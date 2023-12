Critican a Sol León por supuestamente hacer que su empleado le mostrara su foto íntima

Sol León fue tundida por haber mostrado la foto íntima de su empleado de maquillaje Crédito: IG/solleon21

Sol León es una influencer de belleza y maquillaje que es muy reconocida en redes sociales, la mayoría de sus seguidores suelen ver sus transmisiones en vivo, pero en una de ellas ocurrió algo que mucha gente calificó de supuestamente inadecuado, pues incitó a un empleado a que le mostrara sus genitales en una fotografía.

Durante la transmisión de TikTok, se pudo escuchar a Sol León exigiéndole a su empleado de maquillaje que se bajara la ropa interior para que ella pudiera ver sus genitales y calificarlos, pues al parecer la situación comenzó “como una broma” cuando ella estaba comparando el tamaño de sus partes íntimas con el largo de una plancha de cabello. En ese momento le dijo que si su cuerpo le gustaba, obtendría doble bono. “A ver bájate el calzón”, le dijo.

El joven fuera de cámara estaba totalmente apenado e incómodo, por lo que entre risas nerviosas le dijo que no lo haría. Ante la negativa, Sol León insistió en verlo desnudo del torso para abajo y le dijo que si lo hacía, le daría un bono a cambio, el empleado dijo explícitamente que no se sentía cómodo y ella lo invitó con ademanes a prestarle el teléfono en dónde el chico tenía una foto íntima.

Cuando la vio, la influencer de maquillaje dijo “Doble bono” y luego mostró la pantalla hacia la cámara, exponiendo así la foto íntima ante cientos de personas que estaban como espectadores de la transmisión durante ese momento.

La influencer de maquillaje fue tundida por haber expuesto a uno de sus empleados Crédito: (TikTok/@ombligopeludo666)

El clip fue rescatado por algunas personas y compartido —con censura— para mostrarlo, esta grabación generó mucha indignación porque Sol León habría vulnerado la integridad del empleado que trabaja junto con ella, pues es evidente que no quería ser expuesto desnudo ante miles de personas, incluso le dijo “Ya Sol, no”, pero ella no se detuvo.

Después de mostrar la imagen íntima hacia sus seguidores, Sol León comenzó a reírse y burlarse de su propia acción.

Cabe señalar que en México, la difusión de imágenes privadas o íntimas sin el consentimiento de la persona que aparece en ellas puede ser sancionada con la Ley Olimpia. Dichas sanciones pueden ser de entre tres a seis años de prisión y multas que van desde las 500 hasta las mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Algunos de los comentarios que se pudieron leer respecto a las acciones de Sol León en redes sociales fueron los siguientes: “Qué mujer tan más enferma ¿Cómo le muestras las nudes de una persona en un live? Sol, teniendo miles de espectadores te atreves a hacer acoso laboral, intimidación y chantaje”, “Sol león manipuló a su empleado en pleno live, le dijo que si no le enseñaba su parte intima no le daría su bono”, “Adiós Sol León, te irá mejor en la cárcel” y “Sol León obligó a su empleado a enseñarle su pack si no no le daría un bono para luego exponerlo en su live, me saca muchísimo de onda neta está muy mal esa señora”

Sol León responde ante críticas por exhibir a su empleado

Un par de días después de lo ocurrido, Sol León hizo una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram y aseguró que si su empleado de maquillaje decidía demandarla, sería un procedimiento válido.

Sol León le dijo a su empleado que si la demandaba, ya no importaría lo mucho que se quieren, mientras que él dijo que sólo había sido una broma (Captura de pantalla Instagram/@solleon21)

Ella hizo hincapié en que si él decidía demandarla, entonces estaría restándole importancia al vínculo laboral y de amistad que han formado con los años.

“Legalmente y ante la gente yo soy tu patrona, ante ese documento no importa lo que yo te estime, no importa lo que yo te quiera, no importa lo que te he ayudado, no importan los juegos, los llantos, las risas. Legalmente procede aunque en esas demandas tendríamos que llegar a un fin lucrativo de dinero”, dijo. Al respecto, el maquillista dijo que fue algo “muy chiquito que ocurrió entre broma y broma”, pero que en realidad así se llevan.

Además, Sol León dijo que no tiene un bono realmente, si no que es un dinero extra que ha decidido darle para ayudarlo con una deuda. En una segunda transmisión, la influencer aseguró que a sus empleados los trata como a su familia.