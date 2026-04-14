Suprema Corte determina que las auditorías de recursos federales en municipios sólo corresponde a la ASF

La Auditoría Superior de la Federación entró en proceso de renovación para el periodo 2026-2034.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es la única autoridad facultada para fiscalizar los recursos federales ejercidos por los municipios, limitando así la intervención de órganos estatales y fiscalías locales en estas revisiones.

El fallo, aprobado por unanimidad del Pleno, establece que las auditorías sobre fondos federales no pueden ser realizadas por autoridades locales sin un convenio de coordinación con la ASF, conforme a lo que marca la Constitución.

SCJN invalida auditorías estatales sobre recursos federales

La resolución deriva de la controversia constitucional promovida por el municipio de Contla de Juan Cuamatzi, en Tlaxcala, luego de que el Congreso local y su órgano de fiscalización auditaran recursos federales sin contar con un acuerdo con la ASF.

En su decisión, la Corte invalidó parte de esa auditoría y concluyó que las autoridades estatales vulneraron la libre administración hacendaria municipal, al exceder sus facultades.

Además, el máximo tribunal dejó claro que los congresos estatales no pueden revisar el uso de fondos federales transferidos a municipios, salvo que exista un mecanismo formal de coordinación con la autoridad federal.

ASF, única instancia para fiscalizar recursos federales

Con este criterio, la SCJN reafirma que la ASF, órgano técnico de la Cámara de Diputados, es la instancia encargada de auditar el uso de recursos públicos federales en todos los niveles de gobierno, incluidos estados y municipios.

Esto implica que cualquier revisión sobre fondos federales deberá ser realizada directamente por la ASF o mediante convenios previamente establecidos, lo que limita la actuación de auditorías locales y fiscalías estatales.

Impacto del fallo en municipios y estados

La resolución sienta un precedente relevante en materia de fiscalización en México, ya que:

Refuerza la competencia exclusiva federal en el manejo y revisión de recursos federales.

Reduce la posibilidad de auditorías duplicadas por parte de autoridades estatales.

Obliga a los estados a establecer convenios con la ASF si desean participar en procesos de revisión.

Asimismo, el fallo busca evitar conflictos de competencia y garantizar que la fiscalización se realice bajo criterios uniformes a nivel nacional.

Controversia constitucional

El caso que originó esta decisión corresponde a la controversia constitucional 245/2025, en la que el municipio de Contla impugnó la auditoría estatal que detectó presuntas irregularidades por más de 8.3 millones de pesos en recursos federales.

La SCJN concluyó que dicha revisión fue inválida al no cumplir con los requisitos constitucionales, lo que llevó a establecer el criterio de que solo la ASF puede auditar recursos federales en municipios, salvo coordinación formal.