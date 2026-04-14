Ricky Muñoz aclara por qué no habrá colaboraciones en el nuevo disco de Intocable: “Eso no nos mueve”

Ricky Muñoz, vocalista de Intocable, sonríe en el escenario mientras se genera debate por sus recientes declaraciones sobre colaboraciones musicales. (Intocable: Facebook)

El cantante Ricky Muñoz sorprendió al revelar que el nuevo disco de Intocable no incluirá colaboraciones, pese a la tendencia actual en la industria musical.

En declaraciones recientes para Azteca Noroeste, el líder de la agrupación fue directo al abordar el tema: “Ya hicimos todas las que se tenían que hacer. Lo que sí, ya terminamos nuestro disco de Intocable y lamento decirles, para los que son fans de colaboraciones, no hay ninguna”.

El músico dejó claro que la decisión responde a una postura artística más que comercial. En un momento donde las alianzas entre artistas dominan plataformas digitales, Muñoz defendió el valor de la autenticidad en el proceso creativo: “Yo creo que más que nada se tiene que dar el momento por algo que realmente tenga una causa, no nomás por hacer las cosas”.

El músico dejó claro que la decisión responde a una postura artística más que comercial. (Instagram/@mr.ricardomunoz)

El intérprete también cuestionó la idea de colaborar solo por estrategia o popularidad. “Creo más en eso y está muy trillada decir la palabra ‘que se vea orgánico’. Tiene que haber una causa y un porqué, no es nomás: ‘Ah, porque están funcionando”.

Incluso reconoció que su postura podría generar opiniones divididas: “Eso no nos mueve y a lo mejor suena arrogante, pero es que eso no es la parte que nos mueve al momento de hacer música”.

Lejos de desestimar a otros artistas, Muñoz subrayó el talento de quienes sí apuestan por colaboraciones: “Eso no está en duda, son talentosos”.

La trayectoria de Intocable

El enfoque de Intocable se mantiene firme en la esencia que los consolidó como una de las agrupaciones más influyentes del regional mexicano. Fundada en 1990 en Zapata, Texas, la banda ha construido una trayectoria sólida con temas como “Y todo para qué” y “Fuerte no soy”, donde fusiona el norteño con balada pop y folk.

Con este anuncio, la agrupación marca distancia de las fórmulas actuales y reafirma su apuesta por la música con identidad propia.