México

The Rose vuelve a México en 2026: ¿Cuándo y dónde será su concierto?

El grupo cierra un ciclo antes de una pausa con una presentación especial en la Arena Ciudad de México

Guardar
Hombre sonriente con camisa de rayas tipo cebra y una guitarra eléctrica en un escenario oscuro, sus manos levantadas a la cabeza mientras canta en un micrófono
Una noche especial reunirá a los fans con la banda que marcó historia en México (Captura de pantalla Youtube: The Rose (더로즈) – Dawn to Dusk Tour | Europe Tour Recap 3)

La banda surcoreana The Rose confirma su regreso a la Ciudad de México (CDMX) con un concierto en la Arena Ciudad de México, como parte de su gira internacional Rosetopia.

Aunque el anuncio viene con emociones encontradas para sus fanáticos ya que este evento representa la última oportunidad para que sus seguidores los vean en vivo antes de que el grupo haga una pausa indefinida para que sus integrantes se enfoquen en proyectos individuales.

La presentación de The Rose en la Arena Ciudad de México será parte de la gira mundial Rosetopia y se llevará a cabo el 17 de junio de este año y, servirá como cierre temporal antes de que la banda se retire de los escenarios para desarrollar actividades en solitario.

El grupo, formado en 2017, ha consolidado una base de seguidores significativa en México y es reconocido por su propuesta de rock alternativo e indie, alcanzando notoriedad internacional en los últimos años.

La venta general de boletos para el concierto inicia el 17 de abril de 2026 a las 10:00 horas a través de la plataforma Superboletos.

Hasta el momento, ni el grupo ni la boletera han confirmado los precios de las entradas, y no se han anunciado promociones anticipadas o preferencias para clubes de fans.

Las últimas presentaciones de The Rose en México y detalles de la gira Rosetopia

Hombre con chaleco y camisa blanca cantando en un micrófono sobre un escenario con iluminación roja intensa. Una pantalla proyecta texto y otra persona es visible al fondo
La agrupación subraya que no se trata de una despedida definitiva, sino de una pausa necesaria para regresar fortalecidos (Captura de pantalla Youtube: The Rose (더로즈) – Dawn to Dusk Tour | Europe Tour Recap 2)

En años recientes, The Rose se ha presentado en recintos como el Auditorio Blackberry y el Teatro Metropólitan, agotando localidades y consolidando su popularidad en la escena local.

El regreso en 2026 marca la primera actuación de la banda en la Arena Ciudad de México, un espacio de mayor capacidad que refleja el crecimiento de su base de fans en el país.

La gira internacional Rosetopia incluye paradas en ciudades clave de América, Asia y Europa, con la presentación en México dentro del tramo final antes de la pausa indefinida.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por la banda, este tour acompaña el lanzamiento del álbum “ROSE” y representa el cierre de un ciclo, mientras los integrantes se preparan para enfocarse en su crecimiento personal y profesional de manera individual.

La agrupación subraya que no se trata de una despedida definitiva, sino de una pausa necesaria para regresar fortalecidos.

El comunicado destaca: “Después de esto, tomaremos un descanso. No es un final, sino un momento para respirar, crecer y reencontrarnos, individualmente. Para que, algún día, podamos volver con aún más para darles”.

Además, señalan que la conexión con sus seguidores ha sido la motivación principal durante la última década y que este capítulo busca cerrarse con la intensidad y cercanía que merece.

Quiénes son The Rose

Cinco jóvenes en una habitación; uno con camiseta blanca sostiene un bolígrafo sobre las manos de otro con camiseta negra. Un tercero mira con la boca abierta. Sofá marrón al fondo
Jóvenes se ríen y juegan al divertido juego de 'Meter', con uno listo para soltar un objeto sobre las manos de otro mientras un tercero observa sorprendido. (Captura de pantalla Youtube: The Rose (더로즈) – Dawn to Dusk Tour | Europe Tour Recap )

The Rose es una banda surcoreana de rock alternativo formada en Seúl en 2017.

El grupo está integrado por Kim Woo-sung (voz y guitarra), Park Do-joon (voz y teclado), Lee Ha-joon (batería) y Lee Jae-hyeong (bajo). Desde su debut con el sencillo “Sorry”, la agrupación ha destacado por la autoría de sus canciones y la activa participación de sus miembros en la producción musical, combinando elementos de rock, indie y pop.

Esta autenticidad creativa ha fortalecido su identidad artística y les ha permitido desarrollar una base de fans global, con especial resonancia en América Latina.

