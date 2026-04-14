Sicarios emboscan a agentes desarmados de la Fiscalía de Michoacán en Aquila: uno falleció y otro quedó herido

Foto: FGE

Agentes de la Fiscalía de Michoacán fueron emboscados cuando se encontraban desarmados en la carretera Aquila-Coalcomán, en el municipio de Aquila, cuando regresaban a sus actividades.

Los hechos ocurrieron la noche de este lunes, cuando los elementos adscritos a la representación de Coahuayana, viajaban en un vehículo particular de regreso a su base después de sus días de descanso.

De acuerdo con el reporte, un grupo de civiles armados los interceptó y comenzó a dispararles en repetidas ocasiones pese a que los agentes ministeriales se encontraban desarmados.

El ataque armado dejó como saldo un perito de la Fiscalía de Michoacán fallecido, mientras que un agente de la Policía de Investigación (PDI) resultó con heridas leves que no pusieron en riesgo su vida.

(SSP Michoacán)

Por su parte, la Fiscalía del Estado informó que un tercer agente que se encontraba en el sitio resultó ileso pese a la agresión armada.

Luego del ataque se activó de inmediato un operativo de búsqueda en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSPC), con el objetivo de localizar y detener a los agresores.

Atacan a balazos a policías federales en Zinapécuaro: dos resultaron heridos

Otra agresión armada en contra de elementos de seguridad se registró el pasado 1 de abril en el municipio de Zinapécuaro, el cual dejó dos agentes lesionados.

Ese día, dos policías adscritos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, resultaron heridos durante un ataque armado en la localidad de Taimeo.

La agresión ocurrió cuando los agentes participaban en investigaciones junto a personal de la Fiscalía General del Estado en una zona señalada como foco rojo por sus altos índices de violencia. Tras la agresión, elementos estatales, federales y municipales implementan un operativo especial para dar con los responsables y refuerzan la vigilancia local.

La zona se reforzó tras los ataques. Crédito: SSP Michoacán.

Como resultado de la agresión, uno de los policías recibió un impacto de arma de fuego en la pierna, mientras que el segundo resultó con lesiones por esquirlas. Ambos fueron trasladados a un hospital, donde fueron reportados como estables.

De acuerdo con reportes de Quadrantin Michoacán, los agresores habrían robado una camioneta con equipos tecnológicos de seguridad tras el ataque, aunque el hurto no fue confirmado por autoridades.

Las fuerzas de seguridad instalaron retenes móviles y patrullajes en tramos carreteros estratégicos para localizar a los atacantes y garantizar la seguridad de los habitantes.

Durante el despliegue, autoridades confirmaron la aseguración de una camioneta RAM negra, presuntamente utilizada por los agresores, la cual presentaba reporte de robo y en cuyo interior localizaron cartuchos de arma larga.

En el reforzamiento participan elementos del Ejército Mexicano. Crédito: SSP Michoacán

La vigilancia en Zinapécuaro se intensificó tras el incidente, donde participaron elementos de la Guardia Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional, las policías municipales de Maravatío, Zinapécuaro y Queréndaro, y la FGE de Michoacán. Imágenes oficiales muestran la participación de helicópteros para labores de resguardo y rescate en la zona.