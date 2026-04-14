México

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 14 de abril

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Guardar
Dólar hoy en México: cotización de apertura del 14 de abril
Dólar hoy en México: cotización de apertura del 14 de abril

El dólar estadounidense se cotiza en el día de hoy a 17,24 pesos mexicanos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,41% frente a los 17,31 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense registra una bajada 2,65%, de manera que en el último año aún acumula una bajada del 11,09%.

En relación a las variaciones de este día con respecto a días pasados, da la vuelta al resultado de la sesión previa donde experimentó una subida del 0,36%, mostrándose incapaz de asentar una tendencia definida. En los pasados siete días la volatilidad presenta un balance inferior a la volatilidad que muestran las cifras del último año, de forma que su cotización está presentando menos alteraciones de lo previsible ahora mismo.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MX

En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)
En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

Temas Relacionados

Precio del dólar en MéxicoTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Condenan a 50 años de prisión a Jorge “N” por el feminicidio de Alejandra Galeazzi en Puebla

Un tribunal permitió que el presunto responsable continúe su proceso en libertad con brazalete electrónico; familiares de la víctima han denunciado presuntas irregularidades en el caso

Condenan a 50 años de prisión a Jorge “N” por el feminicidio de Alejandra Galeazzi en Puebla

Plataforma de streaming transmitirá la Copa Oro y la Liga de Naciones de Concacaf en México

A partir de 2027, los aficionados en México podrán seguir estas competencias a través de Netflix

Plataforma de streaming transmitirá la Copa Oro y la Liga de Naciones de Concacaf en México

JOP de Fuerza Regida dona 1.7 millones de pesos a la mamá de Kimberly Loaiza en medio de polémica con Juan de Dios Pantoja

Un gesto inesperado cambia el rumbo de una situación delicada mientras crecen tensiones familiares y teorías virales

JOP de Fuerza Regida dona 1.7 millones de pesos a la mamá de Kimberly Loaiza en medio de polémica con Juan de Dios Pantoja

México inicia registro biométrico para la CURP: así será la nueva identificación

La SEGOB inició la captura de datos biométricos para modernizar la CURP. Te explicamos qué cambia, por qué y cómo afecta tu identidad digital

México inicia registro biométrico para la CURP: así será la nueva identificación

¿Nodal en riesgo? Las posibles consecuencias legales tras denuncia de Dagna Mata, modelo que se parece a Cazzu

El equipo del cantante habría buscado limitar sus declaraciones luego de que usuarios en redes sociales señalaran el parecido físico con la ex del cantante

¿Nodal en riesgo? Las posibles consecuencias legales tras denuncia de Dagna Mata, modelo que se parece a Cazzu
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan en Michoacán a Roberto Chávez, activista ambiental que denunció tala ilegal

Asesinan en Michoacán a Roberto Chávez, activista ambiental que denunció tala ilegal

Sicarios emboscan a agentes desarmados de la Fiscalía de Michoacán en Aquila: uno falleció y otro quedó herido

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de abril: asesinan a Roberto Chávez, ambientalista de Michoacán

“Esto no termina con avances”: Guerreros Buscadores de Jalisco responde a FGR por caso Rancho Izaguirre

FGR continúa analizando pruebas en el Rancho Izaguirre, campo de adiestramiento del CJNG

ENTRETENIMIENTO

JOP de Fuerza Regida dona 1.7 millones de pesos a la mamá de Kimberly Loaiza en medio de polémica con Juan de Dios Pantoja

JOP de Fuerza Regida dona 1.7 millones de pesos a la mamá de Kimberly Loaiza en medio de polémica con Juan de Dios Pantoja

¿Nodal en riesgo? Las posibles consecuencias legales tras denuncia de Dagna Mata, modelo que se parece a Cazzu

Ximena Sariñana defiende show de Justin Bieber en Coachella tras críticas: “Un momento chido”

Pati Chapoy ironiza sobre comparaciones entre Dagna Mata y Cazzu: “No tiene nada que ver, le falta diablo”

Conjunto Primavera sufre aparatoso accidente en autobús tras quedarse sin frenos en Edomex

DEPORTES

Esta podría ser la fecha del debut de la mexicana Gabriela Jaquez en la WNBA

Esta podría ser la fecha del debut de la mexicana Gabriela Jaquez en la WNBA

Plataforma de streaming transmitirá la Copa Oro y la Liga de Naciones de Concacaf en México

Henry Martín se pierde partido de Concachampions con América tras presentar recaída en lesión

La gira del adiós de Mazatlán: cuál fue el único equipo invicto contra los Cañoneros durante su etapa en la Liga Mx

América se juega todo ante Nashville: “Es el partido más importante del semestre”