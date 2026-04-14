América se juega todo ante Nashville: “Es el partido más importante del semestre”

(REUTERS/Raquel Cunha)

El Club América se juega gran parte de su semestre este martes cuando reciba a Nashville en la vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup.

Tras el 0-0 en la ida, el equipo azulcrema está obligado a resolver la serie en casa.

Con un paso irregular en la Liga MX, el conjunto de Coapa llega a este compromiso sin margen de error y con la exigencia de avanzar en el plano internacional.

Jardine reconoce la importancia del partido

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

En conferencia de prensa, el entrenador André Jardine calificó el encuentro como el más importante del semestre para el equipo. El técnico señaló que el grupo está preparado para afrontar un escenario decisivo y destacó que el reciente empate ante Cruz Azul dejó sensaciones favorables.

“Cuando ves el semestre como un todo es indiscutible que jugamos el partido más importante”, expresó el estratega, quien también apuntó a la necesidad de mostrar un equipo competitivo en busca de avanzar a las semifinales.

El gol de visitante condiciona la serie

(Alan Poizner-Imagn Images)

El partido de vuelta se disputará con la obligación para el América de evitar errores, ya que un gol de Nashville podría complicar la eliminatoria. De acuerdo con el criterio de desempate del torneo, un empate con anotaciones favorecería al equipo de la MLS.

Ante este escenario, Jardine subrayó la importancia de mantener orden defensivo y ejecutar un plan de juego efectivo, además de aprovechar la condición de local para inclinar la serie a su favor.

América buscará imponer su fortaleza en casa para asegurar su lugar entre los cuatro mejores del certamen continental.