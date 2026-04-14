Estas son las colonias que se quedarán sin agua este 15 de abril

Operativos de carro cisterna fueron desplegados para atender colonias con mayor afectación durante el mantenimiento de la planta Nopancalco en Pachuca (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim) informó que algunas colonias se quedarán sin este recurso durante labores de mantenimiento.

Como parte del seguimiento a los trabajos de mantenimiento y modernización de la infraestructura hidráulica, el próximo miércoles 15 de abril se realizarán intervenciones en la Planta de Bombeo Nopancalco, ubicada en Pachuca de Soto, Hidalgo.

Estas labores consistirán en la sustitución del tren de piezas especiales y tendrán una duración de 32 horas.

Colonias de Hidalgo que no tendrán agua el 15 de abril

El servicio se suspenderá a partir del 15 de abril a las 6:00 (CAASIM)

Luz del Carmen

Cristina Rosas

Jardines de Colosio

Ampliación el Palmar

Independencia

Santa Julia

San Pedro Nopancalco (parte alta)

San Carlos

Piracantos

San Bartolo

López Portillo

Real de Medinas

Rincón de las Lomas

Arboledas de San Javier 4.ª sección

La población de dichas zonas experimentará una interrupción del suministro a partir de las 06:00 horas del 15 de abril.

“Cabe destacar que el organismo ha implementado un operativo mediante car cisterna para atender los puntos que resulten con mayor afectación”, se pudo leer.

¿Cuándo volverá el agua en Hidalgo?

Las labores de mantenimiento durarán 32 horas (Foto: Twitter @conagua_mx)

El organismo estimó que una vez concluidas las maniobras, la recuperación del servicio de agua iniciará de manera paulatina, alcanzando hasta 96 horas en los puntos más alejados.

Además, la Caasim implementó un operativo mediante carro cisterna para atender los puntos con mayor afectación.

La dependencia subrayó que estas labores son necesarias debido a la antigüedad de la infraestructura, las fugas recurrentes y la consecuente pérdida en la continuidad de los servicios.

Recomendaciones a la población ante un corte de agua programado

Almacena agua en recipientes limpios antes del corte, preferentemente en garrafones, cubetas y bidones con tapa.

Calcula al menos 10 litros por persona por día para beber, cocinar y necesidades básicas.

Llena también tinacos, cisternas y lavaderos; cúbrelos para evitar contaminación.

Reserva agua aparte para uso exclusivo en el baño y limpieza.

Se recomienda reservar agua antes del corte programado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Usa recipientes diferentes para agua potable y para limpieza.

Etiqueta cada recipiente para evitar confusiones y contaminación.

Hierve o desinfecta el agua si tienes dudas sobre su calidad antes de consumirla.

Evita lavar ropa y autos, regar jardines o llenar albercas durante el corte.

Reduce el uso del inodoro: tira papel en un bote y descarga solo cuando sea necesario

Prioriza el lavado de manos con agua y jabón; si te es posible, ten a la mano gel antibacterial.

Mantén cerradas las llaves del agua para evitar fugas cuando se reestablezca el servicio.

Informa a familiares, vecinos y personas adultas mayores sobre la duración y medidas preventivas.

Ten a la mano cubetas llenas para emergencias, pero colócalas en lugares seguros para evitar accidentes.

Al reestablecerse el servicio, deja correr el agua unos minutos antes de usarla para consumo humano.

Mantente atento a comunicados oficiales para conocer horarios y zonas de restablecimiento