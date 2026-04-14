México

América se juega todo ante Nashville: “Es el partido más importante del semestre”

Con la serie abierta, el equipo azulcrema buscará imponer condiciones como local para avanzar a semifinales

Guardar
(REUTERS/Raquel Cunha)
(REUTERS/Raquel Cunha)

El Club América se juega gran parte de su semestre este martes cuando reciba a Nashville en la vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup.

Tras el 0-0 en la ida, el equipo azulcrema está obligado a resolver la serie en casa.

Con un paso irregular en la Liga MX, el conjunto de Coapa llega a este compromiso sin margen de error y con la exigencia de avanzar en el plano internacional.

Jardine reconoce la importancia del partido

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

En conferencia de prensa, el entrenador André Jardine calificó el encuentro como el más importante del semestre para el equipo. El técnico señaló que el grupo está preparado para afrontar un escenario decisivo y destacó que el reciente empate ante Cruz Azul dejó sensaciones favorables.

“Cuando ves el semestre como un todo es indiscutible que jugamos el partido más importante”, expresó el estratega, quien también apuntó a la necesidad de mostrar un equipo competitivo en busca de avanzar a las semifinales.

El gol de visitante condiciona la serie

(Alan Poizner-Imagn Images)
(Alan Poizner-Imagn Images)

El partido de vuelta se disputará con la obligación para el América de evitar errores, ya que un gol de Nashville podría complicar la eliminatoria. De acuerdo con el criterio de desempate del torneo, un empate con anotaciones favorecería al equipo de la MLS.

Ante este escenario, Jardine subrayó la importancia de mantener orden defensivo y ejecutar un plan de juego efectivo, además de aprovechar la condición de local para inclinar la serie a su favor.

América buscará imponer su fortaleza en casa para asegurar su lugar entre los cuatro mejores del certamen continental.

Temas Relacionados

Club AméricaNashville SCConcachampionsAndré Jardinemexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Ximena Sariñana defiende show de Justin Bieber en Coachella tras críticas: “Un momento chido”

La cantante explicó las razones por las que consideró que el canadiense lo hizo bien

Ximena Sariñana defiende show de Justin Bieber en Coachella tras críticas: “Un momento chido”

Pati Chapoy ironiza sobre comparaciones entre Dagna Mata y Cazzu: “No tiene nada que ver, le falta diablo”

De acuerdo con la conductora de ‘Ventaneando’, la polémica en torno al nuevo sencillo de Christian Nodal pudo haber sido planeada

Pati Chapoy ironiza sobre comparaciones entre Dagna Mata y Cazzu: “No tiene nada que ver, le falta diablo”

¿Qué está fallando? 14 carreras en la UNAM tienen más lugares que aspirantes

En la convocatoria 2025 de la UNAM, 14 carreras no lograron llenar sus espacios disponibles. Descubre cuáles son y por qué ocurre

¿Qué está fallando? 14 carreras en la UNAM tienen más lugares que aspirantes

Asesinan en Michoacán a Roberto Chávez, activista ambiental que denunció tala ilegal

Hombres armados atacaron a Chávez en la sierra de Madero luego de que el activista presentara denuncias contra talamontes; habitantes y ambientalistas exigen investigación a autoridades locales por presunta protección a grupos criminales

Asesinan en Michoacán a Roberto Chávez, activista ambiental que denunció tala ilegal

¿Subirá la gasolina? Gobierno se reúne con gasolineros para frenar precios

Representantes del sector gasolinero acudieron a Palacio Nacional tras el llamado de Claudia Sheinbaum para evitar alzas en combustibles

¿Subirá la gasolina? Gobierno se reúne con gasolineros para frenar precios
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan en Michoacán a Roberto Chávez, activista ambiental que denunció tala ilegal

Asesinan en Michoacán a Roberto Chávez, activista ambiental que denunció tala ilegal

Sicarios emboscan a agentes desarmados de la Fiscalía de Michoacán en Aquila: uno falleció y otro quedó herido

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de abril

“Esto no termina con avances”: Guerreros Buscadores de Jalisco responde a FGR por caso Rancho Izaguirre

FGR continúa analizando pruebas en el Rancho Izaguirre, campo de adiestramiento del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Ximena Sariñana defiende show de Justin Bieber en Coachella tras críticas: “Un momento chido”

Ximena Sariñana defiende show de Justin Bieber en Coachella tras críticas: “Un momento chido”

Pati Chapoy ironiza sobre comparaciones entre Dagna Mata y Cazzu: “No tiene nada que ver, le falta diablo”

Conjunto Primavera sufre aparatoso accidente en autobús tras quedarse sin frenos en Edomex

Mini Rock Fest 2026: cartel, fechas y todo sobre el primer festival de rock para niños en CDMX

Dagna Mata denunció intento de silenciarla tras protagonizar polémico video de Nodal: “No quieren que publique nada”

DEPORTES

Henry Martín se pierde partido de Concachampions con América tras presentar recaída en lesión

Henry Martín se pierde partido de Concachampions con América tras presentar recaída en lesión

La gira del adiós de Mazatlán: cuál fue el único equipo invicto contra los Cañoneros durante su etapa en la Liga Mx

Histórico: Gabriela Jáquez llega a la WNBA y se convierte en la primera mexico-estadounidense seleccionada dentro de la ronda inicial

Mazatlán remata boletos ante Querétaro rumbo a su adiós de la Liga MX

Así reaccionó Katia Itzel García tras polémica en el Pumas vs Mazatlán