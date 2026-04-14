México

Anuncian Día de José José con evento ‘libre de alcohol’ y genera burlas: “Una ofensa para el maestro”

Los comentarios sarcásticos se centran en la aparente contradicción entre la memoria cultural del ‘Príncipe de la Canción’, asociada a la bohemia y el desamor, y la orientación familiar de la conmemoración oficial

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El evento en el Parque de la China, cuna de José José, contará con entrada gratuita y actividades para todas las edades desde las 16:00 horas
El evento en el Parque de la China, cuna de José José, contará con entrada gratuita y actividades para todas las edades desde las 16:00 horas

El anuncio de un evento oficial para celebrar el Día de José José con la particularidad de que será “libre de alcohol” provocó un alud de reacciones en redes sociales. Usuarios y fanáticos expresaron críticas y burlas, pues consideran que la medida contradice la imagen popular del “Príncipe de la Canción” y su histórica relación con la bohemia y el desamor.

El evento “libre de alcohol” dedicado a José José ha causado controversia porque el cantante es figura emblemática de la música mexicana asociada con ambientes de cantina y fiestas donde el consumo de alcohol es común.

La decisión detonó comentarios sarcásticos, al considerar muchos seguidores que desvirtúa el legado del intérprete.

Y me estarás llamando cada 20 de abril

El próximo 20 de abril, el Parque de la China en la colonia Clavería, Azcapotzalco —zona donde nació José José en 1948—, recibirá a los admiradores que buscan mantener viva la memoria del ídolo.

Para muchos seguidores, un homenaje libre de alcohol contradice la imagen bohemia y de cantina que marcó la trayectoria artística de José José (Foto AP/Gregory Bull, archivo)
Para muchos seguidores, un homenaje libre de alcohol contradice la imagen bohemia y de cantina que marcó la trayectoria artística de José José (Foto AP/Gregory Bull, archivo)

El festejo conmemora el Día Internacional de José José, instaurado gracias a la frase “Y me estarás llamando cada 20 de abril”, de su canción “Me vas a echar de menos”.

Este homenaje cuenta con entrada libre y está abierto a personas de todas las edades. La jornada incluye interpretación de temas clásicos del “Príncipe de la Canción” y la oportunidad de compartir recuerdos sobre el reconocido intérprete mexicano.

Los organizadores declararon que el festival será totalmente libre de alcohol, con el objetivo de promover un ambiente familiar y seguro en el recinto tradicional de Azcapotzalco desde las 16:00 horas.

Burlas y críticas por un homenaje “sin cubas”

El anuncio generó controversia inmediata. En plataformas digitales, numerosos usuarios expresaron desconcierto ante la idea de homenajear a José José con restricción al consumo de alcohol. Para muchos fanáticos, esta condición contradice el carácter bohemio y el símbolo popular del artista.

El festival para conmemorar el Día Internacional de José José en Azcapotzalco será libre de alcohol, buscando un ambiente familiar
El festival para conmemorar el Día Internacional de José José en Azcapotzalco será libre de alcohol, buscando un ambiente familiar

Destacaron mensajes como: “Una ofensa para el maestro”, “¿Cómo que libre de alcohol? Eso no es un homenaje a José José” y otros comentarios sarcásticos que alimentaron el debate en línea.

Entre los ejemplos más repetidos están:

  • “¡Cómo que evento libre de alcohol, es José José!”
  • “Yo ya estaba preparando las cubas al estilo Pepe Pepe”
  • “Mejor nadota”
  • “Si José José andaba de teporocho en el parque de la China”
  • “Ya ni la burla perdonan”

Muchos internautas emplearon imágenes y fragmentos de canciones para dar un tono humorístico. Los memes suelen hacer referencia directa al vínculo cultural de José José con la bohemia y los clásicos musicales de cantina.

El legado musical de José José sigue vigente con más de diez millones de oyentes mensuales en plataformas digitales y constantes homenajes en todo México (Cuartoscuro)
El legado musical de José José sigue vigente con más de diez millones de oyentes mensuales en plataformas digitales y constantes homenajes en todo México (Cuartoscuro)

Tras su fallecimiento en 2019, el legado de José José permanece vigente. Las cifras dan cuenta de más de diez millones de oyentes mensuales en plataformas digitales y la continuidad de múltiples homenajes que celebran su música.

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