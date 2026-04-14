Sol León: las 7 controversias que la convirtieron en la influencer más comentada de ‘La Mansión VIP’

(Instagram: @solleon21)

Sol León, creadora de contenido nacida en Culiacán, Sinaloa, se ha convertido en una de las influencers más comentadas en redes sociales, especialmente tras su incorporación a La Mansión VIP.

Dueña de una personalidad directa y polémica, la empresaria y modelo de fajas colombianas ha protagonizado momentos virales y escándalos que la han mantenido en el centro de la conversación digital.

Aquí te presentamos un resumen con las controversias más notorias que rodean a Sol León y que han marcado su carrera en el entretenimiento mexicano.

La influencer mostró fotos íntimas de su empleado en un live credito:@solleon21

Las polémicas más sonadas de Sol León

1. Rechazo a La Casa de los Famosos México Sol León sorprendió a sus seguidores cuando reveló que rechazó en dos ocasiones participar en La Casa de los Famosos México, reality donde muchas celebridades luchan por un lugar.

“Me propusieron entrar a La Casa de los Famosos, pero la neta no me animo”, confesó en un live, dejando claro que no le atraía la idea de estar encerrada ni de incursionar en la actuación.

La influencer mostró fotos íntimas de su empleado en un live credito:@solleon21

2. Acusaciones de acoso laboral en vivo

En noviembre de 2023, la influencer se vio envuelta en una grave polémica tras viralizarse un video donde, durante una transmisión, pide a uno de sus empleados mostrar sus genitales a cambio de un bono navideño.

La situación generó indignación y debate, pues muchos usuarios aseguraron que lo que hizo Sol León está prohibido en México, al exponer y presionar a un trabajador en público.

3. Comparación con Karla Panini y supuesta traición

Diversos internautas han comparado la historia personal de Sol León con la de Karla Panini, debido a rumores sobre una supuesta traición a su amiga y socia, Alma López.

Según versiones, Sol se habría quedado con el esposo de su amiga y con el negocio de fajas tras el fallecimiento de Alma.

“Nunca existió tal amiga a la que se supone le quité el novio”, ha respondido Sol León, negando rotundamente el rumor.

4. Opiniones polémicas sobre Cazzu y Nodal

Sol León suele opinar sin filtros sobre temas de actualidad. Recientemente, explotó contra Cazzu tras sus declaraciones sobre Christian Nodal: “Ten dignidad”, sentenció en redes sociales.

Sobre las separaciones, Sol opinó: “Cuando la persona pone los ojos en otra persona, claramente ten dignidad y ábrete tú sola, claramente ya no te quieren”.

Sol León fue tundida por haber mostrado la foto íntima de su empleado de maquillaje Crédito: IG/solleon21

5. Divorcio público y confesiones en estado inconveniente

La influencer confirmó su divorcio de Roberto López en un live donde lucía notablemente afectada.

“Aquí falló alguien y no fui yo”, declaró, insinuando infidelidad de su expareja. También aprovechó para enviar un mensaje a sus seguidoras: “La poderosa tienes que ser tú”.

6. Rumores de romance con su empleado y tatuaje en su honor

Tras su divorcio, Sol León fue relacionada sentimentalmente con su community manager, Álex Bahena, después de que ambos compartieron un beso en vivo y él se tatuó un león y un sol en honor a la influencer.

Aunque Sol insiste en que solo son amigos, el gesto de Bahena alimentó especulaciones y memes en redes.

7. Episodio viral en el INE

Sol León llevó su propio equipo de luces profesionales para tomarse la foto de la credencial del INE, causando sorpresa entre funcionarios y ciudadanos.

El acto desató debate sobre la modernización de los trámites oficiales y el impacto de la cultura digital en la vida cotidiana.