de los usuarios.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación obliga a las compañías telefónicas en México a compensar a víctimas de fraude por SIM Swapping - Fuente: SCJN

El criterio se originó en el caso de una usuaria afectada por la entrega indebida de un chip, situación que permitió el robo de cuentas bancarias, información confidencial y la difusión de imágenes personales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las empresas tienen un “deber reforzado de cuidado” para proteger los datos personales y ya no pueden deslindarse culpando al usuario o a las instituciones bancarias.

El SIM Swapping implica la obtención de datos personales por parte de un delincuente, quien solicita un duplicado del chip en una tienda; si la empresa no valida correctamente la identidad, otorga la SIM al atacante, el teléfono original pierde señal y el criminal recibe los códigos de verificación para acceder a servicios digitales y bancarios.

El precedente marca un cambio en el sector de las telecomunicaciones en México, obligando a las empresas a asumir la responsabilidad por negligencia en la protección de datos y permitiendo a los usuarios exigir indemnizaciones por daño moral.