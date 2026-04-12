México

¿Tu celular se quedó sin señal? Podrías ser víctima de SIM Swapping

Este fraude cibernético permite a delincuentes tomar el control de tu número telefónico para acceder a cuentas bancarias, redes sociales y datos personales

Guardar
Este fraude cibernético permite a delincuentes tomar el control de tu número telefónico para acceder a cuentas bancarias, redes sociales y datos personales
Este fraude cibernético permite a delincuentes tomar el control de tu número telefónico para acceder a cuentas bancarias, redes sociales y datos personales

La pérdida repentina de señal en el teléfono móvil puede parecer una falla técnica común. Sin embargo, en algunos casos podría tratarse de un delito conocido como SIM Swapping, una modalidad de fraude que ha encendido alertas entre autoridades financieras y expertos en ciberseguridad por su impacto directo en el patrimonio de los usuarios.

Este tipo de estafa consiste en la duplicación o reemplazo fraudulento de la tarjeta SIM, mediante el cual los delincuentes logran apropiarse del número telefónico de la víctima.

A partir de ese momento, tienen la capacidad de interceptar llamadas y mensajes de texto, incluidos los códigos de verificación utilizados para acceder a cuentas bancarias, correos electrónicos y redes sociales.

¿Cómo funciona el fraude de SIM Swapping?

El modus operandi de este delito se basa principalmente en la ingeniería social. Los estafadores obtienen previamente información personal de la víctima, ya sea a través de phishing, redes sociales o filtraciones de datos.

Con estos datos, se hacen pasar por el titular de la línea telefónica ante la compañía proveedora y solicitan un cambio de chip, argumentando robo, extravío o daño del dispositivo. Una vez que la empresa autoriza el reemplazo, el número queda asociado a una nueva tarjeta SIM en posesión del delincuente.

Primer plano de una persona preocupada mirando la pantalla de su teléfono móvil, que muestra una alerta de cambio de tarjeta SIM no autorizado.
Delincuentes pueden apropiarse de tu número telefónico mediante el SIM Swapping, dejando tu celular sin señal y accediendo a tus cuentas bancarias y datos personales

Esto provoca que el usuario legítimo pierda señal en su teléfono, mientras el atacante comienza a recibir todos los mensajes SMS, incluidos los códigos de autenticación necesarios para ingresar a diversas plataformas digitales.

Señales de alerta: cuándo sospechar

Uno de los principales indicios de este fraude es que el celular deja de tener señal sin motivo aparente. Además, pueden presentarse otros signos como:

  • Imposibilidad de realizar o recibir llamadas
  • Notificaciones de intentos de acceso a cuentas
  • Alertas de cambios de contraseña no solicitados
  • Movimientos bancarios desconocidos

Ante cualquiera de estas situaciones, es fundamental actuar con rapidez.

Recomendaciones para prevenir este fraude

Para reducir el riesgo de ser víctima de SIM Swapping, especialistas recomiendan reforzar las medidas de seguridad tanto en el teléfono como en las cuentas digitales:

  • No compartir información personal por llamadas, mensajes o correos electrónicos sospechosos
  • Activar sistemas de doble autenticación que no dependan exclusivamente de SMS
  • Configurar un NIP o contraseña con la compañía telefónica para autorizar cambios en la línea
  • Evitar publicar datos sensibles en redes sociales
  • Mantener activas las notificaciones bancarias para detectar movimientos inusuales

Asimismo, es importante tener a la mano el número IMEI, un código único que identifica al dispositivo móvil y que puede ser útil para bloquearlo en caso de robo o extravío. Este número se puede consultar marcando *#06# en el teclado del celular.

¿Qué hacer si ya fuiste víctima?

Si sospechas que has sido afectado por este fraude, lo primero es contactar de inmediato a tu operador telefónico para recuperar el control de tu número. Posteriormente, se recomienda:

  • Cambiar todas las contraseñas de tus cuentas
  • Comunicarte con tu banco para bloquear accesos y reportar cargos no reconocidos
  • Presentar una queja formal en caso de afectaciones económicas
  • Evitar cualquier interacción con mensajes o llamadas sospechosas
Víctima de SIM Swapping. (foto: ANDINA)
Delincuentes pueden apropiarse de tu número telefónico mediante el SIM Swapping, dejando tu celular sin señal y accediendo a tus cuentas bancarias y datos personales

Un fraude en crecimiento

El SIM Swapping se ha consolidado como una de las amenazas más relevantes en el entorno digital, debido a que explota una herramienta cotidiana: el número telefónico. Su peligrosidad radica en que no requiere conocimientos técnicos avanzados, sino que se basa en errores humanos y fallas en los procesos de verificación.

