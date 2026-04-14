Javier May atribuye violencia en Tabasco a disputas entre grupos criminales, suman al menos 9 ejecutados

Gobierno de Tabasco atribuye la violencia reciente a una disputa entre grupos criminales. Foto: Facebook/TabascoJavier

La reciente serie de hechos violentos en Tabasco, incluidos hallazgos de restos humanos en distintos puntos del estado, fue atribuida por el gobernador Javier May a una confrontación interna entre organizaciones criminales.

El mandatario aseguró que, pese a la gravedad de los eventos, su administración mantiene operativos constantes en coordinación con autoridades federales y municipales para contener la situación.

Gobierno de Tabasco señala origen de la violencia

Durante declaraciones a medios, el gobernador explicó que los actos violentos corresponden a una pugna entre grupos delictivos que buscan retomar el control de sus estructuras.

Precisó que esta confrontación ha derivado en ejecuciones, pero sostuvo que no existe impunidad.

Autoridades atribuyen el origen de la violencia en Tabasco a una disputa entre grupos del crimen organizado. (Foto: Gobierno de Tabasco)

May indicó que las autoridades estatales realizan acciones todos los días y han logrado detenciones vinculadas con estos eventos.

Subrayó que quienes cometen delitos son perseguidos y llevados ante la justicia, al tiempo que reiteró que ningún grupo criminal está por encima del Estado.

Postura de Seguridad Pública ante hechos recientes

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Serafín Tadeo Lazcano, afirmó que la estrategia de seguridad se mantiene activa de forma permanente.

Tras el hallazgo de cuerpos desmembrados, el funcionario señaló que las corporaciones trabajan de manera diaria y coordinada.

Serafín Tadeo Lazcano asegura que la estrategia de seguridad en Tabasco se mantiene activa. (Foto: X@TabascoJavier)

El secretario expresó que existe confianza en los resultados obtenidos hasta ahora, destacando que se realizan detenciones de forma continua.

Asimismo, aseguró que no se permitirá que personas o grupos vulneren la seguridad de la población, reiterando el compromiso institucional de mantener el orden en el estado.

Hallazgo de restos humanos en Centro

Uno de los eventos más recientes ocurrió en la Villa Macultepec, municipio de Centro, donde fueron localizadas bolsas con restos humanos a la altura del kilómetro 19 de la carretera Villahermosa–Frontera.

En el mismo sitio se encontraron hieleras con cabezas humanas y un mensaje de amenaza presuntamente firmado por el grupo criminal La Barredora.

Autoridades reportaron el hallazgo de restos humanos en la carretera Villahermosa–Frontera. REUTERS/Luis Manuel Lopez

Elementos de seguridad estatal acudieron al lugar tras el reporte ciudadano, acordonaron la zona y notificaron a la Fiscalía General del Estado de Tabasco, que inició la carpeta de investigación correspondiente.

Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley e identificación de las víctimas.

Incremento de víctimas en lo que va de 2026

Con estos hechos, suman al menos nueve personas ejecutadas y decapitadas en Tabasco en lo que va del año 2026.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los casos y determinar responsabilidades.

Registro de casos recientes en la entidad

La violencia en la región ha mostrado continuidad en los últimos meses, con diversos hallazgos en municipios como Centro y Nacajuca:

21 de febrero: se reportó el primer caso del año, correspondiente a un adolescente en la ranchería Río Viejo.

25 de febrero: segundo caso en Acachapán y Colmena , donde se dejó una hielera con restos humanos.

4 de marzo: tercer caso en la colonia La Manga 1 .

5 de marzo: cuarto hallazgo en el Ejido Marín , municipio de Cunduacán.

31 de marzo: quinta víctima localizada en la colonia José María Pino Suárez , junto a una iglesia.

7 de abril: dos personas ejecutadas en Centro y Nacajuca .

14 de abril: hallazgo más reciente en la carretera Villahermosa–Frontera.

Las autoridades estatales han reiterado que continuarán con los operativos de seguridad y las investigaciones correspondientes, mientras la violencia asociada al crimen organizado se mantiene como uno de los principales desafíos en Tabasco.