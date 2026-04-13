Tyler, The Creator conservó dos banderas mexicanas tras sus conciertos en el país

Tyler, The Creator, con una gorra roja y camisa estampada, sonríe ampliamente mientras sostiene un premio de Sony Music Brasil por sus certificaciones.

Tras su visita a México y otros países de Latinoamérica, Tyler The Creator guardó recuerdos de su gira.

Fue una integrante de su equipo quien compartió las banderas y otros regalos al rapero.

Varias banderas cuelgan sobre una tela dorada que cubre una pared, la mayoría presentan imágenes intervenidas de Tyler, the Creator, adaptadas a símbolos y contextos de distintos países latinoamericanos.

Al centro destaca una bandera de México, con el rostro de Tyler, the Creator vestido de charro y mordiendo un taco, sobre los colores verde, blanco y rojo como el lábaro patrio.

Encima de esta, otra bandera mexicana lleva la inscripción “MÉXICO PUTOO!” junto a firmas y mensajes escritos a mano, y la imagen de Tyler con un sombrero rojo.

A la izquierda, una bandera circular lleva la frase “Tyler, The Creator Don Guadalajara The G.O.A.T.S.” y el retrato de Tyler con sombrero.

Diversas banderas diseñadas por fans de Tyler, The Creator, combinando su imagen con motivos mexicanos, argentinos, costarricenses y chilenos, son exhibidas en un evento, reflejando el impacto cultural del artista. (Instagram/bigdaddykelly)

Por otra parte, una bandera argentina muestra a un grupo de futbolistas celebrando con la Copa del Mundo, pero el rostro de Tyler reemplaza el de uno de los jugadores.

En la parte inferior derecha, una bandera de Chile incorpora el rostro de Tyler con una gorra roja.

Finalmente, una bandera de Puerto Rico incluye nuevamente el rostro de Tyler, esta vez con gafas y gorra. Las banderas están dispuestas en diferentes niveles, algunas caen hasta el suelo, mientras que otras permanecen tensas en la parte superior.

Los colores predominantes son el verde, blanco y rojo de México, así como los tonos azul y rojo de Argentina, Chile y Puerto Rico.

Tyler, The Creator hace una broma a sus fans en México con Like Him

Las redes sociales en México amplificaron una escena inesperada durante el concierto de Tyler, The Creator en el Palacio de los Deportes.

El cantante se sorprendió porque su público se sabía muy bien la canción "Like Him" (X/@monselhw)

El rapero, sorprendido por la entrega del público al corear “Like Him”, lanzó una pregunta que desencadenó comentarios y bromas en internet sobre la situación familiar en el país.

Al escuchar a los asistentes cantar con emoción la canción, Tyler detuvo el show y preguntó: “Me sorprende que todos se la sepan... ¿que ninguno de ustedes tiene papá?”.

Esta frase, rápidamente replicada en plataformas digitales, generó un torrente de comentarios que ironizaban sobre la ausencia de padres y los deudores alimentarios en Latinoamérica.

La canción “Like Him” se ha convertido en uno de los temas más reconocidos de Tyler, especialmente por su uso en TikTok, donde suele acompañar videos que comparan relaciones presentes con experiencias pasadas. La letra narra el sentimiento de un hijo que, en diálogo con su madre, explora la ausencia de la figura paterna y el vacío que deja, preguntándose: “¿Me parezco a él?” y concluyendo que, pese a la falta, recibió cariño, atención y protección.