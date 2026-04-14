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Cruz Azul vs LAFC: cómo, cuándo y dónde ver el vivo los Cuartos de Final de la Concachampions

La Máquina tratará de darle la vuelta al marcador tras haber perdido 3 a 0 en la ida

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Cruz Azul buscará remontar luego de perder 3 a 0 en la ida de los Cuartos de Final (REUTERS)
Cruz Azul buscará remontar luego de perder 3 a 0 en la ida de los Cuartos de Final (REUTERS)

Cruz Azul no vive un buen momento futbolístico pero tendrá la oportunidad de revertirlo cuando se mida ante LAFC en la vuelta de los Cuartos de Final de la Concachampions 2026.

La Máquina de Nicolás Larcamón cayó en la primera prueba de la eliminatoria 3 goles a 0 en el Banc of California Stadium, por lo que tendrá que remontar si quiere seguir viva en la competencia donde es la actual campeona.

Cómo, cuándo y dónde ver los Cuartos de Final de la Concachampions entre Cruz Azul y LAFC

La vuelta de los Cuartos de Final de la Concachampions 2026 entre Cruz Azul y LAFC se llevará a cabo este martes 14 de abril a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Cuauhtémoc. La transmisión del encuentro en México será única y exclusivamente por Fox One.

Apr 7, 2026; Los Angeles, CA, USA; LAFC midfielder Timothy Tillman (11) is pursued by Cruz Azul midfielder Agustín Palavecino (8) in the second half of a Concacaf Champions Cup quarterfinal at BMO Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images
Apr 7, 2026; Los Angeles, CA, USA; LAFC midfielder Timothy Tillman (11) is pursued by Cruz Azul midfielder Agustín Palavecino (8) in the second half of a Concacaf Champions Cup quarterfinal at BMO Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images
  • Día: martes 14 de abril de 2026
  • Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Sede: Estadio Cuauhtémoc
  • Transmisión: Fox One

¿Cómo llegan la Máquina y el conjunto angelino?

El equipo dirigido por Larcamón enfrentará este compromiso tras empatar 1 a 1 ante el América en el Clásico Joven. Aunque se mantiene en el segundo puesto de la tabla general, los cementeros acumulan ya seis encuentros consecutivos sin triunfo, contando tanto la liga como la Concacaf.

En contraste, el conjunto angelino llega tras una derrota de 2 a 1 frente al Portland Timbers en la MLS, pero conserva la tercera posición en su conferencia.

Cabe recordar que la clasificación de los cementeros a los Cuartos de Final se concretó luego de vencer a los Rayos de Monterrey por un marcador global de 4-3, mientras que el LAFC avanzó tras imponerse 3-2 al Alajuelense.

Apr 7, 2026; Los Angeles, CA, USA; Cruz Azul fans hold a tifo in the second half of a Concacaf Champions Cup quarterfinal against LAFC at BMO Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images
Apr 7, 2026; Los Angeles, CA, USA; Cruz Azul fans hold a tifo in the second half of a Concacaf Champions Cup quarterfinal against LAFC at BMO Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images

¿Qué necesita Cruz Azul para avanzar a los Cuartos de Final de la Concachampions?

Si el equipo de los Ángeles consigue anotar como visitante, la misión se vuelve más exigente para Cruz Azul, que deberá lograr una diferencia superior al término del encuentro. Así, no solo requiere un marcador amplio, sino también impedir que el equipo estadounidense encuentre el arco para conservar opciones de clasificación.

Una victoria de Cruz Azul por 3-0 equilibraría el marcador global y llevaría la eliminatoria al tiempo extra. Si el triunfo es por cuatro o más goles (4-0, 5-1, 6-2), el pase a Semifinales quedaría asegurado para los mexicanos. El formato de la Concachampions otorga peso al gol de visitante, decisivo en caso de empate global.

Apr 7, 2026; Los Angeles, CA, USA; LAFC forward Son Heung-Min (7) against Cruz Azul in the second half of a Concacaf Champions Cup quarterfinal at BMO Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images
Apr 7, 2026; Los Angeles, CA, USA; LAFC forward Son Heung-Min (7) against Cruz Azul in the second half of a Concacaf Champions Cup quarterfinal at BMO Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images

El último antecedente entre estas escuadras data del 16 de diciembre de 2020. En esa ocasión, Cruz Azul y LAFC se midieron en Orlando, durante los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf. El equipo californiano se impuso 2-1, gracias a un penal convertido por Carlos Vela, resultado que eliminó a los cementeros en un torneo marcado por las circunstancias excepcionales de la pandemia.

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