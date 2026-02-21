Hijo de Erika Buenfil se sincera sobre su relación con su papá, Ernesto Zedillo Jr., previo a vacaciones juntos

Nicolás Buenfil y Ernesto Zedillo Jr. fueron captados juntos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México antes de iniciar un viaje vacacional. (IG: erikabuenfil50 // Archivo)

Nicolás Buenfil, hijo de Erka Buenfil, y su papá, Ernesto Zedillo, fueron captados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México antes de comenzar juntos un viaje vacacional.

Pese a que su aparición pública no es nueva, pues durante el año pasado fueron captados en un centro comercial, su relación sigue generando dudas en los medios de comunicación.

Nicolás Buenfil y Ernesto Zedillo Jr. fueron captados juntos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México antes de iniciar un viaje vacacional. (Instagram: @nico.buenfil)

Nicolás Buenfil asegura tener una relación cercana con su papá

En un breve encuentro con la prensa, Nicolás Buenfil aseguró que tiene una buena relación con su papá y le tiene gran aprecio: “Me llevo bien con él, lo quiero y está padrísimo que pueda tener estos momentos, aunque sea tarde, me gusta”, dijo para Edén Dorantes.

Debido a que su encuentro atrajo la atención de los medios, el momento también fue difundido en la reciente emisión del programa Hoy, donde Andrea Escalona comentó:

“El hijo de Erika Buenfil, que lleva una muy buena relación con su papá. De hecho, se fueron de viaje juntos. Así lo captamos en el aeropuerto”.

Nicolás Buenfil aseguró ante la prensa que tiene una relación cercana y positiva con Ernesto Zedillo Jr., disfrutando el tiempo juntos. (Foto: Archivo)

Ernesto Zedillo Jr. prefiere estar lejos del ojo público

Cabe mencionar que durante el encuentro con los medios de comunicación, Ernesto Zedillo Jr. optó por seguir su camino y dejó a Nicolás platicar con la prensa.

De acuerdo con el joven, es una experiencia totalmente nueva viajar con su papá, pero asegura que “se siente bien, está padre”.

Al ser cuestionado sobre la exposición pública de su convivencia juntos, Buenfil señaló que prefiere mantener privado ciertos aspectos de su vida: “Sí, claro, por supuesto. Y pues es mi vida y obviamente quiero mantenerlo fuera de las cámaras y pues está aquí”.

Finalmente, se reservó el destino al que se dirigía junto a su papá, pero aprovechó para señalar que su mamá es una de las personas que más lo ha apoyado en su convivencia.

“Me apoya. Todo bien, todo perfecto, la neta. Muy muy chido”, concluyó.

Nicolás Buenfil admitió que viajar con su papá representa una experiencia nueva y positiva, marcando un descubrimiento personal familiar. (IG: erikabuenfil50)

Erika Buenfil: un apoyo constante en la vida de Nicolás

A principios de año, en una entrevista para Rádio Fórmula, Nicolás Buenfil compartió la importancia que había tenido su madre en su reencuentro con Ernesto Zedillo Jr., pues permitió que su relación se diera con naturalidad.

“Es tu vida, yo te apoyo. No te voy a prohibir hacer cosas”, recordó Nicolás sobre las palabras de su madre.

Asimismo, sobre el reencuentro con su papá, agregó que se trata de un descubrimiento personal en el que se permite vivir nuevas experiencias y dinámicas familiares.

“No es que haya sanado cosas, estoy experimentando algo nuevo. Estoy experimentando una presencia de un papá que nunca tuve”, expresó. Además, agregó sentirse feliz y cómodo ante situaciones que antes no había experimentado.