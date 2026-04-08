Histórico fallo de la SCJN: Así puedes exigir que tu compañía telefónica te pague si fuiste víctima de un fraude por el uso de tu número

Una persona utiliza un celular Android con el tema oscuro activado, una configuración cada vez más popular que ofrece beneficios para la vista y la batería del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un fallo histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abre la puerta para que millones de usuarios en México exijan indemnizaciones a empresas como Telcel, AT&T y Movistar en casos de fraude digital.

El criterio surge de un caso real donde una usuaria perdió el control de su número tras un duplicado de SIM, lo que derivó en movimientos bancarios no autorizados, robo de cuentas e incluso difusión de información personal.

A partir de este precedente, las telefónicas ya no solo brindan el servicio: también deben garantizar la seguridad de tu identidad antes de entregar un chip nuevo.

¿Qué fue lo que resolvió la Suprema Corte?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las empresas de telefonía tienen un “deber reforzado de cuidado” en la protección de los datos personales de sus usuarios.

Esto implica que no basta con entregar un duplicado de SIM: deben verificar de forma estricta la identidad del solicitante. Si no lo hacen, incurren en negligencia.

El caso analizado evidenció que una compañía entregó un chip a un tercero sin validar correctamente su identidad, lo que permitió el acceso total al número telefónico y a múltiples servicios digitales asociados.

Además, el proyecto impulsado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf rechaza que las empresas culpen al usuario, y establece que no pueden ser “flexibles o indiferentes” ante este tipo de fraudes.

¿Qué es el “SIM Swapping” y cómo te afecta?

El SIM Swapping es un fraude que consiste en duplicar tu tarjeta SIM para robar tu identidad digital.

El proceso suele ser así:

Un delincuente consigue algunos de tus datos. Solicita un duplicado de tu chip en una tienda. Si la empresa falla en verificar su identidad, le entrega la SIM. Tu celular pierde señal repentinamente. El atacante recibe tus SMS, incluidos códigos bancarios. Accede a tus cuentas, cambia contraseñas y puede vaciar tu dinero.

En el caso analizado por la Corte, este mecanismo permitió incluso la difusión de imágenes íntimas y el control total de cuentas personales, lo que demuestra la gravedad del delito.

Paso a paso para reclamar tras el fallo

Si fuiste víctima de este fraude, el nuevo criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación te respalda para exigir una compensación:

1. Denuncia ante el Ministerio PúblicoLevanta una denuncia por fraude o robo de identidad. Esto es indispensable para iniciar cualquier proceso legal.

2. Queja ante Profeco o el IFTAcude a la Procuraduría Federal del Consumidor o al Instituto Federal de Telecomunicaciones para denunciar la negligencia de la empresa.

3. Demanda civilPuedes presentar una demanda por daño moral y perjuicios, apoyándote en el precedente de la SCJN.

Este punto es clave: el fallo abre la posibilidad de que las víctimas no solo recuperen su dinero, sino que también reciban una indemnización por afectaciones a su vida privada y seguridad digital.

¿Cuál es la importancia del fallo?

Este caso marca un punto de inflexión en México. Durante años, las empresas de telecomunicaciones solían deslindarse argumentando que el fraude era responsabilidad del banco o del usuario.

Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que:

Las compañías deben prevenir riesgos asociados al uso del número telefónico.

Pueden ser responsables por negligencia en la protección de datos .

Los usuarios pueden exigir indemnizaciones por daño moral.

Se trata de una victoria para los derechos digitales, ya que reconoce que el número telefónico es hoy una “llave” de acceso a la vida financiera y personal.

Con este fallo, México avanza hacia un modelo donde las empresas no solo ofrecen servicio, sino que también deben responder por las consecuencias de sus fallas de seguridad.