México

¿Qué piensa Erika Buenfil? Nicolás, su hijo, compartió polémica foto con su papá, Ernesto Zedillo Jr.

La imagen centró la atención en la fugaz historia de amor entre la actriz y el empresario que derivó en 19 años de distanciamiento con su hijo

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A 19 años de su nacimiento, el hijo de Erika Buenfil tuvo su primer encuentro público con su padre, en mayo pasado
A 19 años de su nacimiento, el hijo de Erika Buenfil tuvo su primer encuentro público con su padre, en mayo pasado. (Fotos: @erikabuenfil50, @nico.buenfil)

Durante casi dos décadas, la relación entre Erika Buenfil y Ernesto Zedillo Jr. fue un tema tabú, hasta que la presentadora Inés Gómez Mont (hoy prófuga de la justicia) reveló en televisión nacional que el empresario era el padre del hijo de la actriz.

A dos años de comenzar una convivencia formal, Nicolás Buenfil compartió en Instagram una fotografía que devolvió la atención pública a su dinámica familiar.

Fotografía de Nicolás Buenfil genera polémica

Nicolás, quien ha encontrado en las plataformas digitales un nicho de crecimiento, difundió una fotografía junto a Ernesto Zedillo jr., la cual acompañó con un breve mensaje: “Dad vs son”.

Una de las primeras personas que reaccionó a la publicación fue Erika Buenfil, quien escribió “Mijo”. No obstante, la imagen familiar abrió un debate entre los seguidores de Nicolás y Erika Buenfil.

Entre las respuestas surgieron comentarios críticos contra el tiktoker, señalado de ser desleal a su madre. Otras personas celebraron el acercamiento, dando una gran parte del crédito a Erika Buenfil.

En mayo de 2024, cuando Nicolás hizo público que estaba conviviendo con su padre, la actriz indicó que siempre buscó establecer condiciones para un acercamiento.

“Fueron 19 años para públicamente ver una foto de esas. Me dio mucha alegría, no sé qué siga, así como ustedes fueron sorprendidos, yo también. Cosa que le aplaudo a Ernesto, que le abrazo a Nicolás y ahí vamos, como el tiempo va diciendo y el camino”, declaró Erika Buenfil al matutino Hoy.

Ese sería el primero de muchos acercamientos entre Nicolás con su padre y sus medias hermanas, Isabella y Victoria.

Imagen de un reflejo. Un hombre adulto en camiseta negra y un joven sin camiseta posan. Detrás hay una piscina, una hamaca y el mar
Nicolás Buenfil y Ernesto Zedillo Jr. posan juntos en lo que parece ser un balcón con una piscina y el mar de fondo, compartiendo un momento familiar. (Nicolás Buenfil: Instagram)

¿Por qué Nicolás Buenfil tardó 19 años en conocer a su padre?

La relación entre Erika Buenfil y Ernesto Zedillo Jr. generó atención porque el empresario era 12 años menor que la actriz y se le vinculaba con el embarazo de la actriz. Además, en ese periodo ya se le relacionaba sentimentalmente con Rebeca Sáenz Cárdenas, quien es actualmente su esposa.

Según la revista Quién, Rebeca Sáenz y Ernesto Zedillo Jr. se conocieron en 2004 durante la inauguración del restaurante Vaova, donde él era socio. Iniciaron su relación rápidamente y, en octubre de ese mismo año, Zedillo Jr. le propuso matrimonio.

La boda religiosa se realizó en enero de 2005 a la orilla del Mar de Cortés, en Los Cabos. Un mes después, Nicolás Buenfil nació en Monterrey, Nuevo León.

Es la primera vez que Nicolás comparte fotografías junto a su hermana
Es la primera vez que Nicolás comparte fotografías junto a su hermana. Foto: @nico.buenfil
El encuentro familiar se dio durante una comida. Nicolás, quien compartió las fotografías en redes sociales, no dio detalles del punto de encuentro
El encuentro familiar se dio durante una comida. Nicolás, quien compartió las fotografías en redes sociales, no dio detalles del punto de encuentro. Foto: @nico.buenfil

Nicolás Buenfil dejó el pasado atrás

Aunque las circunstancias del noviazgo de sus padres privaron a Nicolás de tener la presencia del empresario, el influencer ha reconocido que desea aprovechar cada momento de convivencia.

A finales de 2025, previo a vacacionar junto a Ernesto Zedillo Jr. y sus hermanas, Nicolás habló con la prensa sobre su nueva dinámica familiar. “Me llevo bien con él, lo quiero y está padrísimo que pueda tener estos momentos, aunque sea tarde, me gusta”.

Por su parte, Erika Buenfil ha sido abierta a la posibilidad de que eventualmente su hijo pueda ser reconocido oficialmente por Ernesto Zedillo Jr y llevar su apellido: “Él sigue siendo Nicolás Buenfil, hasta ahorita no sé, no me pongan palabras en la boca, ni lo hemos comentado. No sé, eso es algo muy personal de Nicolás, todo al tiempo”, señaló.

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