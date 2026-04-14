La tortilla podría subir hasta 4 pesos: Este sería su nuevo precio por kilo en abril, ¡prepárate!

La tortilla podría subir hasta 4 pesos: Este sería su nuevo precio por kilo en abril (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio de la tortilla podría aumentar hasta 4 pesos por kilo durante abril, colocándose en nuevos máximos en diversas regiones del país. El alza responde, principalmente, al encarecimiento de la harina de maíz y otros insumos esenciales, lo que impacta directamente a uno de los alimentos básicos de la dieta mexicana.

Durante este mes de abril, el kilo de tortilla podría subir entre 2 y 4 pesos en distintos puntos de México, llevando el costo por kilo por encima de los 30 pesos en entidades como Baja California, Sonora y Guerrero. En la Ciudad de México y Estado de México, el precio rondaría entre 19 y 22 pesos por kilo, de acuerdo con estimaciones del sector del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados.

Las principales razones de este aumento están vinculadas al incremento de los costos de producción: el maíz, el gas, la electricidad y los fletes, lo que genera presión tanto en comercios como en los consumidores.

Factores detrás del aumento en el precio de la tortilla

Tortillas de avena caseras recién hechas sobre tabla de madera, opción ligera, nutritiva y versátil para comidas saludables. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Productores y comerciantes del sector señalaron que el detonante principal del ajuste sería el incremento en la harina de maíz. El presidente del Consejo Nacional de la Tortilla narró a Uno Noticias que a lo largo de los últimos tres años, la industria ha absorbido incrementos sostenidos en insumos como el gas, los fletes, el papel grado alimenticio y las refacciones. Aunque el costo de producción creció en un 16% acumulado durante ese periodo, el precio al consumidor se mantuvo prácticamente sin cambios, por lo que el ajuste de este abril busca compensar ese rezago.

Otros factores que inciden en el alza incluyen el encarecimiento internacional del maíz, mayores costos de transporte debido a incrementos de hasta 3 pesos en la gasolina en fechas recientes, y aumentos en la electricidad. Además, la fuerte presencia de competencia informal, con tortillerías que no cumplen regulaciones ni obligaciones fiscales, genera una presión adicional sobre quienes operan formalmente.

Cómo varía el precio de la tortilla según la región

El aumento en el precio de la tortilla no será uniforme, pues los mayores incrementos se esperan en regiones alejadas de los grandes centros de distribución, donde los costos logísticos elevan el precio final al consumidor.

Especialistas recomiendan a los consumidores prepararse para desembolsar una cantidad mayor en este producto básico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según cifras del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados al cierre de marzo, el precio promedio nacional alcanzó 23.17 pesos por kilo. Sin embargo, existen notables diferencias entre entidades:

En Baja California, se reporta un precio de 32.71 pesos por kilo.

En Sonora, 28.33 pesos.

En Guerrero, 29 pesos.

En Mérida, el precio llega a 28.17 pesos.

En Nuevo León, ronda los 24.88 pesos.

La Ciudad de México presenta 21.73 pesos y el Estado de México, 19.43 pesos.

En Puebla, el precio baja hasta 17.69 pesos.

Además, dentro de cada estado existen diferencias entre las tortillerías tradicionales y las cadenas de autoservicio, generalmente siendo más alto el precio en los primeros.

De forma resumida, los rangos actuales al cierre de marzo son:

Entre 17.69 y 32.71 pesos por kilo a nivel nacional.

Salarios superiores a 30 pesos en algunas zonas del norte y sur del país.

Impacto para el consumidor y recomendaciones

En México, el consumo promedio anual de tortilla es de 75 kilos por persona, lo que significa que cada peso de incremento repercute directamente en el gasto semanal y mensual de las familias. Las comunidades rurales, especialmente en regiones más distantes de los grandes mercados, sentirán el impacto con mayor fuerza, pues el costo final depende considerablemente de los fletes y combustibles.

Especialistas recomiendan a los consumidores prepararse para desembolsar una cantidad mayor en este producto básico. También sugieren priorizar la compra en canales formales, donde se garantiza mejor higiene y seguridad, elementos que en parte justifican la diferencia de precio frente a la oferta informal.

Con el nuevo ajuste, la tortilla llegará a niveles de precio inéditos en los últimos años, presionando el presupuesto familiar y obligando a muchas familias mexicanas a modificar sus hábitos de consumo.