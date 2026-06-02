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Marco Verde vs David Camacho: dónde, cuándo y cómo ver la pelea EN VIVO del ex medallista olímpico mexicano

El Green llega animado después de superar a Alexander Moreno en Guadalajara el pasado marzo

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Marco Verde tendrá su sexta pelea profesional (X@MarcoAGreen)
Marco Verde tendrá su sexta pelea profesional (X@MarcoAGreen)

Marco Verde volverá a los cuadriláteros el próximo sábado 6 de junio cuando se enfrente a David Camacho en Tijuana, Baja California. Esta será la sexta pelea como profesional del medallista olímpico de París 2024 que marcha con un récord invicto de 6-0-0.

El Green llega animado después de superar a Alexander Moreno en Guadalajara el pasado marzo, donde obtuvo la victoria por decisión unánime.

¿Dónde y cómo ver la pelea entre Marco Verde y David Camacho?

La pelea de Marco Verde y David Camacho se llevará a cabo el próximo sábado 6 de junio en el Auditorio Fausto de Tijuana, Baja California, a las 23:00 horas (tiempo del centro de México), y se podrá ver por Box Azteca en el Canal 7.

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  • Día: sábado 6 de junio de 2026
  • Hora: 23:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Sede: Auditorio Fausto Gutiérrez, Tijuana, Baja California.
  • Transmisión: Azteca 7.

Verde Álvarez concluyó su etapa de preparación en San Diego, California, junto a su equipo técnico. Bajo la supervisión del entrenador Radamés Hernández y el coach Rodolfo “Choncho” Morán, el boxeador afinó los últimos detalles de su entrenamiento tras permanecer varias semanas en territorio estadounidense.

Durante su estadía en Estados Unidos, El Green y su equipo priorizaron la adaptación física y la estrategia específica para el combate.

La pelea de Marco Verde y David Camacho se llevará a cabo el próximo sábado 6 de junio en el Auditorio Fausto de Tijuana, Baja California, a las 23:00 horas (X@BoxAzteca7)
La pelea de Marco Verde y David Camacho se llevará a cabo el próximo sábado 6 de junio en el Auditorio Fausto de Tijuana, Baja California, a las 23:00 horas (X@BoxAzteca7)

¿Quién es David Camacho, rival del mexicano?

La racha de ocho triunfos y dos derrotas distingue la carrera de David Camacho, quien ha logrado seis nocauts y suma ya combates en el escenario internacional. Este boxeador oriundo del Estado de México se consolida como una de las figuras emergentes del pugilismo profesional, con una progresión marcada tanto por la contundencia de sus victorias como por su experiencia acumulada fuera del país.

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En el pasado mes de febrero, Camacho protagonizó un enfrentamiento crucial ante Fedor Michel, representante alemán, donde se disputó el Campeonato Internacional Juvenil de la Organización Internacional de Boxeo (IBO). La pelea finalizó con una victoria para el mexicano, quien se impuso y sumó un título relevante a su historial.

Marco Verde se prepara para disputar su tercera pelea como profesional (X@MarcoAGreen)
Marco Verde se prepara para disputar su tercera pelea como profesional (X@MarcoAGreen)

Récord y trayectoria de Marco Verde

Debutó profesionalmente con una victoria por nocaut en el primer asalto frente a Michel Polina en Arabia Saudita. En julio de 2025, sumó un nuevo triunfo al imponerse por decisión unánime al colombiano Cristian Montero en el Deportivo Juan S. Millán de Culiacán, Sinaloa.

Dos meses después, en septiembre, superó a Sona Akale en Las Vegas, Nevada. Para diciembre de 2025, consiguió una victoria por decisión unánime ante el estadounidense Raphael Igbokwe en Mazatlán, Sinaloa, su ciudad natal.

La pelea entre Marco Verde y David Camacho representa una nueva oportunidad para que el medallista olímpico extienda su invicto en el terreno profesional, ahora ante su público en Baja California.

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