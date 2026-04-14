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“Wow”: la épica reacción de Son Heung-Min al ver el Estadio Cuauhtémoc de Puebla previo al duelo entre Cruz Azul y LAFC”

El delantero surcoreano es recordado con cariño por la afición mexicana

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Son Heung-Min se sorprendió al ver el Estadio de Puebla (X@LAFC)
Son Heung-Min se sorprendió al ver el Estadio de Puebla (X@LAFC)

Son Heung-Min tuvo una reacción épica cuando vio el Estadio Cuauhtémoc, donde se enfrentarán esta noche Cruz Azul y LAFC en lo que será la vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026.

El partido está programado para este martes 14 de abril a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en la capital poblana, donde la Máquina disputa sus partidos como local. En la ida, el conjunto de la MLS toma ventaja de 3 goles a 0gracias a las anotaciones de Son Heung-Min y un doblete de David Martínez

Son reacciona de manera épica al ver el Estadio Cuauhtémoc

Según las imágenes difundidas por las redes sociales de Los Angeles, el atacante surcoreano reaccionó con sorpresa al ver la cancha del Cuauhtémoc durante el reconocimiento de campo previo al partido.

El equipo angelino hizo su último entrenamiento en la cancha poblana antes del enfrentamiento contra el cuadro cementero.

LAFC llega con una amplia ventaja, lo que obliga a Cruz Azul a buscar una remontada de al menos tres goles para igualar el marcador global. El partido define al semifinalista de la zona y mantiene la expectativa entre los seguidores de ambos equipos.

El futbolista surcoreano tiene una gran simpatía con la afición mexicana

Son Heung-Min y su empatía con la afición mexicana

El delantero surcoreano, recordado por la afición mexicana desde el 27 de junio de 2018, marcó un hito al contribuir de manera decisiva a la clasificación mexicana a los Octavos de Final durante el Mundial de Rusia.

Aquel día, la selección de Corea del Sur, con Son como protagonista, venció a Alemania. Ese resultado fue clave para que México avanzara en el torneo, convirtiendo al futbolista en una figura apreciada entre los seguidores mexicanos.

Desde aquel episodio, el público mexicano ha mostrado un afecto particular hacia el atacante, llegando a considerarlo “hermano mexicano”. Este vínculo emocional agrega una capa extra de interés y expectativa al próximo encuentro.

Apr 4, 2026; Los Angeles, California, USA; LAFC forward Son Heung-Min (7) watches his shot on goal in the second half against Orlando City at BMO Stadium. Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images
Apr 4, 2026; Los Angeles, California, USA; LAFC forward Son Heung-Min (7) watches his shot on goal in the second half against Orlando City at BMO Stadium. Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

¿Cómo llegan Cruz Azul y LAFC?

El equipo dirigido por Larcamón afronta este compromiso después de igualar 1-1 frente al América en el Clásico Joven. Aunque se mantiene en el segundo lugar de la tabla general, el conjunto celeste suma ya seis partidos seguidos sin victoria, contando tanto la liga como la Concacaf.

En cambio, LAFC llega tras perder 2-1 contra Portland Timbers en la MLS, pero conserva la tercera posición en su conferencia.

Imagen de archivo del jugador surcoreano Son Heung-Min durante un amistoso contra Austria disputado en el estadio Ernst Happel, Viena, Austria. 31 marzo 2026. REUTERS/Lisa Leutner
Imagen de archivo del jugador surcoreano Son Heung-Min durante un amistoso contra Austria disputado en el estadio Ernst Happel, Viena, Austria. 31 marzo 2026. REUTERS/Lisa Leutner

Cabe recordar que la clasificación de los cementeros a los Cuartos de Final se concretó tras vencer a Rayados de Monterrey con un global de 4-3, mientras que el conjunto angelino avanzó después de imponerse 3-2 a Alajuelense.

La vuelta de los Cuartos de Final de la Concachampions 2026 entre Cruz Azul y LAFC se disputará este martes 14 de abril a las 19:00 (hora del centro de México) en el Estadio Cuauhtémoc. En territorio mexicano, la transmisión del partido estará disponible únicamente a través de Fox One.

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