Sol León nombra a Juan Osorio y Bobby Larios en ‘La Mansión VIP’ y Niurka explota contra ella: “Yo sí soy navajita”

(Captura de pantalla)

Las peleas en el reality show no tardaron en desatarse en La Mansión VIP, donde la convivencia ya fue sacudida por un fuerte enfrentamiento verbal entre Niurka y Sol León.

El choque entre ambas hizo que sus nombres cobraran relevancia entre los seguidores del programa y en redes sociales.

La discusión entre Niurka y Sol León en el reality comenzó cuando Sol mencionó un episodio del pasado amoroso de la cubana, comparándolo con la situación de otros participantes en la casa.

Esto desató insultos y advertencias, alterando el ambiente dentro de La Mansión VIP y convirtiendo el conflicto en uno de los momentos más comentados por la audiencia digital.

Cómo fue la pelea entre Niurka y Sol León

El episodio se desarrolló en el comedor del reality, mientras los participantes conversaban sobre relaciones amorosas, tanto pasadas como presentes.

Fotos: Instagram/@juanosorio.oficial Gettyimages

Después de que Queen Buenrostro y Suavecito hablaron sobre la polémica de Kim Shantal, Sol León decidió hablar sobre su historia trazando un paralelismo con el recordado triángulo amoroso entre Niurka, Juan Osorio y Bobby Larios. Este comentario encendió los ánimos de la vedette.

“A mi con Alex, porque mi relación es tipo Juan Osorio, Bobby Larios y Niurka, así”.

Niurka, notablemente molesta, enfrentó de inmediato a Sol León: “Te voy a decir una cosa; aquí no se puede mencionar ese nombre porque el señor te demanda. Así para que no te hagas mucho a la ve… con mi vida, corta parejito porque yo sí soy navajita”.

La actriz y el productor mantuvieron un mensaje que benefició a ambos Foto: Cuartoscuro

A pesar de que Sol intentó explicar que su intención no era mala y que solo quería establecer una comparación, Niurka no toleró más la conversación y marcó una línea clara, dejando en evidencia que su vida personal no es tema de debate ni dentro ni fuera del reality para el público.

La tensión se apoderó del ambiente y los demás integrantes se mantuvieron en silencio, observando cómo la discusión escalaba rápidamente y proveía material que pronto se volvió viral.

De qué va el reality y cómo surgió el conflicto

La Mansión VIP es el proyecto más nuevo del creador digital HotSpanish, quien reunió a 16 figuras del entretenimiento y la televisión en una casa monitoreada las 24 horas durante un periodo de 30 días.

A lo largo del programa, la convivencia se ve marcada por pruebas, eliminaciones y retos que ponen a prueba la tolerancia y los límites de cada participante.

El reality, transmitido por Youtube de forma gratuita, promete rivalidades, alianzas inesperadas y momentos polémicos que mantienen a la audiencia atenta en tiempo real.

En esta edición, también participan personalidades como Alfredo Adame, Eli Esparza y Agustín Fernández, todos bajo la constante atención del público digital.