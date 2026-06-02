Capturaron a hombre que mató a su papá, lo desolló y escondió su cadáver por tres días en Iztapalapa

Un agente de policía de Costa Rica, con uniforme azul oscuro, escolta a un sospechoso esposado, llevando su brazo hacia una patrulla policial visible al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lucas A. fue detenido en Cabo San Lucas por el asesinato de su padre en Iztapalapa, un caso que investiga la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México después de que el joven presuntamente apuñaló a la víctima, ocultó el cuerpo en una vivienda de la colonia Xalpa y salió de la capital antes de ser localizado dos semanas después.

La captura ocurrió en Baja California Sur, mientras la indagatoria capitalina seguía abierta para esclarecer el móvil del crimen. En el expediente preliminar también quedó asentado que el cuerpo habría permanecido dentro del domicilio durante alrededor de tres días antes de ser descubierto.

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La víctima fue identificada como David Antonio, de 45 años. El detenido, de 19 años según el texto base, está señalado de haberlo atacado con un arma blanca tras una pelea dentro de la casa donde ambos vivían con otros familiares.

El caso tomó dimensión pública por la forma en que fue ocultado el cadáver. De acuerdo con la información disponible, después de la agresión el joven envolvió el cuerpo en una cobija para abandonarlo en Xalpa, aunque otra parte de los reportes incluidos en el mismo texto refiere que el cadáver fue mantenido debajo de una cama dentro del inmueble durante varios días.

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El cuerpo fue hallado en la vivienda de la colonia Xalpa

La secuencia reconstruida con los datos del texto indica que David Antonio fue visto con vida por última vez un viernes. Después, familiares comenzaron a notar cambios en la conducta de Lucas A., quien evitaba el contacto con otros parientes y permanecía encerrado dentro de la vivienda.

Esas señales encendieron las sospechas entre tíos y allegados. Cuando acudieron al domicilio para hablar con él, el joven se negó a abrir la puerta pese a que pudieron verlo dentro de la casa.

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Con el paso de las horas, los familiares percibieron un ambiente extraño en el inmueble e insistieron en entrar. Fue entonces cuando uno de ellos logró ingresar y encontró el cuerpo de David Antonio ensangrentado en el piso.

El texto fuente añade un señalamiento particularmente violento: la víctima presentaba una lesión en la espalda que, según la descripción incluida en los primeros reportes, hacía pensar que alguien habría intentado retirarle la piel. También se menciona que el presunto agresor habría usado cloro para tratar de reducir el olor dentro del domicilio.

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Una acuarela cenital de una habitación en Xiloá muestra tres camas, mobiliario desordenado y manchas rojas diluidas en el suelo, mientras siluetas infantiles se ocultan bajo una cama, sugiriendo un evento traumático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese es el dato central del caso: un joven señalado por matar a su padre dentro de una casa en Iztapalapa, ocultar el cadáver por varios días y escapar antes de que llegaran las autoridades. La investigación lo perfila de manera preliminar como un probable caso de parricidio.

La versión contenida en el material base también sostiene que el sospechoso convivió con el cuerpo al menos durante tres días. Durante ese lapso, según esos reportes, intentó impedir que familiares y vecinos descubrieran lo ocurrido.

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La investigación sigue abierta sobre el móvil y la ruta de escape

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantienen abierta la investigación para determinar con precisión qué ocurrió dentro de la vivienda y cómo salió el joven de la capital. En la fase inicial del caso, las autoridades lo buscaban como prófugo.

Entre los primeros indicios se menciona una posible relación con problemas de adicciones. Esa línea aparece en reportes preliminares citados en el texto fuente, pero no está confirmada oficialmente por las autoridades, por lo que se mantiene como una hipótesis en revisión.

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La reconstrucción cronológica disponible ubica primero la última vez que la víctima fue vista con vida. Después vino el homicidio dentro del domicilio de la colonia Xalpa y, en los tres días siguientes, el ocultamiento del cuerpo.

Más tarde ocurrió la intervención de la familia. El material proporcionado señala que, cuando intentaron entrar para verificar el estado del padre, Lucas A. les impidió el acceso y en algún momento escapó por una ventana.

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Ese detalle explica por qué la búsqueda se extendió fuera de la Ciudad de México. Dos semanas después del crimen, el joven fue localizado en Cabo San Lucas, en Baja California Sur, lo que cerró la fase de localización pero no la de esclarecimiento del caso.

El expediente todavía enfrenta inconsistencias internas en los reportes iniciales sobre la manera exacta en que fue movido el cadáver. Una versión sostiene que permaneció escondido debajo de una cama; otra señala que fue envuelto en una cobija para ser arrojado en Xalpa. Lo que sí coincide en ambos tramos del relato es que el cuerpo fue ocultado tras la agresión y que la familia detectó anomalías antes del hallazgo.

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La edad del detenido también aparece con una variación en el texto de origen. En una parte se le identifica como de 19 años y en otra como de 20. La información disponible no aclara esa diferencia.

Lo que sí está asentado a lo largo del material es la identidad de la víctima, el lugar del crimen y la secuencia posterior: David Antonio, de 45 años, fue atacado dentro de su casa en la colonia Xalpa, en la alcaldía Iztapalapa; familiares notaron una conducta extraña del hijo; el cuerpo fue descubierto dentro de la vivienda, y el presunto responsable salió del lugar antes de ser detenido en otro estado.

El caso avanzó de una sospecha familiar a una detención fuera de la CDMX

La alarma no comenzó con un operativo oficial, sino con la reacción de la propia familia. Los parientes detectaron primero el aislamiento del joven, luego la negativa persistente a abrir la puerta y finalmente los indicios físicos dentro de la casa.

Ese patrón convirtió una sospecha doméstica en una investigación penal. A partir del hallazgo, las autoridades capitalinas iniciaron actuaciones para ubicar al presunto responsable y procesar la escena.

El caso también quedó marcado por la crudeza de los indicios descritos en los reportes preliminares: heridas con arma blanca, rastros de sangre, uso de cloro y un intento de alteración del cuerpo. Esos elementos son parte de la línea inicial de investigación y forman el núcleo de la acusación.

Con la detención de Lucas A. en Cabo San Lucas, la indagatoria entra en una nueva etapa enfocada en establecer el móvil, precisar la cronología completa y determinar la responsabilidad penal del joven en la muerte de su padre.

• Lucas A. fue detenido en Cabo San Lucas dos semanas después del asesinato de su padre en la alcaldía Iztapalapa.• La víctima, David Antonio, de 45 años, habría sido atacada con un arma blanca dentro de una vivienda de la colonia Xalpa y su cuerpo fue ocultado durante tres días.• La Fiscalía capitalina mantiene abierta la investigación para esclarecer el móvil del crimen y resolver las inconsistencias iniciales sobre la forma en que fue ocultado el cadáver.