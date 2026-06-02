Santiago Arau rechaza que aficionados sin boleto no puedan acercarse al Estadio Ciudad de México: “El fútbol es de la gente”

(Zurisaddai González/Infobae)

El fotógrafo Santiago Arau criticó que las autoridades impidan a mexicanos sin boleto acercarse al Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026, medida que considera aleja el fútbol de la gente.

El operativo de seguridad anunciado para el Mundial 2026 en la capital contempla el cierre de calles y avenidas principales alrededor del Estadio Ciudad de México.

PUBLICIDAD

Únicamente quienes cuenten con boleto podrán ingresar a la primera milla del inmueble en días de partido. Además, serán retirados los comercios ambulantes y semifijos en banquetas y calles cercanas, con el propósito de brindar un espacio peatonal exclusivo para los asistentes.

Arau rechaza que el fútbol se aleje de la gente

Tras la inauguración de su exposición Canchas con historia, el fotógrafo enfatizó en entrevista para Infobae México que este tipo de medidas contradicen la naturaleza incluyente del deporte.

PUBLICIDAD

ARCHIVO - Las gradas del Estadio Azteca se observan vacías de aficionados antes de un partido de fútbol de las eliminatorias para la Copa del Mundo de Qatar 2022 entre México y Jamaica, en la Ciudad de México, el jueves 2 de septiembre de 2021. (Foto de archivo de AP/Eduardo Verdugo)

“Son decisiones políticas muy extrañas. Me parece que el fútbol justo es de la gente, que la gente debería tener accesos”, sostuvo.

Subrayó que el Mundial debería ser una fiesta para todas y todos, no solo para quienes pueden costear un boleto. Además, detalló que desde su punto de vista, dichas decisiones sesgan el significado real del fútbol.

PUBLICIDAD

“Evidentemente no son decisiones que a mí me corresponden, pero duele. Duele porque si de por sí es casi imposible que un aficionado pueda entrar y pagar un boleto, que todavía pongan otra barrera más para separar eso, pues no me parece correcto” , comentó.

Asimismo, reveló cómo quisiera que se viviera un evento de esta magnitud.

“Me gustaría un mundial democrático, sueño con un mundial en donde los verdaderos, no digo que los que vayan no son verdaderos fanáticos, pero las personas que aman y que quieren el deporte, pudieran estar presentes”.

PUBLICIDAD

Comerciantes se mantienen con la venta en los alrededores del Estadio Ciudad de México a días del Mundial 2026 (Luz Coello/ Infobae México)

Detalló que si bien los precios para acceder a los partidos llegan a ser inalcanzables para cierta parte de la población, el que los aficionados mexicanos pudieran vivir lo más cerca posible el Mundial sería lo más justo.

“Y al no poder estar dentro, por lo menos que se pudieran acercar a ver, ¿no? Cuando yo era niño no tuve la posibilidad de ir, pero por lo menos estar afuera era un momento muy bonito", concluyó.

PUBLICIDAD

“Canchas con historia”, la exposición de Santiago Arau: dónde y cuándo

verla

La exposición “Canchas con historia” de Santiago Arau estará abierta al público del 3 de junio al 23 de agosto en el Papalote Museo del Niño.

El fotógrafo reunió más de mil 500 imágenes de campos de fútbol de toda la República Mexicana, desde playas y desiertos hasta barrancos y zonas fronterizas.

PUBLICIDAD

Arau rememoró en la presentación sus recuerdos de la Copa del Mundo de 1986 y la importancia de preservar la memoria visual del fútbol como parte de la cultura popular.