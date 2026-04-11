La Mansión VIP: Alfredo Adame, Niurka y la lista de los confirmados para el controversial reality

(IG la mansión vip)

Próximamente se estrenará La Mansión VIP, un formato que reúne a figuras conocidas y creadores digitales en un encierro de 30 días, transmitido en vivo y de forma gratuita.

El proyecto es iniciativa del influencer HotSpanish, por lo que a continuación te decimos todo lo que debes saber al respecto y quiénes son los artistas confirmados hasta el momento.

El formato: encierro total y transmisión en vivo

La propuesta de La Mansión VIP se basa en el encierro de 16 figuras públicas durante 30 días. Las cámaras transmitirán la convivencia sin interrupciones a través de internet.

(Facebook)

De acuerdo con el anuncio oficial, el reality busca replicar el formato de vigilancia 24/7 que se popularizó en la televisión, pero ahora en una plataforma donde el público sigue cada momento en tiempo real.

El creador de contenido HotSpanish encabeza el proyecto, con el objetivo de mantener la atención del público joven que consume entretenimiento en plataformas digitales.

La dinámica consiste en retos, eliminación de participantes y votaciones del público, con la promesa de que solo uno podrá quedarse con el premio final que será de 2 millones de pesos mexicanos.

(Facebook)

Participantes confirmados para La Mansión VIP

Entre los nombres que ya están confirmados para el reality aparecen personalidades de televisión y redes sociales.La lista incluye a:

Alfredo Adame

Niurka Marcos

Eli Esparza

Sol León

Aldo Arturo

Katy Cardona

Queen Buenrostro

Suavecito

Naim Darrechi

Carlos Alberto Fuentes

Hasta el término de esta nota, la organización mantiene en reserva el resto de los participantes, pero asegura que la selección representa diferentes perfiles de la farándula y el internet.

(Facebook)

Estreno oficial: fecha, hora y plataforma

El lanzamiento de La Mansión VIP 2026 está programado para el 12 de abril a las 8:30 PM, con la transmisión directa por YouTube.

La producción destaca que el acceso será totalmente abierto, sin restricciones de horario ni de edición, y que la experiencia es “el reality 24/7 más ambicioso de internet”.

El público podrá seguir cada detalle de la convivencia, los retos y las eliminaciones desde cualquier dispositivo conectado.