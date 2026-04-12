México

Beca Rita Cetina 2026: qué beneficiarios recibirán su pago de mil 900 pesos del lunes 13 al viernes 17 de abril

Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, reveló el calendario de pagos de este mes de abril a principios del mes

Guardar
La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.
La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Rita Cetina constituye un programa social impulsada por el Gobierno de México, dirigida exclusivamente a jóvenes que cursan estudios en secundarias públicas a nivel nacional.

Este apoyo monetario tiene como finalidad cubrir gastos relacionados con materiales y recursos necesarios, lo que facilita que los alumnos continúen asistiendo a clases durante todo el ciclo escolar.

Quienes reciben la beca pueden emplear el dinero en la adquisición de libros, alimentos, útiles escolares, artículos de papelería, uniformes y el pago de transporte entre su hogar y la escuela.

El monto otorgado a través de este programa es de mil 900 pesos, cantidad que se entrega cada dos meses directamente en cuentas del Banco del Bienestar registradas a nombre de los estudiantes de secundaria.

Los pagos de la Beca Rita Cetina arrancarán este miércoles 1 de abril, reveló Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Video: @Julio_LeonT.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar son responsables de la gestión de la Beca Rita Cetina.

El propósito principal de esta iniciativa es disminuir la deserción escolar en secundarias públicas y brindar apoyo para que los jóvenes concluyan la educación básica.

Pago Abril de la Beca Rita Cetina 2026

El lunes 30 de marzo, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, encabezada por Julio León, informó sobre el calendario oficial de pagos para la Beca Rita Cetina.

El documento difundido detalla el pago correspondiente a abril, que abarca el segundo bimestre de 2026 y contempla los meses de marzo y abril.

Quienes resulten beneficiarios de este apoyo del Gobierno de México obtendrán un monto total de mil 900 pesos, determinado por la letra inicial del apellido paterno.

El pasado miércoles 1 de abril arrancó el proceso de pagos de la Beca Rita Cetina para todos los beneficiarios. Foto: Archivo/Infobae México.
El pasado miércoles 1 de abril arrancó el proceso de pagos de la Beca Rita Cetina para todos los beneficiarios. Foto: Archivo/Infobae México.

Según datos de las autoridades federales, los depósitos comenzaron el miércoles 1 de abril.

Debido al receso por Semana Santa y la falta de información entre algunos estudiantes de secundaria, surgieron dudas sobre las fechas precisas de pago de la Beca Rita Cetina y quiénes recibirán el depósito en la tarjeta del Banco del Bienestar en la segunda semana de abril.

Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, aclaró qué estudiantes recibirán el pago en la segunda semana de abril, desde el lunes 13 hasta el viernes 17 de ese mes.

¿Qué beneficiarios recibirán el pago de la Beca Rita Cetina del lunes 13 al viernes 17 de abril de 2026?

De acuerdo con el calendario oficial de la Beca Rita Cetina, se ha publicado la relación de estudiantes que recibirán el pago de mil 900 pesos del lunes 13 al viernes 17 de abril.

Los depósitos se efectúan por etapas, respetando el orden alfabético según la letra inicial del apellido paterno de cada beneficiario.

Los pagos correspondientes comprenden el periodo del lunes 13 al viernes 17 de abril:

  • Día | Fecha | Letra(s)
  • Lunes | 13 | N, Ñ, O, P, Q
  • Martes | 14 | R
  • Miércoles | 15 | S
  • Jueves | 16 | T, U, V, W, X, Y, Z
Calendario pago de abril de la Beca Rita Cetina 2026. Foto: X/@Julio_LeonT.
Calendario de pagos de abril de la Beca Rita Cetina 2026. Foto: X/@Julio_LeonT.

Por lo tanto, este viernes 17 de abril no habrá pagos de la Beca Rita Cetina, ya que se acabarán, de acuerdo a los tiempos previstos por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Temas Relacionados

Beca Rita CetinaBeca Rita Cetina 2026BecaProgramas SocialesPrograma SocialProgramas del BienestarProgramas del Bienestar 2026Pago Beca Rita CetinaPagomexico-noticiasmexico-servicios

Más Noticias

Clara Brugada abandera a atletas de CDMX rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026

Más de mil deportistas representarán a la capital, autoridades anuncian apoyos económicos y becas

Clara Brugada abandera a atletas de CDMX rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026

El trío italiano Hack Out! llega al Cenart con una innovadora propuesta de jazz, en concierto gratuito

La agrupación estará acompañada por el dueto de Sofía Escamilla y Yuko Cornale, quienes presentan “La cuerda y el grito”

El trío italiano Hack Out! llega al Cenart con una innovadora propuesta de jazz, en concierto gratuito

Tren Suburbano - AIFA concluye obras: así luce la ampliación del servicio a días de su apertura

El ramal Lechería - AIFA está próximo a inaugurarse una vez que superen las pruebas técnicas y obtengan la certificación de los equipos

Tren Suburbano - AIFA concluye obras: así luce la ampliación del servicio a días de su apertura

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

Todos los días y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico da a conocer el estado del del oxígeno en la CDMX y Edomex. Aquí el reporte de las 15:00

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

Temblor hoy 12 de abril en México: reportan dos sismos de magnitud 4.0 en Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este domingo

Temblor hoy 12 de abril en México: reportan dos sismos de magnitud 4.0 en Guerrero
MÁS NOTICIAS

NARCO

Jornada violenta en Baja California: tres ataques armados dejan cinco personas muertas y seis heridas

Jornada violenta en Baja California: tres ataques armados dejan cinco personas muertas y seis heridas

Obligadas a vender drogas en bares: rescatan a 3 mujeres víctimas de trata en Quintana Roo, entre ellas 2 adolescentes

Quién es “La Patrona”, la mujer de más alto rango en Los Chapitos que supervisaba el tráfico de drogas

“El Gobierno de Estados Unidos estuvo involucrado en el tráfico de drogas”, experto rompe el discurso contra México

Ceci Flores anuncia nuevos hallazgos de restos humanos en el sitio donde localizó a su hijo en Sonora: “La carretera de la muerte”

ENTRETENIMIENTO

¿Cuánto cuesta entrenar en el negocio de pilates de Eduin Caz y Daisy Anahy?

¿Cuánto cuesta entrenar en el negocio de pilates de Eduin Caz y Daisy Anahy?

Wendy Guevara responde a escándalo y desata polémica por acusaciones en redes sociales

Maribel Guardia rompe el silencio sobre su nieto y lanza contundente mensaje: “Daría mi vida por él”

Quién es Marichelo Puente, la hermana de Anahí que rompió en llanto tras confirmar separación de Jorge D’Alessio

Fer de la Mora niega rumor de infidelidad con Salvador Zerboni tras ruptura con Potro: “Todo fue mentira”

DEPORTES

Julio César Chávez Jr. revela cuántos millones ganó por pelear con Canelo Álvarez ¿Más que contra Jake Paul?

Julio César Chávez Jr. revela cuántos millones ganó por pelear con Canelo Álvarez ¿Más que contra Jake Paul?

Qué necesita la selección mexicana femenil para avanzar a la segunda fase de las eliminatorias en CONCACAF

La razón por la que Omar Campos lloró al anotar gol con Cruz Azul durante el Clásico Joven: “El futbol y sus momentos únicos”

Larcamón minimiza el empate ante América en el Clásico Joven: “No me siento conforme”

América con vida tras el Clásico Joven: Jardine lanza advertencia rumbo a la Liguilla