Detalles clave del concierto en Ciudad de México

Tres músicos en un escenario oscuro. Uno, rubio y de camiseta negra, alza un micrófono. Otros dos sostienen micrófonos. Se ve una tela roja
Los miembros de la banda The Rose interactúan con el público en un vibrante concierto, elevando sus micrófonos en señal de agradecimiento y conexión con la audiencia. (Captura de pantalla Youtube: The Rose (더로즈) – Dawn to Dusk Tour | Europe Tour Recap 4)

  • Concierto: 17 de junio de 2026, Arena Ciudad de México
  • Venta general: 17 de abril de 2026, 10:00 horas, Superboletos
  • Precios: No revelados al cierre de esta nota

Los organizadores solicitan a los asistentes potenciales consultar las plataformas oficiales para futuras actualizaciones sobre precios.

Temas Relacionados

The RoseArena Ciudad de MéxicoConciertomexico-entretenimientomexico-noticiasNewsroom MX

Más Noticias

América vs Toluca: cuánto costarán los boletos pare el partido de la jornada 15 en el Estadio Ciudad de México

Águilas y Diablos llegan al Coloso de Santa Úrsula con la obligación de sumar en la recta final del Clausura 2026

América vs Toluca: cuánto costarán los boletos pare el partido de la jornada 15 en el Estadio Ciudad de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy martes 14 de abril: presencia de manifestantes en Calzada de Tlalpan

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy martes 14 de abril: presencia de manifestantes en Calzada de Tlalpan

Cuál es el setlist y los personajes de 31 minutos que aparecerán en el concierto gratuito del Zócalo de la CDMX

El programa chileno de televisión que marcó a una generación llega gratis a la Plaza de la Constitución y estas son las canciones que las niñas y los niños mexicanos van a poder cantar

Cuál es el setlist y los personajes de 31 minutos que aparecerán en el concierto gratuito del Zócalo de la CDMX

Hija de Carmen Salinas pedirá que bajen video del canal de Saskia Niño de Rivera, asegura Ana María Alvarado

Para la periodista, también será un tema importante saber qué pasará con el canal de YouTube de Saskia

Hija de Carmen Salinas pedirá que bajen video del canal de Saskia Niño de Rivera, asegura Ana María Alvarado

Erika Buenfil recuerda lo que sintió cuando su hijo se reencontró por primera vez con su papá, Ernesto Zedillo Jr.

La actriz admitió en “Hoy” que sintió temor y dudas cuando su hijo Nicolás retomó la relación con su padre después de casi dos décadas sin convivencia

Erika Buenfil recuerda lo que sintió cuando su hijo se reencontró por primera vez con su papá, Ernesto Zedillo Jr.
MÁS NOTICIAS

NARCO

Iván Archivaldo Guzmán: ICE y Embajada de EEUU insisten en recompensa de 10 millones por su captura

Iván Archivaldo Guzmán: ICE y Embajada de EEUU insisten en recompensa de 10 millones por su captura

Quintana Roo forma su primer escuadrón antiexplosivos: policías estatales reciben entrenamiento antiterrorismo por la Marina

Embajador de EEUU reconoce a Trump y Sheinbaum por sanción contra personas y casinos relacionados al Cártel del Noreste

Abatimiento de “El Mencho” no influyó en alza de homicidios en Jalisco: gobierno reportó 50% menos

Suman 10 detenidos por el secuestro de cuatro turistas en Mazatlán, Sinaloa: mantienen operativo de búsqueda

ENTRETENIMIENTO

Cuál es el setlist y los personajes de 31 minutos que aparecerán en el concierto gratuito del Zócalo de la CDMX

Cuál es el setlist y los personajes de 31 minutos que aparecerán en el concierto gratuito del Zócalo de la CDMX

Hija de Carmen Salinas pedirá que bajen video del canal de Saskia Niño de Rivera, asegura Ana María Alvarado

Erika Buenfil recuerda lo que sintió cuando su hijo se reencontró por primera vez con su papá, Ernesto Zedillo Jr.

Preocupa salud de Montserrat Oliver tras polémico mensaje de Yolanda Andrade: “En todas las vidas”

Cámara de Diputados reconoce a El Bogueto y usuarios cuestionan “consumo de sustancias y apología del delito”

DEPORTES

Así fue como Miguel Calero, exarquero de Pachuca, inspiró la creación del Día Internacional del Portero

Así fue como Miguel Calero, exarquero de Pachuca, inspiró la creación del Día Internacional del Portero

Paul Aguilar lanza recado para Chivas tras ser goleados por Tigres: “festejan el liderato como campeonato”

Liga Mexicana de Beisbol : estas son las actividades para los aficionados que asistan al juego inaugural en el Estadio Alfredo Harp Helú

Seattle Sounders vs Tigres, EN VIVO: cuándo y dónde ver el partido de vuelta de Concachampions

WrestleMania 42: estos son los luchadores mexicanos que estarán en el magno evento de la WWE