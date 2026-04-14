México

Erika Buenfil recuerda lo que sintió cuando su hijo se reencontró por primera vez con su papá, Ernesto Zedillo Jr.

La actriz admitió en “Hoy” que sintió temor y dudas cuando su hijo Nicolás retomó la relación con su padre después de casi dos décadas sin convivencia

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Primer plano de Erika Buenfil, una mujer rubia de mediana edad sonriendo, abrazando a un joven con cabello rizado oscuro y barba. Ambos miran a cámara
La actriz Erika Buenfil reveló haber experimentado dudas y miedos en el proceso de convivencia de su hijo con Ernesto Zedillo Jr. (Instagram: @erikabuenfil50)

La publicación de una fotografía en la que Nicolás Buenfil aparece con su padre, Ernesto Zedillo Jr., marcó un nuevo episodio en la etapa de convivencia formal entre ambos, después de 19 años distanciados.

En una reciente entrevista, Erika Buenfil habló de la próxima integración de su hijo al entorno paterno y la posibilidad de un encuentro con sus abuelos, según declaró la protagonista de telenovelas para el programa Hoy.

Cabe recordar que en el último año, la relación entre el joven y el empresario se ha consolidado y, de acuerdo con la actriz de melodramas, ahora existe una comunicación constante entre padre e hijo.

(Instagram: @nico.buenfil)
Erika Buenfil confirma la integración de su hijo Nicolás al entorno paterno y la posibilidad de un reencuentro con sus abuelos. (Instagram: @nico.buenfil)

La fotografía que muestra el acercamiento entre Nicolás Buenfil y Ernesto Zedillo Jr.

En días pasados, Nicolás Buenfil compartió en redes sociales una nueva fotografía junto a su padre, la cual generó una reacción inesperada por parte de su mamá.

“Para mí también fue una sorpresa la foto. Ellos han mantenido su amistad, su cariño, su paternidad, su reconciliación, su amor”, dijo la actriz para el matutino.

Y agregó: “Ahora, de un tiempo a la fecha, se ven bastante. No es amistad, aclaro, pero empezó en frío; de pronto se dieron las cosas muy bonito, se han encontrado ellos."

Imagen de un reflejo. Un hombre adulto en camiseta negra y un joven sin camiseta posan. Detrás hay una piscina, una hamaca y el mar
La fotografía de Nicolás Buenfil junto a su padre Ernesto Zedillo Jr. marca el restablecimiento de su relación tras 19 años de distanciamiento. (Nicolás Buenfil: Instagram)

El complicado momento que vivió Erika Buenfil tras el reencuentro de su hijo con Ernesto Zedillo Jr.

A casi dos años de que la convivencia avanzara con rapidez, Buenfil admitió que experimentó dudas y miedos durante el proceso.

“Para mí no fue fácil, todo fue nuevo, fueron pasos y fue muy rápido el aprender a soltar, me entraron miedos, me entraron dudas, no era un nivel de competencia, sino que era un mundo que no me pertenece, que era vida de Nicolás y aprender a compartirlo”.

Bajo dicho contexto, la actriz buscó apoyo profesional para enfrentar esta transición: “Lloré, lloramos, hablé con su papá y poco a poco todos lo hemos ido entendiendo, cada quien en su corazón, en su sentimiento y sus emociones”, recordó.

Durante el primer viaje de Nicolás Buenfil con Ernesto Zedillo Jr., la actriz Ariadne Díaz fue testigo del proceso, pues la intérprete recuerda que en ese momento lloró por no saber cómo manejar la situación.: “Este es el segundo viaje que hacen juntos, ya no sufro tanto”, aseguró.

Nicolás Buenfil Erika Buenfil
El proceso de reconciliación entre padre e hijo incluyó miedos y dudas para Erika Buenfil, quien buscó apoyo profesional para adaptarse. (Foto: Instagram)

La reacción de Erika Buenfil y el entorno familiar tras la difusión de la foto

La reciente publicación del joven en Instagram, bajo el mensaje “Dad vs son”, generó reacciones encontradas entre seguidores y medios.

Erika Buenfil comentó “Mijo”, lo que provocó debates sobre la decisión del joven. Algunos usuarios criticaron la acción, mientras otros reconocieron el esfuerzo por restablecer la relación familiar y el papel de la actriz en la reconciliación.

La historia entre Erika Buenfil y Ernesto Zedillo Jr. se hizo pública a mediados de los años 2000, cuando la presentadora Inés Gómez Mont reveló en televisión nacional la paternidad del empresario.

De acuerdo con la revista Quién, ambos se conocieron en 2004 y poco después formalizaron su matrimonio, un mes antes del nacimiento de Nicolás Buenfil en Monterrey.

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