México

Hijo de Erika Buenfil se sincera sobre su relación con su papá, Ernesto Zedillo Jr., previo a vacaciones juntos

El joven expresó su entusiasmo por estas nuevas experiencias juntos y destacó el apoyo incondicional que siempre recibe de su mamá

Guardar
Nicolás Buenfil y Ernesto Zedillo
Nicolás Buenfil y Ernesto Zedillo Jr. fueron captados juntos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México antes de iniciar un viaje vacacional. (IG: erikabuenfil50 // Archivo)

Nicolás Buenfil, hijo de Erka Buenfil, y su papá, Ernesto Zedillo, fueron captados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México antes de comenzar juntos un viaje vacacional.

Pese a que su aparición pública no es nueva, pues durante el año pasado fueron captados en un centro comercial, su relación sigue generando dudas en los medios de comunicación.

Nicolás Buenfil y Ernesto Zedillo
Nicolás Buenfil y Ernesto Zedillo Jr. fueron captados juntos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México antes de iniciar un viaje vacacional. (Instagram: @nico.buenfil)

Nicolás Buenfil asegura tener una relación cercana con su papá

En un breve encuentro con la prensa, Nicolás Buenfil aseguró que tiene una buena relación con su papá y le tiene gran aprecio: “Me llevo bien con él, lo quiero y está padrísimo que pueda tener estos momentos, aunque sea tarde, me gusta”, dijo para Edén Dorantes.

Debido a que su encuentro atrajo la atención de los medios, el momento también fue difundido en la reciente emisión del programa Hoy, donde Andrea Escalona comentó:

“El hijo de Erika Buenfil, que lleva una muy buena relación con su papá. De hecho, se fueron de viaje juntos. Así lo captamos en el aeropuerto”.

Nicolás Buenfil aseguró ante la
Nicolás Buenfil aseguró ante la prensa que tiene una relación cercana y positiva con Ernesto Zedillo Jr., disfrutando el tiempo juntos. (Foto: Archivo)

Ernesto Zedillo Jr. prefiere estar lejos del ojo público

Cabe mencionar que durante el encuentro con los medios de comunicación, Ernesto Zedillo Jr. optó por seguir su camino y dejó a Nicolás platicar con la prensa.

De acuerdo con el joven, es una experiencia totalmente nueva viajar con su papá, pero asegura que “se siente bien, está padre”.

Al ser cuestionado sobre la exposición pública de su convivencia juntos, Buenfil señaló que prefiere mantener privado ciertos aspectos de su vida: “Sí, claro, por supuesto. Y pues es mi vida y obviamente quiero mantenerlo fuera de las cámaras y pues está aquí”.

Finalmente, se reservó el destino al que se dirigía junto a su papá, pero aprovechó para señalar que su mamá es una de las personas que más lo ha apoyado en su convivencia.

Me apoya. Todo bien, todo perfecto, la neta. Muy muy chido”, concluyó.

Nicolás Buenfil admitió que viajar
Nicolás Buenfil admitió que viajar con su papá representa una experiencia nueva y positiva, marcando un descubrimiento personal familiar. (IG: erikabuenfil50)

Erika Buenfil: un apoyo constante en la vida de Nicolás

A principios de año, en una entrevista para Rádio Fórmula, Nicolás Buenfil compartió la importancia que había tenido su madre en su reencuentro con Ernesto Zedillo Jr., pues permitió que su relación se diera con naturalidad.

“Es tu vida, yo te apoyo. No te voy a prohibir hacer cosas”, recordó Nicolás sobre las palabras de su madre.

Asimismo, sobre el reencuentro con su papá, agregó que se trata de un descubrimiento personal en el que se permite vivir nuevas experiencias y dinámicas familiares.

“No es que haya sanado cosas, estoy experimentando algo nuevo. Estoy experimentando una presencia de un papá que nunca tuve”, expresó. Además, agregó sentirse feliz y cómodo ante situaciones que antes no había experimentado.

Temas Relacionados

Nicolás BuenfilErika BuenfilErnesto Zedillo Jr.Viaje Juntosmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Fuerzas de seguridad de México reciben capacitación de UNODC y Canadá para desmantelar narcolaboratorios

La formación especializada se llevó a cabo como parte de un acuerdo bilateral para interrumpir el tráfico de sustancias y objetos ilícitos

Fuerzas de seguridad de México

Carlos Manzo fue intimidado por hombres en su domicilio días antes de ser asesinado, revela Grecia Quiroz

La alcaldesa de Uruapan detalló que sujetos desconocidos acudieron a su casa luego de que Manzo hizo señalamientos contra un diputado morenista

Carlos Manzo fue intimidado por

Metro CDMX y Metrobús hoy 20 de febrero: usuarios reportan incendio cerca del Metro Indios Verdes

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Andrea Chávez anuncia que será mamá y comparte fotografía: “Regamos la tierra que pisamos”

La senadora de Morena confirmó la noticia con un emotivo mensaje en sus redes sociales

Andrea Chávez anuncia que será

Así fue la primera reunión de Therians en Ciudad Universitaria

Jóvenes universitarios se dieron cita en la explanada de las Islas de CU para el primer encuentro de esta comunidad en la UNAM

Así fue la primera reunión
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fuerzas de seguridad de México

Fuerzas de seguridad de México reciben capacitación de UNODC y Canadá para desmantelar narcolaboratorios

Carlos Manzo fue intimidado por hombres en su domicilio días antes de ser asesinado, revela Grecia Quiroz

Atacan a tiros a elementos de la Marina en Arteaga, Michoacán: aseguraron armamento, droga y vehículos

Marina captura a operador financiero de Los Chapitos en Baja California Sur

Suman dos detenidos por ataque a balazos en parque de Guanajuato que dejó 8 menores de edad lesionados y 2 adultos muertos

ENTRETENIMIENTO

Hermano de Daniel Bisogno confiesa

Hermano de Daniel Bisogno confiesa que no supera su muerte: “Que me digan que solo fue una pesadilla”

Angélica Vale regresa a Juego de Voces 2026 y revela las primeras pistas de los artistas participarán

Antología, Las de la Intuición y más: este es el setlist que Shakira prepara para su show gratuito en el Zócalo de CDMX

Hermano de Gomita revela que a la influencer sí le afecta el hate que recibe tras haber sido operada de emergencia

Gloria Trevi, Kenia Os y todos los mexicanos que estarán en el Tecate Emblema 2026

DEPORTES

Javier Aguirre confiesa que había

Javier Aguirre confiesa que había descartado a Obed Vargas y a Fidalgo para el Mundial hasta que llegaron a Europa

La joya del América que podría emigrar al fútbol brasileño

La Catalina revela que estuvo en riesgo de perder la vista antes de volver a la lucha libre: “Me dijeron que me iba a quedar ciega”

Josh Alexander se rinde ante la Arena México al defender su título de MLP: “Ningún escenario se compara con ese lugar”

Cuándo podrá jugar Marcelo Flores con la selección de Canadá tras renunciar a México