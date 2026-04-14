Danna pone fin a los rumores de un supuesto distanciamiento con Kenia Os tras colaboración con Belinda

Danna se pronuncia sobre su relación con Kenia Os y Belinda, desmintiendo las especulaciones de conflicto y destacando su postura profesional en la industria musical. (Instagram / Captura de pantalla)

La colaboración entre Danna Paola y Belinda en el próximo álbum “Lucid Dreams” se perfila como uno de los lanzamientos más esperados en el pop mexicano.

La noticia tomó fuerza tras la difusión de un video grabado en Madrid, donde ambas caminan tomadas de la mano, rodeadas de guardaespaldas y con el mensaje “tu sueño favorito. Soon”.

Aunque el clip alimentó las expectativas de su sencillo juntas, los seguidores mantienen la atención en la fecha de estreno y en la posibilidad de que se concrete la participación de Kenia Os.

El video viral de ambas artistas en Madrid anticipa el lanzamiento del tema, generando especulaciones en redes sociales. (IG)

Danna Paola y Belinda ultiman detalles de una colaboración que busca “servir al fandom y al pop”

En un reciente encuentro, Danna habló sobre su colaboración con Belinda, subrayando la importancia personal y profesional del proyecto.

“Creo que es una sorpresa, les va a encantar mucho. Para mí, el encontrarme en este momento de nuestras vidas y poder hacer música juntas está siendo superinteresante y estamos explorando cosas nuevas y complementando nuestros universos, que creo que eso es increíble”, dijo en entrevista para Los 40.

Y agregó: “Poder colaborar con una mujer que admiro tanto, con la que literalmente crecimos juntas, fomentando una amistad tan genuina, creo que es algo muy cool. Se va a servir, se va a servir al fandom, se va a servir al pop, por supuesto, pero puedo decir que es una colaboración que me emociona muchísimo y que les va a fascinar y que está espectacular”.

De esta forma, la artista confirmó que la colaboración está en fase final de producción y que el sencillo acompaña la apuesta por transformar la imagen y el sonido de Danna Paola en la industria musical.

La esperada colaboración podría revelarse muy pronto. (Crédito: Danna)

La colaboración con Kenia Os sigue en pausa por trámites administrativos

Respecto a la colaboración con Kenia Os y Belinda, la intérprete de “Mala fama” rompió con los rumores de una posible enemistad y aseguró que cuando los problemas administrativos se resuelvan saldrá a la luz.

“La canción con Belinda y Kenia ahí está, por problemas administrativos no ha salido pero ella también tiene su canción con Beli. Esperamos se desbloquee pronto. Por ahora Beli y yo sacaremos la nuestra, espero la otra se resuelva pronto”, aclaró.

Mientras tanto, la expectativa entre los seguidores de Kenia Os, pareja de Peso Pluma, se mantiene en alto. Por ahora, la colaboración directa entre Danna y Belinda avanza con éxito y desata expectativas entre los fans.

La cantante confirma que el sencillo con Kenia Os y Belinda enfrenta retrasos administrativos. (Instagram)

El video viral en Madrid detona rumores y teorías entre los fans

Cabe recordar que la publicación del video en Madrid consolidó las especulaciones sobre el lanzamiento del dueto. El material muestra ambas cantantes caminando juntas, generando miles de reacciones en redes sociales.

El mensaje “tu sueño favorito. Soon” se interpreta como un anuncio anticipado del sencillo que prepara la cantante para su álbum “Lucid Dreams”.

Mientras tanto, el entorno de la artista considera que la colaboración representa un paso clave en su estrategia de internacionalización y en la consolidación de una nueva etapa profesional.