Por qué el exceso de sed es un síntoma que puede indicar problemas renales

A veces una simple sensación repetida puede revelar lo que está ocurriendo dentro del organismo, más allá de lo obvio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sed constante suele pasar desapercibida en la vida cotidiana, pero pocas personas saben que, en algunos casos, puede ser una señal de alerta sobre la salud renal.

Especialistas advierten que el exceso de sed no siempre responde a factores como el calor o la actividad física, sino que también puede reflejar alteraciones en el funcionamiento de los riñones.

Reconocer este síntoma y atenderlo a tiempo ayuda a prevenir complicaciones mayores y permite un diagnóstico oportuno de posibles enfermedades renales.

La sed constante puede ser un síntoma inicial de enfermedades renales y constituye una señal de alerta para la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué un aumento de sed podría revelar fallos renales

El exceso de sed, conocido médicamente como polidipsia, puede ser un síntoma relacionado con problemas renales porque los riñones regulan el equilibrio de agua y sales en el cuerpo.

En condiciones normales, los riñones filtran la sangre y reabsorben el agua necesaria para mantener la hidratación.

Si hay daño renal, como ocurre en la insuficiencia renal crónica o en enfermedades como la diabetes insípida nefrogénica, los riñones no logran cumplir esta función de manera eficiente, según señala información de la National Kidney Foundation.

Como resultado, el cuerpo produce grandes cantidades de orina diluida, lo que genera una pérdida significativa de agua.

Para compensar esa pérdida, el cerebro envía señales que aumentan la sensación de sed. Así, la persona bebe más líquidos en un intento de mantener el equilibrio hídrico. Este mecanismo es una respuesta natural del organismo ante la deshidratación que puede originarse cuando los riñones fallan.

El exceso de sed también puede relacionarse con alteraciones en la concentración de sodio y otros electrolitos en la sangre, consecuencia de la disfunción renal.

La incapacidad de los riñones para filtrar y eliminar adecuadamente sustancias de desecho y regular los niveles de minerales puede provocar desequilibrios que estimulan el centro de la sed en el cerebro.

Por estas razones, la presencia de sed excesiva, acompañada de otros síntomas como aumento en la frecuencia urinaria, fatiga, hinchazón en piernas o presión arterial alta, puede ser una señal de alerta sobre problemas renales subyacentes.

Ante estos síntomas, los especialistas recomiendan acudir a un médico para descartar o diagnosticar de manera oportuna cualquier enfermedad renal.

Especialistas advierten que la polidipsia, o exceso de sed, no siempre se relaciona con actividad física o calor, sino con problemas renales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros síntomas, además de la sed, que pueden indicar problemas en los riñones

Además de la sed excesiva, otros síntomas que pueden indicar problemas en los riñones son:

Aumento o disminución en la cantidad de orina . Cambios en la frecuencia o el volumen urinario pueden reflejar alteraciones en la función renal.

Orina espumosa, con sangre o de color oscuro . La presencia de espuma, sangre (hematuria) o cambios inusuales en el color de la orina pueden ser señales de daño renal.

Hinchazón en piernas, tobillos, pies o rostro . La retención de líquidos ocurre cuando los riñones no eliminan el exceso de agua y sales del cuerpo.

Fatiga o debilidad . El mal funcionamiento renal puede causar acumulación de toxinas, lo que afecta el nivel de energía.

Picazón persistente . La insuficiencia renal puede provocar acumulación de productos de desecho en la sangre, lo que genera comezón en la piel.

Náusea y vómito . Son síntomas relacionados con la acumulación de toxinas.

Pérdida de apetito . El malestar general y los cambios metabólicos pueden llevar a la falta de interés en los alimentos.

Calambres musculares . Los desequilibrios de electrolitos, como el potasio y el calcio, pueden provocar espasmos musculares.

Presión arterial alta. Los riñones dañados no regulan bien la presión arterial.

Si aparecen estos síntomas de manera persistente, es recomendable buscar atención médica para una evaluación oportuna.