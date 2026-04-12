Beca Rita Cetina 2026: qué beneficiarios recibirán su pago de mil 900 pesos del lunes 13 al viernes 17 de abril

La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Rita Cetina constituye un programa social impulsada por el Gobierno de México, dirigida exclusivamente a jóvenes que cursan estudios en secundarias públicas a nivel nacional.

Este apoyo monetario tiene como finalidad cubrir gastos relacionados con materiales y recursos necesarios, lo que facilita que los alumnos continúen asistiendo a clases durante todo el ciclo escolar.

Quienes reciben la beca pueden emplear el dinero en la adquisición de libros, alimentos, útiles escolares, artículos de papelería, uniformes y el pago de transporte entre su hogar y la escuela.

El monto otorgado a través de este programa es de mil 900 pesos, cantidad que se entrega cada dos meses directamente en cuentas del Banco del Bienestar registradas a nombre de los estudiantes de secundaria.

Los pagos de la Beca Rita Cetina arrancarán este miércoles 1 de abril, reveló Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Video: @Julio_LeonT.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar son responsables de la gestión de la Beca Rita Cetina.

El propósito principal de esta iniciativa es disminuir la deserción escolar en secundarias públicas y brindar apoyo para que los jóvenes concluyan la educación básica.

Pago Abril de la Beca Rita Cetina 2026

El lunes 30 de marzo, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, encabezada por Julio León, informó sobre el calendario oficial de pagos para la Beca Rita Cetina.

El documento difundido detalla el pago correspondiente a abril, que abarca el segundo bimestre de 2026 y contempla los meses de marzo y abril.

Quienes resulten beneficiarios de este apoyo del Gobierno de México obtendrán un monto total de mil 900 pesos, determinado por la letra inicial del apellido paterno.

El pasado miércoles 1 de abril arrancó el proceso de pagos de la Beca Rita Cetina para todos los beneficiarios. Foto: Archivo/Infobae México.

Según datos de las autoridades federales, los depósitos comenzaron el miércoles 1 de abril.

Debido al receso por Semana Santa y la falta de información entre algunos estudiantes de secundaria, surgieron dudas sobre las fechas precisas de pago de la Beca Rita Cetina y quiénes recibirán el depósito en la tarjeta del Banco del Bienestar en la segunda semana de abril.

Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, aclaró qué estudiantes recibirán el pago en la segunda semana de abril, desde el lunes 13 hasta el viernes 17 de ese mes.

¿Qué beneficiarios recibirán el pago de la Beca Rita Cetina del lunes 13 al viernes 17 de abril de 2026?

De acuerdo con el calendario oficial de la Beca Rita Cetina, se ha publicado la relación de estudiantes que recibirán el pago de mil 900 pesos del lunes 13 al viernes 17 de abril.

Los depósitos se efectúan por etapas, respetando el orden alfabético según la letra inicial del apellido paterno de cada beneficiario.

Los pagos correspondientes comprenden el periodo del lunes 13 al viernes 17 de abril:

Día | Fecha | Letra(s)

Lunes | 13 | N, Ñ, O, P, Q

Martes | 14 | R

Miércoles | 15 | S

Jueves | 16 | T, U, V, W, X, Y, Z

Calendario de pagos de abril de la Beca Rita Cetina 2026. Foto: X/@Julio_LeonT.

Por lo tanto, este viernes 17 de abril no habrá pagos de la Beca Rita Cetina, ya que se acabarán, de acuerdo a los tiempos previstos por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.