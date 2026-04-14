Personas desaparecidas en Zacatecas: dónde y cuándo será la brigada de muestras genéticas

La brigada para toma de muestras genéticas en Zacatecas busca identificar personas desaparecidas a través de perfiles de ADN familiares. | (Crédito: Enlace UNAM)

En Zacatecas se llevará a cabo una brigada para la toma de muestras genéticas y la realización de entrevistas, con el propósito de identificar a personas desaparecidas en el estado.

La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México (CNB) es la encargada de convocar y organizar esta jornada, que busca obtener perfiles de ADN para apoyar en la localización de personas no encontradas.

La participación en la brigada no exige que los asistentes presenten una denuncia ni manifiesten intención de realizarla. La brigada tendrá presencia en el municipio Río Grande, ¿Dónde y cuándo se llevará a cabo esta actividad? De acuerdo con las redes sociales del CNB, la cita es para el martes 14 y miércoles 15 de abril en la secundaria Ignacio Manuel Altamirano en un horario de 09:00 a 18:00 horas.

La CNB exhorta a familiares de personas desaparecidas en Zacatecas a acudir a las sedes designadas para contribuir a su identificación. | Crédito: CNB

Las personas que ya compartieron su muestra de ADN y no han recogido el perfil genético pueden asistir para darle seguimiento.

La Comisión reafirma su compromiso para brindar acompañamiento a las familias de personas desaparecidas: “Tu voz y participación son fundamentales (...) Hoy, más que nunca, tu participación puede hacer la diferencia”.

Personas desaparecidas en Zacatecas

La desaparición de personas en México es una problemática a nivel nacional. En el caso de Zacatecas, el periodo de tiempo que abarca del 1 de enero del 2025 al 1 de abril del presente año incluye a 61 individuos desaparecidos y no localizados, según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNDPNO).

En Zacatecas, entre el 1 de enero y el 1 de abril de 2026, se registraron 61 personas desaparecidas y no localizadas según el RNDPNO. | (Crédito: CNB)

Cabe destacar que estas cifras, aunque oficiales, la presidenta Claudia Sheinbaum aceptó que hay más de 130 mil personas desaparecidas a nivel nacional, según datos del RNDPNO; sin embargo, el registro permanece en un proceso de depuración ante errores en registros.

Crisis de desaparecidos ante la mirada internacional de la ONU

Tras el informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU, en el que señala que en México hay una crisis de desaparición y que la situación debe ser analizada por la Asamblea General de Naciones Unidas para que se apoye al país para solucionar esta crisis.

La mandataria fue enfática: el rechazo al informe no significa que su gobierno abandone la búsqueda de personas desaparecidas, sino que el documento tiene fallas metodológicas que lo invalidan. ¿Qué dice el informe y por qué México lo rechaza? Sheinbaum aclaró, en primer lugar, que el CED no es un comité de Naciones Unidas como tal, sino un grupo de expertos vinculado a la organización. Pero más allá de eso, cuestionó directamente la base del análisis: El informe analiza casos de solo cuatro estados de la República El periodo estudiado va de 2009 a 2017, es decir, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto A partir de esos datos, el comité hace una extrapolación hasta 2025, lo que la presidenta consideró metodológicamente cuestionable “Los resultados que obtienen de ese análisis, los extrapolan hasta el 2025”, señaló, subrayando que esa proyección no refleja la realidad actual del país. El argumento de fondo: definición de desaparición forzada Otro punto central en la postura de Sheinbaum fue la definición misma de desaparición forzada. Según explicó, tanto los estatutos de la propia comisión como los de Naciones Unidas definen este delito como aquel perpetrado por el Estado contra personas, principalmente por razones políticas. Bajo esa definición, argumentó, el análisis del CED queda fuera de su propio marco normativo, ya que el gobierno mexicano no tolera, no permite ni ordena desapariciones forzadas y rechaza tajantemente su uso como mecanismo de represión o control político. Lo que sí reconoce el gobierno: avances que el comité ignoró La mandataria señaló que meses antes de la publicación del informe, las secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación enviaron documentación al comité con los avances registrados desde 2019: cambios legislativos, trabajo con colectivos de búsqueda y la conformación de la Comisión Nacional de Búsqueda. Esa información, dijo, no fue tomada en cuenta. Sheinbaum adelantó que tanto la SRE como Gobernación ofrecerán mayores detalles sobre el proceso y que el gobierno buscará una comunicación directa con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU para exponer su postura. El compromiso, intacto La presidenta fue clara en separar el rechazo al informe del trabajo cotidiano con las familias de desaparecidos: el gobierno continúa trabajando con los colectivos, opera el sistema de alertas y mantiene como objetivo erradicar las desapariciones vinculadas principalmente al crimen organizado. “Esto no tiene nada que ver con el trabajo que hacemos con los colectivos ni con la solidaridad que tenemos con madres y padres de familia”, afirmó. (Infobae-Itzallana)

El gobierno de México rechazó el informe del CED. Sin embargo, la presidenta manifestó que oponerse al documento: “Eso no significa que estemos sin comunicación con la Comisión, con los organismos de Naciones Unidas y con el Alto Comisionado de Derechos Humanos” y adelantó que se reunirá con el titular del segundo organismo para analizar el análisis que hizo el Comité.

Este martes 14 de abril, en la conferencia del pueblo, la mandataria que aún no hay fecha para el encuentro.