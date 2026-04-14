Por qué debes cambiar los jugos de frutas naturales por el agua: tres razones contra el falso hábito saludable (Crédito: Freepik)

El consumo de jugos de frutas naturales es considerado por muchas personas como una opción saludable, pero especialistas en nutrición advierten que beber jugo en lugar de agua puede afectar la salud a largo plazo.

Ello particularmente en México donde el hábito de acompañar las comidas con bebidas azucaradas es común. Según el portal ClikiSalud.net, la recomendación es sustituir los jugos por agua natural y fruta entera debido a los efectos negativos de un consumo excesivo de azúcar.

El jugo de frutas aporta azúcares y pierde nutrientes esenciales

El jugo de frutas contiene altos niveles de azúcar. Aunque sean naturales, los jugos son prácticamente agua con azúcar y pueden incluir otros ingredientes poco recomendables. El agua natural no tiene azúcares ni aditivos.

Consumir jugos en exceso eleva el riesgo de diabetes. Estudios de la Profeco muestran que un consumo frecuente de jugos, incluso los naturales, está asociado con un mayor riesgo de desarrollar diabetes.

La fruta entera conserva más nutrientes y fibra. Al hacer jugo, se pierden muchos de los componentes beneficiosos de la fruta. Es preferible comer la fruta entera y acompañarla con agua natural.

El jugo de frutas aporta azúcares y pierde nutrientes esenciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Armida Espinoza López, investigadora de la Universidad de Sonora, sostiene que consumir jugos de fruta, aun cuando son preparados en casa, no tiene los mismos beneficios que comer la fruta entera y beber agua.

“Los jugos son bebidas coloreadas, prácticamente agua con azúcar, adicionada con otras cosas que no son recomendables”, explica la especialista a ClikiSalud.net. El agua, en contraste, no contiene azúcares ni otros componentes que puedan afectar la salud.

La académica destaca que al convertir la fruta en jugo se pierde una parte significativa de su fibra. Esto provoca que el azúcar natural de la fruta se absorba más rápido, lo que puede elevar los niveles de glucosa en sangre.

El consumo habitual de jugo se asocia a un mayor riesgo de padecer enfermedades metabólicas. Espinoza López recomienda consumir no más de medio vaso de jugo al día debido a su alto contenido de azúcar.

El riesgo de diabetes incrementa con el consumo habitual de jugo

Estudios realizados por la Procuraduría Federal del Consumidor muestran que los jugos comerciales y naturales contienen altas concentraciones de azúcares.

El riesgo de diabetes incrementa con el consumo habitual de jugo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo frecuente se relaciona con un aumento en el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y problemas de sobrepeso. Las investigaciones citadas por ClikiSalud.net concluyen que la mejor opción es optar por agua natural y reducir los jugos a cantidades mínimas, especialmente en la infancia.

El portal destaca que en México el consumo de jugos es parte de los hábitos familiares y sociales. “Estamos educados a acompañar la comida con algo con sabor, con azúcar”, afirma Espinoza López. Esta costumbre, señala, contribuye a que los niños y adolescentes crezcan con una preferencia por bebidas dulces, lo que complica la formación de hábitos saludables.

La fruta entera y el agua natural son la mejor combinación

El valor nutricional de la fruta se encuentra en su integridad. Al consumir la pieza entera, el cuerpo recibe fibra, vitaminas y minerales, además de que la fibra ayuda a que el azúcar se absorba más lentamente.

“Los principales componentes beneficiosos de la fruta se pierden al momento de convertirse en jugo, por lo que es mucho mejor consumir fruta entera complementada por agua natural”, señala Espinoza López a ClikiSalud.net.

La experta recomienda reeducar los hábitos familiares y regresar al consumo de agua simple como bebida principal. “Debemos volver al agua natural, que es lo mejor. Hay que reeducarnos y reeducar a nuestros hijos, porque los padres somos responsables de lo que comen”, advierte.

Una gota de agua potable cae de un grifo moderno a un vaso lleno a medias, simbolizando la importancia del consumo diario y la gestión de este recurso vital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección de agua y fruta entera en vez de jugo ayuda a prevenir el exceso de azúcar en la dieta y reduce el riesgo de enfermedades crónicas. Las recomendaciones apuntan a disminuir la ingesta de jugos, incluso los naturales, y a fomentar el consumo de agua como parte de un estilo de vida saludable.