Alito Moreno critica participación de Sheinbaum en cumbre de líderes progresistas en España

Alejandro Moreno Cárdenas, líder del PRI, se lanza contra decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum por asistir a cumbre de líderes progresistas en España. (Fotos: Presidencia/X)

El próximo 18 de abril de 2026 la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo romperá la “pausa” de viajar a España, medida que el gobierno mexicano mantenía desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El anuncio celebrado por algunos políticos no ha caído de la misma forma en la oposición, el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, publicó en su cuenta de X un video donde descalifica la decisión presidencial, el cual acompañó con un breve texto:

“Que el gobierno de Morena anteponga su ideología sobre los intereses de la Nación puede costarle muchísimo al país y al futuro de millones de familias”.

Alito tacha participación de México como “improvisación”

El también senador del tricolor aseguró que no ve con buenos ojos que la mandataria acuda a la cumbre de líderes progresistas en España, asegurando que se trata de improvisaciones:

“En medio de una negociación fundamental y clave para el tratado comercial con América del Norte, acudir a encuentros con líderes que mantienen confrontaciones abiertas con Estados Unidos no es un acto de soberanía, es una señal pésima y equivocada en el peor momento posible”.

Minimizando la reunión a la que también acudirán los presidentes de Colombia, Brasil, España y Uruguay, reiteró que se trata de naciones “con claras y profundas diferencias con Estados Unidos”.

Sheinbaum debe “cuidar” relación con EEUU

Señaló que la relación bilateral con el vecino del norte es fundamental y estratégica, ante esto, “Cada decisión, cada gesto, cada fotografía cuenta y cuenta mucho”. Ante la susceptibilidad de cambio por parte del mandatario estadounidense, Donald Trump, la relación con México podría verse en “riesgo”, al interpretarse como la formación de un nuevo “bloque político”.

“México ha sido históricamente un país que construye puentes, no que se alinea en confrontaciones”, recordó el priista, al mismo tiempo que retomó el papel que jugó México cuando era gobernado por su partido, desde su perspectiva, comentó:

“México era un interlocutor internacional muy importante. Éramos un puente y no un bloque ideológico. Así logramos los acuerdos más importantes y gracias a eso, México era respetado en el mundo”.

Reunió se dará en el marco del T-MEC

El dirigente del PRI mencionó que el disgusto con la asistencia de México a la cumbre recae en el momento que atraviesa el país y sobre todo el contexto internacional, “en una negociación, la más importante como la que es el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, cada detalle cuenta”.

Sin perder la oportunidad volvió a reiterar que de estar en el poder, su partido haría “las cosas diferente”:

“Lo hemos dicho siempre, si el PRI estuviera en el gobierno, tendríamos no una buena relación, una extraordinaria relación con el Gobierno de Estados Unidos, porque ello fomenta la inversión, el empleo, la seguridad, el trabajo en equipo para que a las y a los mexicanos nos vaya mejor”.