México

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 13 de abril

El programa ha tenido modificaciones en la rutina, pero el lunes se mantuvo con la pelea por el refugio

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Mujer atlética con uniforme rojo en un obstáculo circular azul y amarillo, pedaleando con manos y pies. Fondo de vegetación y estructuras de Exatlón México
Aparentemente el equipo rojo resultaría victorioso en la primera supervivencia (FB/ExatlonMX)

La jornada más reciente de Exatlón México dejó dos automóviles nuevos en manos de los competidores, después de una serie de enfrentamientos que marcaron el cierre de la semana 28.

La emoción se mantiene alta, ya que la semana 29 arranca con el esperado Juego por la Ventaja y la disputa por la Villa 360, el premio más codiciado por su exclusividad y comodidad.

Según los rumores, el equipo rojo podría obtener la ventaja este lunes 13 de abril.

En la competencia por los autos, el viernes pasado los Rojos lograron imponerse en el primer enfrentamiento, pero el domingo la balanza se inclinó para los Azules, quienes alargaron la serie a un tercer y definitivo duelo.

En esa última prueba, las figuras de ambos equipos tomaron el protagonismo en una carrera de relevos que mantuvo la tensión hasta el cierre.

Durante la carrera por el auto, Mati Álvarez y Benyamin Saracho representaron a los escarlatas, mientras que Alexis Vargas y Evelyn Guijarro hicieron lo propio por los celestes.

El circuito fue testigo de una disputa reñida, donde el luchador de artes marciales mixtas abrió paso para que las velocistas definieran el resultado.

Katia Gallegos podría ganar la medalla hoy 7 de abril
Katia Gallegos podría ganar la medalla hoy 7 de abril

Evelyn Guijarro, apodada Sniper, logró encestar en el momento decisivo y aseguró la oportunidad para que su equipo compitiera por el premio principal.

En la Batalla Final por el Auto, Valery, Katia y Evelyn se enfrentaron entre sí, mientras del lado masculino Alexis Vargas se midió ante Adrián Leo. Finalmente, el auto fue para Mufasa y Sniper, cerrando así la semana anterior sin eliminaciones y dejando la expectativa en alto para los capítulos siguientes.

Competencia por la Villa 360 y el Juego por la Ventaja

Este lunes 13 de abril, la novena temporada de Exatlón México inaugura una nueva semana con el enfrentamiento por la Villa 360 y el Juego por la Ventaja, ambos fundamentales para el desarrollo estratégico de los equipos. El acceso a la Villa 360 representa una diferencia significativa en las condiciones de descanso y recuperación de los atletas, lo que puede repercutir en su rendimiento durante las siguientes jornadas.

Para quienes quieren seguir el desenlace en tiempo real, la transmisión en vivo a través de Azteca Uno se realizará a las 20:30, hora del centro de México. De este modo, la cita promete mantener la expectativa de los seguidores del reality deportivo, quienes podrán conocer de primera mano qué equipo se quedará con el inmueble de lujo.

El resultado de la Villa 360 suele influir directamente en el ánimo y la competitividad de ambas escuadras, marcando el rumbo de la semana. Por ahora, la tensión entre Rojos y Azules se mantiene, con cada bando defendiendo su territorio y apostando por la supremacía en el circuito.

Lo que ocurrió con la Batalla Motorizada y las polémicas recientes

La Batalla Motorizada no solo entregó autos nuevos, sino que también mantuvo la atención por las estrategias y polémicas dentro del equipo. Durante el último enfrentamiento, los elegidos tuvieron que dar su máximo esfuerzo, y el desenlace fue tan ajustado que hasta el último tiro definió la competencia.

La semana culminó sin eliminaciones, pero el ambiente competitivo y la reciente controversia sobre el premio del auto mantienen a los participantes bajo presión. Las declaraciones de Antonio Rosique, quien abordó la polémica sobre Leo y el auto, agregaron otro punto de interés para la audiencia.

El ciclo que ahora comienza promete nuevas rivalidades y desafíos, mientras los equipos intentan capitalizar las ventajas obtenidas en la semana anterior. Los fanáticos podrán ver cómo se resuelve la disputa por la Villa 360 esta noche, en uno de los episodios más esperados de la temporada.

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