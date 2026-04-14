The Rose vuelve a México en 2026: ¿Cuándo y dónde será su concierto?

Una noche especial reunirá a los fans con la banda que marcó historia en México (Captura de pantalla Youtube: The Rose (더로즈) – Dawn to Dusk Tour | Europe Tour Recap 3)

La banda surcoreana The Rose confirma su regreso a la Ciudad de México (CDMX) con un concierto en la Arena Ciudad de México, como parte de su gira internacional Rosetopia.

Aunque el anuncio viene con emociones encontradas para sus fanáticos ya que este evento representa la última oportunidad para que sus seguidores los vean en vivo antes de que el grupo haga una pausa indefinida para que sus integrantes se enfoquen en proyectos individuales.

La presentación de The Rose en la Arena Ciudad de México será parte de la gira mundial Rosetopia y se llevará a cabo el 17 de junio de este año y, servirá como cierre temporal antes de que la banda se retire de los escenarios para desarrollar actividades en solitario.

El grupo, formado en 2017, ha consolidado una base de seguidores significativa en México y es reconocido por su propuesta de rock alternativo e indie, alcanzando notoriedad internacional en los últimos años.

La venta general de boletos para el concierto inicia el 17 de abril de 2026 a las 10:00 horas a través de la plataforma Superboletos.

Hasta el momento, ni el grupo ni la boletera han confirmado los precios de las entradas, y no se han anunciado promociones anticipadas o preferencias para clubes de fans.

Las últimas presentaciones de The Rose en México y detalles de la gira Rosetopia

La agrupación subraya que no se trata de una despedida definitiva, sino de una pausa necesaria para regresar fortalecidos (Captura de pantalla Youtube: The Rose (더로즈) – Dawn to Dusk Tour | Europe Tour Recap 2)

En años recientes, The Rose se ha presentado en recintos como el Auditorio Blackberry y el Teatro Metropólitan, agotando localidades y consolidando su popularidad en la escena local.

El regreso en 2026 marca la primera actuación de la banda en la Arena Ciudad de México, un espacio de mayor capacidad que refleja el crecimiento de su base de fans en el país.

La gira internacional Rosetopia incluye paradas en ciudades clave de América, Asia y Europa, con la presentación en México dentro del tramo final antes de la pausa indefinida.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por la banda, este tour acompaña el lanzamiento del álbum “ROSE” y representa el cierre de un ciclo, mientras los integrantes se preparan para enfocarse en su crecimiento personal y profesional de manera individual.

La agrupación subraya que no se trata de una despedida definitiva, sino de una pausa necesaria para regresar fortalecidos.

El comunicado destaca: “Después de esto, tomaremos un descanso. No es un final, sino un momento para respirar, crecer y reencontrarnos, individualmente. Para que, algún día, podamos volver con aún más para darles”.

Además, señalan que la conexión con sus seguidores ha sido la motivación principal durante la última década y que este capítulo busca cerrarse con la intensidad y cercanía que merece.

Quiénes son The Rose

Jóvenes se ríen y juegan al divertido juego de 'Meter', con uno listo para soltar un objeto sobre las manos de otro mientras un tercero observa sorprendido. (Captura de pantalla Youtube: The Rose (더로즈) – Dawn to Dusk Tour | Europe Tour Recap )

The Rose es una banda surcoreana de rock alternativo formada en Seúl en 2017.

El grupo está integrado por Kim Woo-sung (voz y guitarra), Park Do-joon (voz y teclado), Lee Ha-joon (batería) y Lee Jae-hyeong (bajo). Desde su debut con el sencillo “Sorry”, la agrupación ha destacado por la autoría de sus canciones y la activa participación de sus miembros en la producción musical, combinando elementos de rock, indie y pop.

Esta autenticidad creativa ha fortalecido su identidad artística y les ha permitido desarrollar una base de fans global, con especial resonancia en América Latina.

Detalles clave del concierto en Ciudad de México

Los miembros de la banda The Rose interactúan con el público en un vibrante concierto, elevando sus micrófonos en señal de agradecimiento y conexión con la audiencia. (Captura de pantalla Youtube: The Rose (더로즈) – Dawn to Dusk Tour | Europe Tour Recap 4)

Concierto: 17 de junio de 2026, Arena Ciudad de México

17 de junio de 2026, Arena Ciudad de México Venta general: 17 de abril de 2026, 10:00 horas, Superboletos

17 de abril de 2026, 10:00 horas, Superboletos Precios: No revelados al cierre de esta nota

Los organizadores solicitan a los asistentes potenciales consultar las plataformas oficiales para futuras actualizaciones sobre precios.