Sheinbaum destaca mensaje de Papa León XIV en La Mañanera en medio de polémica por declaraciones de Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum cerró la conferencia matutina de este martes con la lectura de un mensaje del Papa León XIV, en el contexto de la reciente polémica por declaraciones de Donald Trump sobre migración y relaciones bilaterales. Frente a las preguntas sobre la postura de la Iglesia católica, Sheinbaum enfatizó la importancia de la justicia social y la solidaridad, retomando el mensaje papal difundido esta semana.

Sheinbaum citó: “Nuestro mundo necesita hombres y mujeres de fe, sedientos de justicia y de unidad. Por eso, ante una humanidad deseosa de fraternidad y de reconciliación, es un gran don y un compromiso bendecido el declararnos con fuerza y ser siempre juntos, hermanos entre nosotros e hijos de Dios”.

Además, la presidenta subrayó la frase: “Compartir lo que se tiene es una cuestión de justicia. Injusto es quien acumula riquezas y permanece indiferente ante los demás”. Detalló que la visión papal reconoce en el otro la imagen de Dios y cuestiona toda religión sin piedad o vida social sin solidaridad.

Mensaje papal como respuesta a la crisis migratoria

La mandataria destacó que la reciente encíclica pone en el centro la opción por los pobres y la exigencia de justicia social, en contraste con discursos centrados en el cierre de fronteras y el rechazo a migrantes. Insistió en que el mensaje del papa León XIV cobra relevancia en medio del debate sobre migración y fraternidad internacional.

En la misma tónica, Sheinbaum retomó el pasaje: “El mar y el desierto son, desde hace milenios, lugares de enriquecimiento mutuo entre los pueblos y culturas. Ay de nosotros si los convertimos en cementerios donde muere también la esperanza. Liberemos del mal estos inmensos depósitos de historia y de futuro. Denunciemos y eliminemos las causas de la desesperación. Luchemos contra quienes se lucran con la desgracia ajena”.

Críticas cruzadas entre el Papa León XIV y Donald Trump

Las diferencias entre el Papa León XIV y Donald Trump se intensificaron a raíz del conflicto en Irán y los posicionamientos sobre la guerra. Trump acusó al papa de ser “débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior”, señalando que sus llamados a la paz favorecen a la “izquierda radical”.

Trump sostuvo en redes sociales que León XIV fue elegido pontífice por ser estadounidense, como parte de una estrategia de la Iglesia para manejar la relación con su presidencia.

El papa respondió desde el Vaticano que la postura de la Iglesia es “clara en contra de la guerra” y aseguró: “No tengo miedo a la administración Trump. Seguiré hablando contra la guerra”.

León XIV afirmó que su deber es proclamar el Evangelio y promover la reconciliación, sin dejarse intimidar por críticas provenientes de la Casa Blanca.