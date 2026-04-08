Ricardo Anaya condenó a Roberto Velasco por rechazar informe de la ONU sobre desapariciones: “Desfachatez que raya en la esquizofrenia”

Ricardo Anaya y Roberto Velasco protagonizan controversia en el Senado (redes)

El Senado de la República ratificó este 8 de abril de 2026 a Roberto Velasco Álvarez como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), luego de su comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores.

El diplomático de 38 años asume el cargo tras la salida de Juan Ramón de la Fuente por cuestiones de salud, en el proceso de designación impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Morena y aliados votaron a favor de la ratificación, mientras que la oposición votó en contra. En medio de la discusión para ratificar al hoy canciller, Ricardo Anaya, senador del PAN, criticó el reciente rechazo de Roberto Velasco al informe de la ONU sobre las desapariciones forzadas en México.

¿Qué dijo Ricardo Anaya?

El coordinador del PAN en el Senado se lanza contra el rechazo del nuevo canciller al informe de la ONU sobre desapariciones forzadas en México.

El panista criticó: “El problema de los desaparecidos en México es una crisis real y brutal que se ha agravado durante los gobiernos de Morena. Claro que había desapariciones en el pasado, solo que en sexenio de Felipe Calderón de acuerdo a las propias cifras del gobierno desaparecían 7 personas al día, en este sexenio de Morena hemos rebasado las 40 personas desaparecidas por día”.

Y añadió: “Por eso este comité de la ONU contra la desaparición forzada ha emitido un informe brutal en contra del gobierno mexicano, y con una desfachatez que raya en la esquizofrenia, nos vienen a decir que en el pasado había desaparición forzada, pero que hoy ya no existe, que lo que hoy existe son desaparecidos a manos del crimen organizado, pero ningún servidor público desde que llegó Morena al poder participa en estas desapariciones”.

Roberto Velasco asegura que rechazar informe de la ONU no niega el problema de las desapariciones en México

(Captura de pantalla)

Roberto Velasco, actual canciller, sostuvo que la negativa a aceptar el documento del organismo internacional no implica en modo alguno ignorar la gravedad de las desapariciones en México.

La controversia surgió a raíz de los señalamientos emitidos por el comité de la ONU, que advirtió sobre la persistencia de ataques contra la población civil en múltiples regiones del país. Frente a estos cuestionamientos, Velasco reafirmó el compromiso de la administración con las víctimas y sus familias: “Las madres buscadoras, los colectivos tienen toda nuestra empatía, nuestra solidaridad y compromiso en seguir trabajando”, puntualizó.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores, el canciller insistió en que la exigencia de mayor rigor y calidad en los informes internacionales no equivale a desconocer la legitimidad de los organismos. “Ser críticos o exigentes de una mayor calidad no es desconocer su legitimidad, al contrario, refleja el mayor interés del Gobierno de México en ofrecer, como no se hacía desde hace mucho tiempo, información oportuna y fidedigna para elaborar sus reportes”, manifestó.

Velasco recordó que México ha permitido la visita in situ del comité de la ONU y ha reconocido la facultad de este organismo para investigar casos individuales. No obstante, expuso su desacuerdo con la aplicación del artículo 34, que contempla medidas para países que niegan cooperación internacional y practican desapariciones sistemáticas desde el gobierno. “Eso no está sucediendo en nuestro país”, aclaró.

En respuesta a la polémica, el canciller explicó que rechazar el informe no equivale a negar el dolor de las familias afectadas. Dejó claro que el gobierno mantiene un compromiso total para abordar la problemática y atender a las víctimas.