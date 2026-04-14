México

Zoológicos en México condenan sacrificio de 80 hipopótamos que pertenecieron a Pablo Escobar, exlíder del Cártel de Medellín

Se han ofrecido ejemplares al gobierno mexicano, sin embargo, al no recibir respuesta, no puede efectuarse el traslado según lo explicado por autoridades colombianas

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El presidente de la Asociación Zoológicos Criaderos y acuarios de México (AZCARM), Ernesto Zazueta, condenó la eutanasia y pidió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, no permitir esta acción que consideró una matanza. (Foto AP/Fernando Vergara, archivo)
El presidente de la Asociación Zoológicos Criaderos y acuarios de México (AZCARM), Ernesto Zazueta, condenó la eutanasia y pidió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, no permitir esta acción que consideró una matanza. (Foto AP/Fernando Vergara, archivo)

Colombia tomó la decisión de sacrificar a 80 hipopótamos que pertenecieron al exlíder Pablo Escobar durante los años 80, por considerarlos una plaga en el territorio.

Ante esta decisión, el presidente de la Asociación Zoológicos Criaderos y acuarios de México (AZCARM), Ernesto Zazueta, condenó la eutanasia y pidió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, no permitir esta acción que consideró una matanza.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Zazueta aseguró que cuenta con todas las herramientas para facilitar al gobierno de Colombia el traslado de los ejemplares y correr él mismo con los gastos.

“Desde el 2023 tenemos diferentes opciones para que a Colombia no le cueste un peso”, aseguró el especialista en especies animales originario de Culiacán, Sinaloa.

“Tenemos otras opciones que no le van a costar al gobierno, tenemos la expertiz, los recursos y todo lo que se necesita”, reiteró mostrando documentos del proceso de solicitud para trasladar a los hipopótamos.

Durante el video, en el que se dirigió al presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió que se detenga esa acción y aseguró que “no es necesario matarlos”, pues “el mundo no está para una mantanza así”.

Gobierno de Colombia asegura que ni México ni India han aceptado recibir a los hipopótamos

La reacción se da luego de que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, a cargo de Irene Vélez, anunciara que sacrificará a 80 hipopótamos que pertenecieron al narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Irene Vélez, habla en una rueda de prensa este lunes, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega
La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Irene Vélez, habla en una rueda de prensa este lunes, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

En una rueda de prensa realizada en el país, Irene Vélez dio a conocer los detalles de esta decisión, la cual surge tras varios intentos de donar algunos ejemplares a varios países.

La funcionaria colombiana detalló que México e India son dos de los países a los que se les ofreció donar algunos de estos ejemplares, sin embargo, no han aceptado.

“Aunque pueda haber un zoológico o un santuario que estuviese interesado en recibir individuos, no hay el permiso gubernamental como autoridad CITIES”, explicó Irene Vélez.

Una autoridad CITIES en México, está conformada principalmente por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y tiene el objetivo de fomentar y coordinar la cooperación entre las diferentes dependencias ambientales del país.

Por ello enfatizó que, a pesar de que existan múltiples refugios y asociaciones que estén dispuestas a recibir a los ejemplares de hipopótamos cuyo destino es incierto, no hay manera de que el gobierno de Colombia efectué el traslado si las autoridades correspondientes en México no lo aceptan.

“El gobierno de cada uno de los países debe autorizar el traslado”, subrayó. Además, explicó que los otros países que se encuentran en esta situación en la que Colombia solicitó donar hipopótamos, son Filipinas, Perú, México, India y recientemente Sudáfrica.

Finalmente, el gobierno de Colombia aseguró que está en proceso todavía de revisar los detalles sobre las muertes de los ejemplares que, se estima, pueden llegar a convertirse en una plaga si no se controla su población.

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