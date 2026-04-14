México

Ninel Conde fue hospitalizada por fuerte ameba intestinal que le causó diarrea y “unos dolores terribles”

La cantante fue ingresada tras sufrir intensos dolores estomacales y diarrea incontrolable que duró más de 24 horas

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Ninel Conde es hospitalizada de emergencia tras sufrir infección intestinal por entamoeba y rotavirus durante su gira teatral (IG)
Ninel Conde es hospitalizada de emergencia tras sufrir infección intestinal por entamoeba y rotavirus durante su gira teatral (IG)

La cantante y actriz mexicana Ninel Conde experimenta un cuadro grave de salud tras ser hospitalizada de emergencia por una infección intestinal ocasionada por una entamoeba y un rotavirus.

Según la propia artista, este episodio ocurre después de jornadas extensas de trabajo en gira teatral, lo que habría debilitado su sistema inmunológico y facilitado el contagio.

De acuerdo con la información difundida este 13 de abril, Conde presentó fuertes dolores de estómago, escalofríos y diarrea prolongada durante más de 24 horas. Al acudir al hospital para una valoración médica, los estudios confirmaron la presencia tanto del parásito entamoeba como del virus rotavirus.

Tras el diagnóstico, recibió medicamentos específicos y una indicación de reposo domiciliario. “Tanto trabajo te baja las defensas y sí me agarró duro. Sí me asusté porque me solté de la panza 24 horas consecutivas, empecé a sentir mucho escalofrío, yo me fui al hospital, me hicieron los estudios y ahí vieron que tenía ese foco tan terrible y ya me dieron el medicamento y me mandaron de reposo, pero yo tenía unos dolores terribles”, relató la actriz.

La cantante mexicana atribuye su debilitamiento inmunológico y contagio a extensas jornadas de trabajo y alimentación irregular en México (IG)
La cantante mexicana atribuye su debilitamiento inmunológico y contagio a extensas jornadas de trabajo y alimentación irregular en México (IG)

Ninel Conde achaca la infección a su reciente gira teatral en México

La artista manifestó que los síntomas comenzaron durante una estancia en Aspen, Colorado, en Estados Unidos. Personal médico en ese país le preguntó si había viajado a Sudamérica —región donde el parásito entamoeba es más común—, aunque Conde negó esa posibilidad.

Detalló que recientemente estuvo enfocada en su participación en la obra de teatro ¿Por qué los hombres aman a las cabron*s?, junto a Laura Flores y Yahir, con funciones en distintas ciudades mexicanas. Conde atribuyó su situación a las condiciones propias de una gira y la alimentación irregular asociada.

“Se me bajaron las defensas y me agarró un parásito que se llama entamoeba y aparte un virus que se llama rotavirus, de la entamoeba me decían en Estados Unidos: ‘¿Fue a Sudamérica? Porque allá es más común’ y les dije: ‘No, nada más hice una gira de no sé cuántas ciudades y comíamos lo que se podía en la noche’”, dijo Ninel Conde.

Maquillan a Ninel Conde dentro de La Casa de los Famosos
Los síntomas de Ninel Conde incluían dolor abdominal intenso, escalofríos y diarrea prolongada durante más de 24 horas (IG/ninelconde)

El rotavirus es responsable de cuadros de fiebre, vómitos y diarrea que pueden extenderse por varios días. Este virus se transmite principalmente por contacto con heces o de forma oral, y su frecuencia incrementa durante la primavera y el invierno.

Actualmente, Ninel Conde se reporta fuera de peligro tras la intervención médica, aunque el cuadro inicial generó mensajes de preocupación entre seguidores y colegas.

Trayectoria artística de Ninel Conde, una presencia constante en televisión, teatro y música

Ninel Herrera Conde nació el 29 de septiembre de 1976 en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Arrancó su carrera en 1995 tras obtener el título de Señorita Estado de México, formación que complementó con estudios en teatro, canto y actuación.

Conde ha tenido presencia en las principales televisoras del país, incluyendo Televisa, TV Azteca y Univision. Ha trabajado en telenovelas como Rebelde, Fuego en la sangre y Mar de amor. En teatro, destacó en la puesta Mujeres frente al espejo, donde recibió reconocimiento por su desempeño actoral.

(Captura programa Hoy)
Ninel Conde explicó que los primeros síntomas aparecieron durante su estancia en Aspen, Colorado, y descartó contagio por Sudamérica (Captura programa Hoy)

En el ámbito musical, su disco debut apareció en 2003. Incluyó “Callados” a dueto con José Manuel Figueroa, tema que fue nominado al Latin Grammy en 2004. Posteriormente, lanzó álbumes como “La rebelde” y “El bombón asesino”, sencillo que se convirtió en uno de sus principales éxitos y leitmotiv de su carrera.

Además de su trabajo en televisión y teatro, Ninel Conde ha intervenido en cine y programas de telerrealidad, tales como Big Brother VIP y La casa de los famosos México 2025.

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