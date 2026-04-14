Hombres armados escapan y dejan arsenal en una camioneta en Puebla: incluía granadas, armas de fuego y ponchallantas

Los indicios incautados (Guardia Nacional)

Las autoridades informaron sobre el aseguramiento de arsenal luego de que sujetos arado escaparon en Puebla, entre los indicios incautados hay armas largas y un vehículo.

El 13 de abril la Vocería de la Guardia Nacional informó sobre el aseguramiento de armas durante labores de patrullaje realizadas en la localidad Junta Auxiliar de San Mateo Tlaixpan, municipio de Tecamachalco.

La institución detalla que los sospechosos escaparon cuando se dieron cuenta de la presencia de los uniformados. Como resultado, los elementos de seguridad hallaron:

Parte de lo hallado por las autoridades (Guardia Nacional)

• Cuatro armas largas M4.

• Un arma larga R-15 con lanzagranadas.

• Una ametralladora calibre 7.62 mm.

• Un lanzagranadas.

• 28 granadas 40 mm.

• cartuchos útiles.

• Tres cintas para ametralladora abastecidas.

• Un tubo cañón Cal. 50 y un tripié para arma Cal. 50

• Dos dispositivos explosivos.

• Un casco balístico.

• Un artefacto tipo crisantemo.

• Tres motocicletas.

• Artefactos ponchallantas.

“Las 3 motocicletas abandonadas, el armamento y el vehículo, fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público Federal, para continuar con las investigaciones correspondientes”, destaca el reporte de las autoridades.

(Guardia Nacional)

Marina fue quien localizó a los sospechosos

De igual manera, las acciones fueron informadas por la Secretaría de Marina (Semar), institución que el aseguramiento referido ocurrió “en días pasados”, sin precisar fecha.

“Personal naval localizó a varios individuos en actitud sospechosa junto a una camioneta y motocicletas, quienes al notar la presencia de la autoridad, emprendieron la huida, abandonando en el sitio armamento y demás indicios”, agrega.

Las imágenes compartidas por las instituciones muestra los diversos indicios encontrados en Puebla, entre ellos una tabla de madera.

Desmantelan banda criminal en Puebla

En otras acciones, el pasado 11 de abril, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla informó sobre la desarticulación de una banda identificada como "Los Ingobernables", una estructura dedicada a la venta de narcóticos, así como al robo a transeúnte en el oriente de Puebla capital.

Cinco hombres y una mujer fueron detenidos por las autoridades y presentados ante el ministerio público. Crédito: FGE

Luego de denuncias anónimas, agentes de seguridad acudieron a un inmueble ubicado en la colonia El Porvenir el cual, según los reportes, funcionaba como centro de distribución y de almacenamiento de drogas

En el sitio fueron hallados 56 dosis de crack -también conocido como piedra-, 12 de cocaína, 30 de cristal y 35 de heroína, además de una bolsa con hierba seca con características similares a la marihuana y dos básculas al parecer usadas utilizadas para pesar las sustancias.

Además de los indicios fueron detenidos:

Alejandro “N”

Higo Alberto “N”

Alan “N”

Geovanni “N”

Álvaro “N”

Angélica “N”