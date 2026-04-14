Dan último adiós a Henry, niño de 2 años fallecido por quemaduras en Valle de Chalco tras asesinato de El Mencho

El niño de dos años murió por quemaduras tras ataque incendiario en una tienda 3B. Foto: Captura de pantalla / Redes Sociales

El cuerpo de Henry, niño de dos años que murió a causa de quemaduras graves, llegó la tarde de este lunes a su casa en San Miguel Xico, en Valle de Chalco, donde familiares y vecinos realizarían una despedida privada. El menor perdió la vida el domingo después de permanecer 42 días hospitalizado en el Instituto Nacional de Rehabilitación de la Ciudad de México.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo a cuatro personas por el ataque en el que Henry resultó herido. Entre los vinculados a proceso están Miguel Ángel “N”, acusado de suministrar el combustible, Luis Antonio “N”, conocido como “El Negro”, Edgar “N”, apodado “Peluso”, y un menor de 17 años, hermano de este último. Vecinos exigieron la pena máxima para los responsables y manifestaron inconformidad ante lo que consideran falta de justicia.

El incendio ocurrió durante ataques tras la muerte de “El Mencho”

Henry acompañaba a su padre la noche del 22 de febrero en una tienda de la cadena 3B sobre avenida Cuitláhuac, en la colonia San Miguel Xico III, en Valle de Chalco, Estado de México, cuando sujetos arrojaron bombas molotov y rociaron combustible para provocar un incendio. El ataque se registró en medio de disturbios ocurridos en distintas partes del país luego del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El menor sufrió quemaduras en más del 80 por ciento de su cuerpo y lesiones en las vías respiratorias. Permaneció hospitalizado durante seis semanas antes de fallecer el domingo 12 de abril. Las autoridades anunciaron que solicitarán la reclasificación de los delitos tras la muerte de Henry, quien inicialmente fue considerado víctima colateral.

Henry permaneció hospitalizado 42 días antes de fallecer en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Foto: Captura de pantalla / Redes Sociales

Familia agradece apoyo y exige respeto a su privacidad

Durante la despedida, Christian, tío del niño, leyó un mensaje de la madre de Henry, Carolina Maldonado: “Quiero agradecerle de todo corazón a cada uno de ustedes por sus oraciones, por sus mensajes y por todo el apoyo que nos han brindado en estos momentos. De verdad no tengo palabras para expresarlo. Gracias por estar al pendiente de mi hijo y por seguirnos apoyando con sus oraciones y su apoyo. Que Dios los bendiga siempre y multiplique todo lo que nos brindan. Gracias de todo corazón. Me duele mucho la partida de mi hijo, pero él ya dejó de sufrir, sólo él sabía lo que sentía”.

El tío también pidió a los medios de comunicación respetar la privacidad de la familia. Se prevé que el niño sea sepultado este martes en un panteón de la zona oriente del Valle de México.