Por ello, la prevención y la reacción inmediata son clave para evitar consecuencias mayores. Mantenerse informado y adoptar hábitos de seguridad digital puede marcar la diferencia entre una simple falla de red y un fraude con impacto económico significativo.

Temas Relacionados

SIM Swappingfraude cibernéticoteléfono móviltarjeta SIMphishingredes socialesmexico-noticias

Más Noticias

Mujeres con Bienestar Edomex 2026: ¿Qué hacer si no recibí la visitia domiciliaria para realizar el registro?

Además del apoyo económico, el programa brinda otros beneficios como acceso prioritario a servicios de salud y educación

Mujeres con Bienestar Edomex 2026: ¿Qué hacer si no recibí la visitia domiciliaria para realizar el registro?

¿Por qué es histórico el regreso del lobo mexicano a Durango? Esto dicen las autoridades

La caza del lobo mexicano causó un grave desequilibrio ambiental al eliminar un depredador clave y modificar el ecosistema regional

¿Por qué es histórico el regreso del lobo mexicano a Durango? Esto dicen las autoridades

Colectivos en Jalisco piden remoción de funcionaria de Tequila por presuntas omisiones en casos de desaparecidos

Familias de personas ausentes y organismos civiles acusan falta de atención y bloqueo de información en carpetas de investigación activas en la región

Colectivos en Jalisco piden remoción de funcionaria de Tequila por presuntas omisiones en casos de desaparecidos

Cáncer de riñón: estos son los síntomas y signos que nunca debes de ignorar

La detección oportuna resulta fundamental para mejorar el pronóstico, pues los signos suelen aparecer cuando la enfermedad ya ha avanzado

Cáncer de riñón: estos son los síntomas y signos que nunca debes de ignorar

Jornada violenta en Baja California: tres ataques armados dejan cinco personas muertas y seis heridas

Los hechos ocurrieron en dos municipios de la entidad

Jornada violenta en Baja California: tres ataques armados dejan cinco personas muertas y seis heridas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Jornada violenta en Baja California: tres ataques armados dejan cinco personas muertas y seis heridas

Jornada violenta en Baja California: tres ataques armados dejan cinco personas muertas y seis heridas

Obligadas a vender drogas en bares: rescatan a 3 mujeres víctimas de trata en Quintana Roo, entre ellas 2 adolescentes

Quién es “La Patrona”, la mujer de más alto rango en Los Chapitos que supervisaba el tráfico de drogas

“El Gobierno de Estados Unidos estuvo involucrado en el tráfico de drogas”, experto rompe el discurso contra México

Ceci Flores anuncia nuevos hallazgos de restos humanos en el sitio donde localizó a su hijo en Sonora: “La carretera de la muerte”

ENTRETENIMIENTO

Wendy Guevara responde a escándalo y desata polémica por acusaciones en redes sociales

Wendy Guevara responde a escándalo y desata polémica por acusaciones en redes sociales

Maribel Guardia rompe el silencio sobre su nieto y lanza contundente mensaje: “Daría mi vida por él”

Quién es Marichelo Puente, la hermana de Anahí que rompió en llanto tras confirmar separación de Jorge D’Alessio

Fer de la Mora niega rumor de infidelidad con Salvador Zerboni tras ruptura con Potro: “Todo fue mentira”

Muere Paco Silva, fundador de La Tropa Colombiana, ícono de la cumbia en el norte de México

DEPORTES

Julio César Chávez Jr. revela cuántos millones ganó por pelear con Canelo Álvarez ¿Más que contra Jake Paul?

Julio César Chávez Jr. revela cuántos millones ganó por pelear con Canelo Álvarez ¿Más que contra Jake Paul?

Qué necesita la selección mexicana femenil para avanzar a la segunda fase de las eliminatorias en CONCACAF

La razón por la que Omar Campos lloró al anotar gol con Cruz Azul durante el Clásico Joven: “El futbol y sus momentos únicos”

Larcamón minimiza el empate ante América en el Clásico Joven: “No me siento conforme”

América con vida tras el Clásico Joven: Jardine lanza advertencia rumbo a la Liguilla