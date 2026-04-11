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Una masacre cada día: documentan casi 3 mil matanzas en México en el último sexenio

El colectivo Causa en Común denunció que cinco estados concentran la mayoría de los casos

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CJNG CSRL Irapuato masacre
Foto: Infobae México /Jesús Aviles

Entre enero de 2020 y marzo de 2026, se documentaron 3 mil 036 masacres en México, definidas como el asesinato de tres o más personas en un solo evento, lo que equivale a un caso por día en promedio, de acuerdo con el colectivo Causa en Común.

En un comunicado, el colectivo detalló que del total, 2 mil 976 masacres ocurrieron entre el 2020 y 2025, mientras que los 60 restantes se registraron en los primeros tres meses del presente año.

Explicó que dichos casos fueron documentados a través de reportajes periodísticos de medios nacionales y locales, pero advirtió que la intimidación de criminales y autoridades hacia los reporteros y comunicadores limita cada vez más la labor informativa.

Señaló que esto último, podría generar alguna imprecisión en las cifras reales e incluso, aparentar una disminución en los casos.

“La intimidación por parte de criminales, y por parte también de autoridades, distorsiona cada vez más los flujos informativos locales y nacionales, y de hecho ha transformado diversas entidades o regiones en “zonas de silencio”, en las que la violencia no se reporta o se reporta parcialmente.

“Tomando esto en cuenta, los eventos de violencia extrema, como es el caso de las masacres, seguramente están subrepresentados en los reportes periodísticos; por la misma razón, reducciones en dichos registros no necesariamente indican una reducción real en la violencia, sino posibles vacíos de información”, puntualizó.

Casos se concentran en cinco estados

Destacó que en el caso de Sinaloa, la cifra pasó de un promedio de cinco masacres anuales entre 2020 y 2023, a 38 y 40 casos en 2024 y 2025, respectivamente.

No obstante, en el mismo documento, destacó que “durante estos años”, Guanajuato se ha mantenido como la entidad con más registros de masacres, con 535 casos entre 2020 y 2025.

Agregó que le sigue Guerrero, con 237 casos, Michoacán con 223 y Zacatecas con 217.

Causa en Común subrayó que estos patrones muestran territorios donde convergen disputas criminales, economías ilegales, y omisiones y debilidades institucionales, configurando entornos donde la violencia extrema se reproduce con facilidad.

Por ello, el colectivo sostiene que documentar y difundir estas violencias es indispensable para enfrentarlas y reconocer la magnitud del problema.

Sin embargo, aseberó que también se requiere proteger a periodistas en riesgo y revertir la omisión institucional, ya que hasta hoy no existe ningún programa ni presupuesto relevante para fortalecer a las policías y a las fiscalías del país”.

“Desde Causa en Común insistimos en que documentar y visibilizar estas violencias es un paso indispensable para enfrentarlas.

“Se requiere reconocer la magnitud del problema, sí, pero no es suficiente; también se requiere proteger a periodistas en riesgo, y se requiere revertir la grave omisión con nuestras instituciones pues hasta hoy no existe ningún programa ni presupuesto relevante para fortalecer a las policías y a las fiscalías del país”, concluyó.

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