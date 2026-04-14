¿Qué está fallando? 14 carreras en la UNAM tienen más lugares que aspirantes

Un número significativo de licenciaturas ofertadas por la universidad más grande de México no logra atraer suficientes postulantes, mientras los programas tradicionales superan ampliamente su capacidad y miles de aspirantes quedan fuera. (Infobae-Itallana)

Mientras miles de jóvenes se disputan un lugar en medicina o derecho, otras carreras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) enfrentan el problema opuesto: nadie las elige. En la convocatoria del examen de admisión 2025, 14 de las 133 licenciaturas ofertadas registraron menos aspirantes que espacios disponibles. De 596 lugares abiertos, solo hubo 514 postulantes.

Las carreras con menor demanda

Entre las licenciaturas con más asientos vacíos que candidatos destacan:

Geocien­cias : 40 lugares, 39 registrados

Cien­cias de materiales sustentables : 44 lugares, 37 aspirantes

Estudios sociales y gestión local : 40 lugares, 23 postulantes

Desa­rro­llo territorial : 36 lugares, solo 18 aspirantes

Etno­mu­si­co­lo­gía: 20 lugares, 9 candidatos

A estas se suman carreras como lengua y literaturas modernas en alemán, francés, inglés, italiano y portugués; desarrollo y gestión interculturales, geohis­toria, literatura intercultural e historia del arte.

El otro extremo: las carreras más saturadas

El contraste es contundente. Las tres licenciaturas más solicitadas —medicina, derecho y contaduría— concentraron 47 mil 204 aspirantes para apenas 2 mil 235 lugares. Solo la carrera de médico cirujano acumuló 27 mil 38 solicitudes para 326 espacios. Estas tres opciones representan el 23.6% del total de aspirantes que cada año —alrededor de 200 mil— presentan el examen de ingreso.

(FES Aragón UNAM/Facebook)

¿Por qué nadie las elige?

La Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM identifica varias razones detrás de este fenómeno:

Falta de difusión y campañas de orientación insuficientes

Desinformación sobre el campo laboral de estas disciplinas

La percepción de que tienen poco futuro profesional

Tratarse de carreras nuevas o poco conocidas

Impartirse en sedes fuera de la Ciudad de México

Este último punto es clave: 9 de las 14 carreras con baja demanda se ofrecen en los campus foráneos de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) en Morelia, León y Yucatán, lo que representa una barrera geográfica real para los estudiantes capitalinos.

Una serie de carreras, algunas en sedes foráneas, experimenta menor concurrencia en el proceso de ingreso, aunque el análisis de causas y la búsqueda de soluciones seguirán bajo revisión de los consejos académicos. (ADRIANA ALVAREZ/CUARTOSCURO)

¿Desaparecerán estas carreras?

La UNAM fue clara: la baja demanda no implica que estas licenciaturas estén en riesgo de desaparecer. Sin embargo, la institución reconoce que es necesario analizar las causas. Los consejos académicos de área deberán estudiar cada caso y proponer soluciones concretas.

La guía de carreras que la universidad publica anualmente no ha sido suficiente para revertir décadas de preferencias concentradas en unas pocas disciplinas. El reto está en comunicar mejor el valor académico y laboral de opciones que, paradójicamente, ofrecen mayor probabilidad de ingreso y mantienen estándares de calidad universitaria.