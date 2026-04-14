Omelette con espinacas: todos los beneficios que tiene este desayuno sencillo y barato

Omelette con espinaca, deliciosa opción para desayunar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El omelette con espinacas ofrece una opción de desayuno accesible y rápida en la cocina mexicana.

Esta preparación combina ingredientes económicos con alto valor nutricional, lo que la convierte en un plato frecuente para quienes buscan cuidar su alimentación sin invertir demasiado tiempo ni dinero. El uso de huevo y espinaca permite obtener proteínas, fibra y micronutrientes en una sola porción.

El consumo habitual de este platillo se asocia a beneficios relacionados con la digestión, la saciedad y el rendimiento físico en la mañana. En porciones estándar, un omelette con espinaca aporta menos de 250 calorías, lo que facilita su inclusión en dietas de control de peso.

Aporte de proteínas y micronutrientes

Esto es todo lo que te ofrece el omelette con espinacas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El huevo es fuente de proteínas de alto valor biológico que favorecen la formación y mantenimiento de masa muscular. Cada pieza aporta cerca de seis gramos de proteína y contiene aminoácidos esenciales.

La espinaca suma vitaminas como la A, C y K, así como minerales como hierro, calcio y magnesio, que participan en el funcionamiento de músculos y huesos.

El omelette con espinaca provee antioxidantes que ayudan a proteger las células contra el daño oxidativo. Entre estos compuestos destaca la luteína, que se vincula con la salud visual. Además, la espinaca contiene compuestos que apoyan la reducción de los niveles de colesterol en sangre.

Beneficios digestivos y sensación de saciedad

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La espinaca es rica en fibra, lo que mejora el tránsito intestinal y previene el estreñimiento en desayunos regulares. La combinación de huevo y vegetales genera una sensación de saciedad prolongada, lo que evita la ingesta excesiva de alimentos en el resto del día.

El platillo es bajo en azúcares simples y grasas saturadas, lo que contribuye a mantener estables los niveles de glucosa en sangre después del desayuno.

La presencia de agua y fibra en la espinaca facilita la digestión y disminuye la hinchazón abdominal. El consumo frecuente de este vegetal en el desayuno puede asociarse a un menor riesgo de molestias gastrointestinales en la población adulta.

Preparación sencilla y adaptabilidad

El omelette con espinaca se prepara en menos de diez minutos y requiere pocos ingredientes básicos. Se puede cocinar solo con huevo, espinaca y una cucharadita de aceite vegetal, aunque admite la incorporación de tomate, cebolla, champiñones o queso, según las preferencias personales. Esta versatilidad permite ajustarlo a distintos requerimientos energéticos y gustos familiares.

La facilidad de preparación y el bajo costo de los insumos posicionan a este platillo como una alternativa para estudiantes, trabajadores y familias en México. El omelette puede elaborarse con espinaca fresca o congelada, sin que esto afecte de manera significativa sus propiedades nutricionales.