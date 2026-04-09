Sheinbaum justifica la necesidad de gas natural en México: “Si seguimos así, vamos a depender más de EEUU”

La presidenta Claudia Sheinbaum destaca la soberanía energética como prioridad para México en su nueva estrategia nacional. | (Crédito: Presidencia)

“México debe garantizar su soberanía. Y la soberanía, una parte fundamental, es la soberanía energética”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia de prensa de este jueves 09 de abril de 2026.

La mandataria defendió que el país depende en un 75% de importaciones de gas natural, principalmente procedentes de Estados Unidos, y planteó la urgencia de diversificar la matriz energética nacional para reducir esa dependencia.

Soberanía energética y dependencia del gas natural

Sheinbaum explicó que el consumo nacional de gas natural se apoyó de forma mayoritaria en las importaciones, una situación que, de no modificarse, incrementaría la vulnerabilidad energética.

“Si seguimos así, cada vez vamos a importar más gas natural”, sostuvo. La presidenta aseguró que el plan energético contempló mantener el gas natural como parte de la base de la generación eléctrica, al considerar que las plantas de ciclo combinado resultan eficientes y operan las veinticuatro horas.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante La Mañanera, donde abordó la discusión sobre el fracking y las estrategias para fortalecer la soberanía energética de México.

No obstante, remarcó que la estrategia no se limitará a este recurso: “Vamos a aumentar la energía solar, vamos a aumentar la energía del viento, todo en acuerdo con las comunidades”.

La mandataria enfatizó que el gobierno impulsará el desarrollo de energías renovables como la solar, eólica, geotérmica e hidráulica, y que las acciones buscarán optimizar la eficiencia de las fuentes existentes sin recurrir a nuevas presas. “Vamos a aumentar las fuentes renovables de energía, vamos a eficientar todavía más la energía hidráulica”, afirmó.

Vulnerabilidad ante crisis y fortalecimiento de la soberanía

Al abordar los riesgos de la dependencia del gas importado, Sheinbaum recordó episodios recientes en los que fenómenos climáticos extremos en Estados Unidos provocaron un incremento súbito de precios y afectaron el suministro nacional.

Explicó que, ante estas vulnerabilidades, la administración priorizó el fortalecimiento de la soberanía energética como elemento central de la política de la Cuarta Transformación.

Respecto a las opciones para reducir la importación de gas, la mandataria indicó que México aún contaba con reservas de gas convencional derivadas de la explotación petrolera tradicional, pero que estas no resultaban suficientes para cubrir la demanda interna. Por ello, planteó la posibilidad de evaluar el uso del denominado gas de lutita o gas no convencional.

Evaluación del gas de lutita y nuevos enfoques tecnológicos

En este punto, Sheinbaum puntualizó que el modelo estadounidense de explotación de gas de lutita, conocido como fracking, no sería replicado en México debido a sus impactos ambientales y al elevado consumo de agua.

“¿Se debe utilizar de la misma manera que se ha explotado en Estados Unidos? No, porque eso tiene muchos impactos ambientales y utiliza mucha agua”, afirmó. La presidenta subrayó que actualmente el 75% del gas importado ya corresponde a gas de lutita, aunque el impacto ambiental se genera fuera del territorio nacional.

Un gato de bomba opera cerca de una reserva de crudo en el yacimiento petrolífero de Permian Basin, cerca de Midland, Texas, EE.UU. 18 de febrero de 2025. REUTERS/Eli Hartman

Para tomar una decisión informada, anunció la creación de un grupo de expertos mexicanos, provenientes de instituciones como la UNAM, el IPN y la Secretaría de Ciencia y Tecnología, quienes analizarán las nuevas tecnologías de explotación y sus posibles efectos. “Son científicos que son especialistas en su ramo. Queremos que nos ayuden a tomar la mejor decisión posible para el futuro de México”, expresó Sheinbaum.

La presidenta insistió en que no se utilizará agua potable para la explotación del gas de lutita, y reiteró que los expertos convocados no pertenecen exclusivamente al movimiento de la Cuarta Transformación, sino que fueron seleccionados por su trayectoria académica y su conocimiento técnico.