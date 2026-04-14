El acuerdo SEP-UNICEF incrementa esfuerzos por una educación incluyente y saludable

SEP: Cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, se sientan en sillas de cuero en una sala decorada con paneles de madera y un gran mural. (SEP)

Un nuevo acuerdo entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y UNICEF México marca un avance en las políticas educativas y de salud para estudiantes de Educación Básica y Media Superior en el país. El convenio, firmado por Mario Delgado Carrillo y Fernando Carrera Castro, formaliza la colaboración que ambas instituciones ya venían realizando en favor de la niñez y juventud.

La estrategia Vive saludable, vive feliz ya ha permitido la valoración médica anual de 9.3 millones de niñas y niños en todo México.

Este programa busca transformar los hábitos alimenticios en las escuelas: actualmente, el 82 % de los planteles ha dejado de vender productos ultraprocesados, lo que ha sido bien recibido por docentes, cooperativas y familias.

Las autoridades educativas explicaron que el convenio impulsará nuevas acciones conjuntas para fortalecer la educación inicial y preescolar, mejorar los entornos escolares y fomentar la inclusión de menores en situación vulnerable, especialmente quienes se encuentran en movilidad o migración.

SEP: Cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, se sientan en sillas de cuero en una sala decorada con paneles de madera y un gran mural. (SEP)

El objetivo es asegurar que ningún estudiante quede fuera del sistema educativo, según coincidieron los firmantes.

El acuerdo también promueve la incorporación de un enfoque transversal de vida saludable en los Libros de Texto Gratuitos. Esto implica que el personal docente desarrolla proyectos en torno al bienestar físico y emocional de los alumnos dentro y fuera del aula. Además, se busca que las familias lleven a las y los menores a las clínicas, si las valoraciones médicas detectan necesidades específicas, como atención bucal o visual.

Estrategia para escuelas saludables y alimentación

La prohibición de la venta de comida chatarra en las escuelas ha sido clave para modificar el consumo entre estudiantes. Según Mario Delgado, la medida fue vista inicialmente como una imposición estricta, pero la adaptación fue rápida y positiva. Actualmente, la mayoría de los planteles ofrecen alternativas más saludables.

El titular de la SEP subrayó que la colaboración con UNICEF ha sido esencial para implementar la estrategia y avanzar hacia una generación más saludable y feliz. La intervención conjunta también incluye campañas de concientización para que las familias participen activamente en el cuidado de la salud de sus hijas e hijos.

Inclusión y combate a la pobreza desde la educación

El representante de UNICEF en México, Fernando Carrera Castro, afirmó que la organización respalda con entusiasmo la política de no dejar a nadie atrás impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Carrera consideró que el programa educativo y de salud “supera expectativas y resulta extraordinario”, al tiempo que insistió en que la inclusión educativa es un mecanismo fundamental para erradicar la pobreza.

El nuevo convenio establece que ambas instituciones trabajarán en fortalecer los planes y programas de estudio, incluyendo el desarrollo de habilidades básicas, socioemocionales, digitales y en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. También contempla la inclusión de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad para asegurarles el acceso a la educación.

La SEP destacó que el apoyo de UNICEF también se extiende al Bachillerato Nacional y a las políticas migratorias, facilitando la integración de estudiantes migrantes en el sistema educativo mexicano.

De este modo, la alianza entre SEP y UNICEF sienta bases para que la salud y la educación sean pilares de bienestar y desarrollo para niñas, niños y jóvenes, con acciones concretas para transformar los entornos escolares y garantizar la inclusión en todo el país.