México

Queen Buenrostro y Suavecito desmienten supuesta traición amorosa a Kim Shantal: “No pasó nada”

La pareja habló en ‘La Mansión VIP’ sobre los rumores que los rodean

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Queen Buenrostro -México- 14 abril
(IG/Captura de pantalla)

Queen Buenrostro y Suavecito nuevamente están en el centro del escándalo digital tras lo ocurrido ayer 13 de abril en La Mansión VIP.

El supuesto triángulo amoroso que involucra a Kim Shantal sigue alimentando chismes, indirectas y debates en redes sociales.

Aquí te contamos paso a paso cómo se dio la conversación más reciente entre los creadores de contenido y repasamos el contexto detrás de una de las polémicas más comentadas en redes sociales.

Así fue la charla en La Mansión VIP: los rumores reviven

Durante la convivencia en La Mansión VIP, Sol León no dudó en sacar el tema que tanta intriga genera entre los fans: “¿Qué pasó con la Kim Shantal y la Queen Buenrostro? ¿Quién le bajó a quién?”, lanzó abiertamente ante el grupo, desatando risas y evasivas de los presentes.

Kim Shantal
(Captura de pantalla TikTok)

Queen Buenrostro, firme, respondió: “No, estamos aquí con ustedes… No, es que no pasó nada. O sea, éramos compañeras de trabajo”, y remató: “Nunca fuimos amigas, éramos conocidas, éramos compañeras de trabajo. Ella misma lo ha dicho muchas veces que nunca fue mi amiga”.

Mientras Sol León insistía con preguntas sobre si hubo traición o robo de pareja, Queen dejó claro que las especulaciones nacen más del fandom que de hechos reales.

“La gente piensa que fue… pero ya habíamos dejado de ser compañeras de trabajo muchos años atrás. Yo siento que fue el fandom”, sentenció Queen mientras Suavecito confirmaba que la distancia con Kim Chantal lleva ya varios años.

‘La Venganza de los EX VIP’ está conformada por: Fernanda Moreno, Diana Zambrano, Ana Ovalles, Lilián Durán, Daniela "Queen" Buenrostro, Fraag Malas, Alex Flores, Aldo Tamez de Nigris, Valentino Lazaroh y Asaf Torres (Foto: MTV)
‘La Venganza de los EX VIP’ está conformada por: Fernanda Moreno, Diana Zambrano, Ana Ovalles, Lilián Durán, Daniela "Queen" Buenrostro, Fraag Malas, Alex Flores, Aldo Tamez de Nigris, Valentino Lazaroh y Asaf Torres (Foto: MTV)

Cuando insistieron sobre la línea de tiempo, Queen aclaró: “Yo llevo como tres años que no la veo y que no le hablo”.

Suavecito explicó que tras terminar con Kim Chantal, pasó un año soltero antes de iniciar cualquier relación con Queen, subrayando que nunca hubo una infidelidad ni amistad traicionada. “Realmente no nos veíamos con otros ojos”, aseguró.

Finalmente, Niurka concluyó: “Se llama gente tóxica… hay fandom muy pinche tóxico”, apuntando a que los rumores nacen y crecen en redes sociales más por el drama que por la realidad.

Rumores, indirectas y supuesta ruptura de amistades

El tema de Queen Buenrostro, Suavecito y Kim Shantal ha sido uno de los más candentes en la comunidad de creadores de contenido.

Kim Shantal
(Captura de pantalla TikTok)

Hace unos años, la relación entre Kim Shantal y Suavecito terminó, y poco después se dio a conocer que la amistad entre Kim y Queen se habría enfriado, alimentando sospechas de una traición sentimental.

Por ahora, el triángulo amoroso sigue siendo tema de debate, pero tanto Queen Buenrostro como Suavecito mantienen su postura: solo los une el cariño y los proyectos compartidos, no una relación romántica.

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