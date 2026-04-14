Marion Reimers sobre críticas de árbitros hacia Katia Itzel García: “Están perdiendo un espacio que creían suyo y eso los asusta”

Marion Reimers respaldó a la árbitra Katia Itzel García. (Tercer Grado Deportivo: YouTube / katia Itzel García: Instagram)

La polémica en torno a la árbitra Katia Itzel García escaló más allá de la cancha y abrió un debate sobre género, autoridad y arbitraje en el futbol mexicano. En medio del ruido, la periodista Marion Reimers fijó postura con una frase dirigida a árbitros activos: “Están perdiendo el monopolio de un espacio que creían suyo y eso los asusta”.

El conflicto se originó tras el partido entre Pumas y Mazatlán, cuando la silbante expulsó al técnico Sergio Bueno por ingresar al campo para reclamar. Posteriormente, la árbitra explicó su decisión en entrevista.

“Yo quise dialogar con el señor, pero sus actitudes, sus gestos corporales no lo dejaron tener un diálogo real, sino rebasó esa línea de respeto y se aplica lo que el reglamento dice, una tarjeta roja”.

El caso tomó otro rumbo tras la difusión de un presunto comentario del entrenador: “Ahora resulta que una mujer quiere venir a demostrar que tiene huevos”.

La frase detonó una discusión que, para Reimers, no puede desligarse del género. “Cuando Sergio Bueno dice: ‘Ahora resulta que las mujeres quieren venir a demostrar que tienen huevos’. Claramente hay un tema de género, ¿no? O sea, digo, es ineludible”, sostuvo.

El conflicto se originó tras el partido entre Pumas y Mazatlán, cuando la silbante expulsó al técnico Sergio Bueno por ingresar al campo para reclamar. REUTERS/Eloisa Sanchez

Marion Reimers lanza dardo contra árbitros activos y en el retiro

En su análisis, la periodista también defendió la trayectoria de la árbitra, al señalar que no se valora su experiencia internacional. “No se toma en consideración las horas de vuelo que tiene Katia Itzel como árbitra de Primera División en torneos femeniles, más el mundial de 2023 con límite de edad, Juegos Olímpicos, tres partidos femeniles, uno varonil, el mundial sub20 de Chile 2025. En fin, o sea, y las ligas y copas y concacafes… las horas de vuelo me parece que están ahí”, explicó.

Reimers cuestionó además los argumentos que han surgido tras la polémica, al considerar que algunos carecen de sustento técnico. “Yo jamás en mi vida había escuchado de árbitro titular y árbitro suplente. Y eso lo está diciendo un exsilbante”, apuntó.

Sergio Bueno explotó contra Katia Itzel García por expulsarlo en el Pumas vs Mazatlán (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Finalmente, la periodista interpretó el trasfondo del debate como una resistencia estructural dentro del futbol: “Lo que yo creo que está sucediendo acá es que, pues están perdiendo el monopolio de un espacio que creían suyo y eso los asusta”.

Mientras tanto, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol analiza si las declaraciones de Katia Itzel García contravienen el reglamento, que prohíbe expresiones que generen agravio hacia otros actores del futbol. La resolución marcará un precedente en un contexto donde la discusión ya superó lo deportivo y se instaló en el terreno social.