México

Beca Benito Juárez 2026: estos son los beneficiarios que cobrarán el doble pago de casi 4 mil pesos del lunes 13 al viernes 17 de abril

El depósito de los 3 mil 800 pesos iniciará este lunes 13 de abril a través de la tarjeta del Banco del Bienestar

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Durante la semana del 13 al 17 de abril, los pagos se otorgarán siguiendo el calendario oficial, abarcado dos bimestres acumulados. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Durante la semana del 13 al 17 de abril, los pagos se otorgarán siguiendo el calendario oficial, abarcado dos bimestres acumulados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de estudiantes de nivel medio superior en México recibirán a partir del lunes 13 de abril el doble pago de la Beca Benito Juárez. El programa social del Gobierno dispersará en una sola exhibición los apoyos de enero-febrero y marzo-abril.

El depósito, de 3 mil 800 pesos, se realizará de forma escalonada y cubrirá a beneficiarios que cursan bachillerato o preparatoria en escuelas públicas, con el objetivo de reducir la deserción escolar y facilitar la permanencia en el sistema educativo.

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El objetivo principal del doble pago de la Beca Benito Juárez es reducir la deserción escolar y fortalecer la permanencia en el sistema educativo. (Foto: programasparaelbienestar.gob)

En este sentido, entre el 13 y el 17 de abril, los pagos alcanzarán a los primeros beneficiarios según la inicial de su apellido paterno.

¿Por qué habrá doble depósito de la Beca Benito Juárez en abril?

La dispersión doble responde a que en el primer bimestre del año no se realizó el depósito por ajustes administrativos y validación de datos de los estudiantes.

  • El monto depositado cubrirá enero-febrero (primer bimestre) y marzo-abril (segundo bimestre), sumando 3 mil 800 pesos en total.
  • El pago se refleja en la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios ni trámites adicionales.
  • No es necesario retirar el dinero el mismo día que se deposita; puede permanecer en la tarjeta el tiempo que el beneficiario lo requiera.
El depósito de 3 mil 800 pesos cubre los bimestres pendientes de enero a abril, permitiendo a los beneficiarios contar con el apoyo acumulado en su tarjeta. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El depósito de 3 mil 800 pesos cubre los bimestres pendientes de enero a abril, permitiendo a los beneficiarios contar con el apoyo acumulado en su tarjeta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calendario busca mantener el flujo de sucursales y cajeros sin contratiempos para los estudiantes y las familias.

¿A qué estudiantes beneficiará el pago doble en la semana del 13 al 17 de abril?

Durante la semana del 13 al 17 de abril, el Banco del Bienestar depositará el apoyo a quienes tengan apellidos que inician con las letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y L.

  • Lunes 13 de abril: apellidos que empiezan con A y B
  • Martes 14: C
  • Miércoles 15: D, E, F
  • Jueves 16: G
  • Viernes 17: H, I, J, K, L
Los depósitos de la Beca Benito Juárez se realizan de forma escalonada y dependen de la inicial del apellido del beneficiario. (X/ @avisosbienestar)
Los depósitos de la Beca Benito Juárez se realizan de forma escalonada y dependen de la inicial del apellido del beneficiario. (X/ @avisosbienestar)

El resto de las letras recibirán el depósito la semana siguiente, de acuerdo con el calendario oficial publicado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Cómo consultar el depósito y resolver dudas

Los beneficiarios pueden saber si ya recibieron el pago a través de diferentes herramientas oficiales.

  • Buscador de Estatus: accediendo al portal buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ e ingresar tu CURP.
  • Vía telefónica: llamando al 800 900 2000 o al 55 1162 0300 e indicar los 16 dígitos de la tarjeta.
  • App del Banco del Bienestar: Otra opción es revisar el saldo en cajeros automáticos o directamente en la app oficial.
Los beneficiarios pueden consultar el estado de su pago de la Beca Benito Juárez en línea, por teléfono o a través de la app del Banco del Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los beneficiarios pueden consultar el estado de su pago de la Beca Benito Juárez en línea, por teléfono o a través de la app del Banco del Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De esta manera, el programa pretende que con el cobro del apoyo se facilite la compra de útiles escolares, transporte, alimentación o cualquier necesidad relacionada con la permanencia en la escuela.

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