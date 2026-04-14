Hallan a recién nacido abandonado en bote de basura del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec

Personal de seguridad del TESE localizó al recién nacido en los jardines del plantel en Ecatepec.

Un recién nacido fue localizado esta mañana al interior del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE), en el Estado de México. Personal de seguridad del plantel reportó el hallazgo del menor, que fue dejado en un bote de basura, en una zona de jardines cerca de la entrada principal.

El bebé, envuelto en una cobija, fue encontrado por trabajadores del área de mantenimiento durante un recorrido rutinario. De inmediato, elementos de seguridad escolar solicitaron apoyo a los servicios de emergencia. Paramédicos del municipio llegaron al sitio y verificaron que el recién nacido presentaba signos vitales estables, aunque con síntomas de hipotermia.

Autoridades trasladan al menor a un hospital

El recién nacido fue trasladado en ambulancia al Hospital General de Las Américas, donde médicos valoran su estado de salud y le brindan atención integral. Personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de México también intervino para garantizar el resguardo del menor y analizar la situación legal que enfrentará.

Hasta el momento, autoridades del Estado de México no han localizado a la persona responsable de abandonar al bebé. La Fiscalía General de Justicia abrió una carpeta de investigación por el delito de abandono de persona y revisa cámaras de videovigilancia en las inmediaciones del plantel para identificar a posibles responsables.

El bebé fue atendido por paramédicos municipales y trasladado al Hospital General de Las Américas. ESPAÑA EUROPA MADRID SALUD VERITAS INTERCONTINENTAL

Comunidad escolar expresa indignación y solidaridad

La comunidad del TESE manifestó su indignación por el abandono del recién nacido, así como su solidaridad y disposición para apoyar al menor. Directivos del tecnológico informaron que colaborarán con las autoridades para esclarecer los hechos y brindar cualquier información que facilite la investigación.

El caso generó reacciones entre estudiantes y vecinos de la zona, quienes demandaron mayor vigilancia y exhortaron a las autoridades a reforzar los protocolos de seguridad en el entorno escolar.