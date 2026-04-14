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“Malcolm, el de en medio” en ‘Venga La Alegría’: así fue su  paso por el matutino tras escándalo por tratos a Katy Perry

La visita de Frankie Muniz, Justin Berfield y Christopher Masterson marca una diferencia en la estrategia de TV Azteca para recibir a celebridades internacionales

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“Malcolm, el de en medio” en ‘Venga La Alegría’: así fue su  paso por el matutino tras escándalo por tratos a Katy Perry (TV Azteca)
“Malcolm, el de en medio” en ‘Venga La Alegría’: así fue su  paso por el matutino tras escándalo por tratos a Katy Perry (TV Azteca)

El elenco de Malcolm, el de en medio aparece este martes 14 de abril del 2026 en el matutino Venga La Alegría tras el escándalo por el trato que la producción dio a Katy Perry en 2024.

La visita de Frankie Muniz, Justin Berfield y Christopher Masterson marca una diferencia en la estrategia de TV Azteca para recibir a celebridades internacionales. La reacción en redes sociales resalta el contraste con la polémica vivida por la cantante estadounidense meses atrás.

El recibimiento a los actores de la serie estadounidense incluye una alfombra roja especial y entrevistas a cargo de El Capi Pérez y Ricardo Casares, sin dinámicas invasivas ni imitaciones musicales.

El público destaca en redes sociales que, a diferencia de la experiencia con Katy Perry, la producción opta por un formato más sobrio y preguntas coherentes, evitando recrear escenas incómodas o forzar la participación en juegos ajenos al perfil de los invitados.

La presencia de Malcolm, Reese y Francis genera alta expectativa

La llegada de Frankie Muniz, Justin Berfield y Christopher Masterson provoca una respuesta masiva de seguidores en las instalaciones de TV Azteca. Muniz, quien interpreta a Malcolm, comenta en transmisión: “Nunca me imaginé que fuera tan masivo en México”, mientras observa la cantidad de fanáticos reunidos para recibirlos. La producción prepara una alfombra roja y los actores se muestran sorprendidos por la magnitud del recibimiento.

La presencia de Malcolm, Reese y Francis genera alta expectativa (RS)
La presencia de Malcolm, Reese y Francis genera alta expectativa (RS)

El matutino dedica el segmento a una entrevista con los protagonistas, enfocándose en su experiencia con el público mexicano y el impacto de la serie en distintas generaciones. La conversación evita los excesos vistos en visitas anteriores de celebridades internacionales y mantiene el tono informativo.

Contraste con la visita de Katy Perry en 2024

La visita de Katy Perry al programa en noviembre de 2024 generó críticas por las dinámicas implementadas. Entre los momentos más comentados está el homenaje musical con pelucas y disfraces, la recreación de un viaje en microbús y la participación forzada de la cantante en juegos adicionales a los originalmente pactados. La reacción de Perry, captada en video al intentar despedirse y ser retenida para más actividades, se vuelve tendencia en redes, donde usuarios califican la situación de incómoda y humillante.

La incomodidad escaló a tal grado que, en agosto de 2025, un fan mexicano subió al escenario durante un concierto de Perry para disculparse por el trato recibido en el matutino. Perry responde con humor: “Sí, deberían disculparse”, frase que circula ampliamente en medios y redes.

Flor Rubio Katy Perry
La periodista destacó la disposición de Katy a participar en las dinámicas de VLA (Instagram)

La producción ajusta el formato tras la polémica internacional

La presencia de los actores de Malcolm el de en medio evidencia un cambio en la forma en que Venga La Alegría recibe a celebridades extranjeras. La entrevista, conducida únicamente por El Capi Pérez y Ricardo Casares, se limita a preguntas sobre la serie y la experiencia en México, sin shows musicales ni dinámicas que los saquen de su papel de invitados.

La reacción positiva en redes sociales destaca la diferencia: usuarios agradecen a la producción por no repetir los errores cometidos con Katy Perry y por ofrecer un trato adecuado y respetuoso a los actores. El equipo de TV Azteca evita someter a los invitados a situaciones que podrían resultar incómodas o ajenas a su perfil profesional.

La visita de Frankie Muniz, Justin Berfield y Christopher Masterson subraya el interés del público mexicano por las producciones internacionales y la capacidad de adaptación de los programas de televisión ante la crítica social. Los protagonistas de la serie expresan su agradecimiento por el recibimiento y reconocen el alcance de su trabajo en México.

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