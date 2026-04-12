¿Tu celular se quedó sin señal? Podrías ser víctima de SIM Swapping

Este fraude cibernético permite a delincuentes tomar el control de tu número telefónico para acceder a cuentas bancarias, redes sociales y datos personales

La pérdida repentina de señal en el teléfono móvil puede parecer una falla técnica común. Sin embargo, en algunos casos podría tratarse de un delito conocido como SIM Swapping, una modalidad de fraude que ha encendido alertas entre autoridades financieras y expertos en ciberseguridad por su impacto directo en el patrimonio de los usuarios.

Este tipo de estafa consiste en la duplicación o reemplazo fraudulento de la tarjeta SIM, mediante el cual los delincuentes logran apropiarse del número telefónico de la víctima.

A partir de ese momento, tienen la capacidad de interceptar llamadas y mensajes de texto, incluidos los códigos de verificación utilizados para acceder a cuentas bancarias, correos electrónicos y redes sociales.

¿Cómo funciona el fraude de SIM Swapping?

El modus operandi de este delito se basa principalmente en la ingeniería social. Los estafadores obtienen previamente información personal de la víctima, ya sea a través de phishing, redes sociales o filtraciones de datos.

Con estos datos, se hacen pasar por el titular de la línea telefónica ante la compañía proveedora y solicitan un cambio de chip, argumentando robo, extravío o daño del dispositivo. Una vez que la empresa autoriza el reemplazo, el número queda asociado a una nueva tarjeta SIM en posesión del delincuente.

Delincuentes pueden apropiarse de tu número telefónico mediante el SIM Swapping, dejando tu celular sin señal y accediendo a tus cuentas bancarias y datos personales

Esto provoca que el usuario legítimo pierda señal en su teléfono, mientras el atacante comienza a recibir todos los mensajes SMS, incluidos los códigos de autenticación necesarios para ingresar a diversas plataformas digitales.

Señales de alerta: cuándo sospechar

Uno de los principales indicios de este fraude es que el celular deja de tener señal sin motivo aparente. Además, pueden presentarse otros signos como:

Imposibilidad de realizar o recibir llamadas

Notificaciones de intentos de acceso a cuentas

Alertas de cambios de contraseña no solicitados

Movimientos bancarios desconocidos

Ante cualquiera de estas situaciones, es fundamental actuar con rapidez.

Recomendaciones para prevenir este fraude

Para reducir el riesgo de ser víctima de SIM Swapping, especialistas recomiendan reforzar las medidas de seguridad tanto en el teléfono como en las cuentas digitales:

No compartir información personal por llamadas, mensajes o correos electrónicos sospechosos

Activar sistemas de doble autenticación que no dependan exclusivamente de SMS

Configurar un NIP o contraseña con la compañía telefónica para autorizar cambios en la línea

Evitar publicar datos sensibles en redes sociales

Mantener activas las notificaciones bancarias para detectar movimientos inusuales

Asimismo, es importante tener a la mano el número IMEI, un código único que identifica al dispositivo móvil y que puede ser útil para bloquearlo en caso de robo o extravío. Este número se puede consultar marcando *#06# en el teclado del celular.

¿Qué hacer si ya fuiste víctima?

Si sospechas que has sido afectado por este fraude, lo primero es contactar de inmediato a tu operador telefónico para recuperar el control de tu número. Posteriormente, se recomienda:

Cambiar todas las contraseñas de tus cuentas

Comunicarte con tu banco para bloquear accesos y reportar cargos no reconocidos

Presentar una queja formal en caso de afectaciones económicas

Evitar cualquier interacción con mensajes o llamadas sospechosas

Delincuentes pueden apropiarse de tu número telefónico mediante el SIM Swapping, dejando tu celular sin señal y accediendo a tus cuentas bancarias y datos personales

Un fraude en crecimiento

El SIM Swapping se ha consolidado como una de las amenazas más relevantes en el entorno digital, debido a que explota una herramienta cotidiana: el número telefónico. Su peligrosidad radica en que no requiere conocimientos técnicos avanzados, sino que se basa en errores humanos y fallas en los procesos de verificación.

Por ello, la prevención y la reacción inmediata son clave para evitar consecuencias mayores. Mantenerse informado y adoptar hábitos de seguridad digital puede marcar la diferencia entre una simple falla de red y un fraude con impacto económico significativo.