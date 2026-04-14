Estos siete estados concentran el 50 por ciento de homicidios dolosos, destacan Quintana Roo y Guanajuato

Sólo 7 estados en México concentran más de la mitad de los homicidios dolosos en todo el país (Diseño: Jesús Avilés)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el día de hoy una reducción preliminar del 45 % en el promedio diario de homicidios dolosos al comparar los datos de 2024 y el primer trimestre de 2026.

El gobierno federal destaca que el promedio diario de homicidios dolosos pasó de 91.7 en 2024 a 50.8 en los primeros tres meses de 2026.

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, detalla que en septiembre de 2024 se registraron 86.9 homicidios diarios, mientras que en marzo de 2026 la cifra bajó a 51.4.

Este nivel representa el promedio mensual más bajo desde 2016 y significa 35 homicidios diarios menos en comparación con el inicio del periodo medido.

Esta tendencia a la baja se atribuye a la Estrategia Nacional de Seguridad, acompañada por la creación de la Escuela para Mandos en la Academia Nacional de Seguridad Pública. El objetivo de esta escuela es mejorar la formación de altos cargos policiales.

Dos policías ministeriales arrestan a un hombre esposado en una calle de Monterrey, Nuevo León, por presuntamente agredir a su madre. (Imagen ilustratriva IA Infobae México)

Figueroa indica que siete estados concentran el 50.2 % de los homicidios en marzo de 2026:

Guanajuato reúne 9.2 %

Chihuahua 8.3 %

Baja California 8 %

Morelos 6.4 %

Guerrero 6.3 %

Estado de México 6 %

Oaxaca 5.9 %

Al mismo tiempo, otras entidades registran reducciones en su promedio diario de este delito.

La Estrategia Nacional contra la Extorsión, implementada de julio de 2025 a marzo de 2026, derivó en la detención de 1.106 presuntos extorsionadores en 24 estados. En ese mismo lapso, el número 089 recibió 180 mil llamadas relacionadas con extorsión; el 88.6 % de estos intentos no se concretó, y el 11.4 % se consumó. En consecuencia, las fiscalías abrieron 6.821 carpetas de investigación.

Delitos violentos van a la baja en 2026

Las cifras divulgadas muestran una reducción importante en los delitos de alto impacto. El balance de 2026 refleja un descenso del 52 % frente a 2018: el promedio diario bajó de 969.4 en ese año a 461.3 en 2026.

El robo de vehículo con violencia destaca por su disminución de 56.4 %, pasando de 209.9 a 91.6 casos diarios.

Entre octubre de 2024 y marzo de 2026, de acuerdo con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, las autoridades detuvieron a 49.530 personas relacionadas con delitos graves.

Durante ese periodo, se aseguraron 25.700 armas de fuego, cerca de 500 toneladas de droga y se desmantelaron 2.330 laboratorios clandestinos y áreas de concentración.

Atención a las causas y acciones preventivas

La estrategia del gobierno de abrir el programa Jóvenes Transformando México ha tomado fuerza y avanzado con la habilitación de mil 358 gimnasios en el programa Boxeando por la Paz, en el que 53 mil jóvenes reciben entrenamiento por parte de 3 mil boxeadores. Iniciaron además los proyectos “Las y los Jóvenes Unen al Barrio” y la Jornada Nacional de Fútbol, con 159 mil jóvenes participantes en actividades deportivas.

Por otra parte, la Escuela para Mandos fue creada para formar secretarios y subsecretarios de Seguridad Pública bajo criterios de honestidad, profesionalismo, visión humanista y respeto a los derechos humanos, de acuerdo con Sheinbaum. Esta institución tiene el propósito de fortalecer la coordinación entre instancias de seguridad, entidades y fiscalías, dentro de la estrategia federal para consolidar estos resultados recientes en materia de seguridad y continuar la reducción de la violencia.